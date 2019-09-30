Если бы не обвинения в огульной конспирологии, то осенний всплеск активной поддержки «всем цивилизованным миром» климатических истерик звёздной прогульщицы Греты Тунберг можно было бы определить как спецоперацию по отвлечению на негодный объект. Возможно, и не было умысла, но эффект достигнут.

Dev.by Умерла

Мировое сообщество активно не заметило итогов кропотливой работы «гессенской пятёрки» — немецких школьников, которые, вместо креативного прогула занятий на демонстрациях, провели уникальный научный эксперимент. Никлас Биндер (Niklas Binder), Максимилиан Гёрлиц (Maximilian Görlitz), Якоб Рукель (Jakob Ruckel), Карл-Мориц Кёпп (Carl-Moritz Köpp) и Александр Попов (Alexander Popov) подвергли улей местного пчеловода электромагнитному излучению своих мобильных телефонов. Поводом стали жалобы пчеловода на проблемы его пасеки, расположенной вблизи вышки телефонного ретранслятора. Школьники фиксировали результаты воздействия на пчёл своих мобильников с помощью инфракрасной камеры и простейшего набора измерительных приборов. Выводы оказались ошеломительными. Излучение телефонов привело к частичной потере пчёлами ориентации в пространстве, сделало их малоподвижными и более агрессивными.

Немецкие подростки ударили в нервный узел глобальной проблемы. Повсеместно в мире регистрируют катастрофическое сокращение популяции пчёл. Альберту Эйнштейну приписывают пророчество, согласно которому через четыре года после вымирания пчёл придёт конец человечеству. Так ли далёк был гениальный учёный в своём алармизме от истины? И почему этой проблемой озаботился именно физик?

Пчёлы опыляют до 90% коммерческих сельскохозяйственных посевов. Их ежегодный экономический эффект только в США оценивается в 12 млрд долларов. Только за минувший год количество пчёл там сократилось на 30%. Но это — только очевидная часть проблемного айсберга. Словно сговорившись, сельскохозяйственные министерства ряда стран, в частности — США, Великобритании и России называют основные причины катастрофы в стиле Греты Тунберг: климатические изменения, паразиты и бесконтрольное использование агрохимикатов. Но эти выводы не выдерживают простейшего анализа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пчела

Во-первых, катастрофическое сокращение популяций отмечено не только среди пчёл. Насекомые, не участвующие в опылении сельскохозяйственных растений и не подверженные агротоксинам, также критически сократили свою численность. Швейцарская природоохранная организация ProNatura опубликовала исследование, согласно которому в Швейцарии за минувшие три десятилетия уничтожено 75% насекомых. В настоящее время под угрозой вымирания — 163 вида насекомых, среди которых пчёлы, жуки и бабочки. Эти насекомые необходимы для опыления высших цветковых растений. Помимо этого, они являются пищевой базой для других животных. Согласно сообщению издания Scientific Reports, выпадение этого звена пищевой цепочки, по мнению ProNatura, полностью разрушит экосистему планеты. Швейцарские учёные впрямую называют причину этой катастрофы: развитие мобильной телефонии:

«Частоты излучения 5G могут достигать 120 Гц, что существенно превышает 6-герцевый порог, официально считающийся безопасным для насекомых. Уже за порогом 10 Гц отмечается критическое повышение температуры тела насекомых».

Легко представить, что произойдёт, когда мобильная телефонная связь в скором времени, как ожидается, начнёт оперировать в миллиметровом диапазоне от 30 до 300 Гц. В этой глобальной микроволновой печи насекомым не выжить. Вслед за ними падёт царство растений. И когда станет ясно, что не климатические изменения влияют на гибель пчёл и других насекомых, а наоборот, будет поздно.

Цивилизация

Пчёлы существуют на планете минимум 50 миллионов лет. Они пережили все катастрофические изменения климата включая оледенение. Не стало для них и других видов насекомых фатальным и последнее, так называемое «малое оледенение», которое началось в XVI веке и только завершается сейчас (жаль, что кураторы Греты Тунберг не вложили в её не обременённую знаниями голову простейшую мысль о глобальных климатических флуктуациях, никак не связанных с индустриальным СО2). За столь долгую историю существования биологического вида медоносной пчелы на Земле не раз происходили природные катаклизмы, в числе которых процессы циклической смены магнитных полюсов, вызывающих повышение радиационного фона в десятки раз. Выдержали пчелы и облучение повышенными дозами солнечной радиации в периоды солнечной активности. Пережили пчёлы и последствия агрохимической революции 50-х годов XX века. Значит, причина лежит за рамками внимания официальной политики. Причину надо искать в принципиально новых факторах, которые привели к единомоментному вымиранию пчёл и других насекомых в различных странах.

Учёные из Пенджабского университета в Индии поместили мобильные телефоны в улей и активировали их дважды в день по пятнадцать минут. Через три месяца эксперимента выяснилось, что пчёлы прекратили вырабатывать мёд, пчелиная матка вдвое сократила количество откладываемых яиц, а поголовье улья резко сократилось. Эдрю Голдсуорси (Andrew Goldsworthy), биолог из лондонского Imperial College, приводит ещё один фактор уязвимости пчёл и других видов насекомых для современной телефонии. CNN приводит слова учёного о фатальности для них используемых диапазонов связи:

«Многие животные, включая пчёл, используют для навигации молекулы криптохрома. Криптохром необходим для определения направления силовых линий земного магнитного поля, а излучение мобильных телефонов и базовых станций мобильной телефонии разрушают молекулы криптохрома. Из-за этого пчела просто не может найти дорогу домой».

Пасека

Одним их аргументов в пользу этой версии является также зафиксированная массовая гибель бабочек вида Монарх. Эти уникальные насекомые семейства прямокрылых — неофициальный символ США. Они совершают сезонные миграции на тысячи километров, ориентируясь по линиям естественных электромагнитных полей. Это — крайне тревожный сигнал, созвучный пророчеству Эйнштейна. Ведь утрата экосистемой планеты опылителей цветковых растений приведёт к их гибели с легко предсказуемыми последствиями для человечества в целом.

Неужели мобильные операторы способны воздействовать на глобальную политику так, что она вслед за пчёлами потеряла способность ориентироваться в смысловом пространстве глобальной проблемы? В 2016 году количество проданных мобильных телефонов в мире преодолело миллиардную отметку. Учитывая астрономический оборот глобального рынка мобильной связи и производства её средств, это более чем вероятно. Иначе как объяснить, что тревогу учёных старательно не замечают уже на протяжении ряда лет.

Ещё в 2010 году «Агентство Франс Пресс» (AFP) опубликовало данные исследования, согласно которому искусственная электромагнитная радиация может быть причиной сокращения популяций ряда видов насекомых и даже млекопитающих.

Ещё в 1926 году советский учёный Александр Чижевский установил влияние на пчёл электростатического поля, а в 1932 году советский биолог Григорий Кожевников доказал, что сильная ионизация воздуха негативно влияет на половые органы трутней и маток.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Вышка сотовой связи

Депутат Государственной думы, член комитета по экологии Александр Фокин обращает внимание на парадоксальный факт:

«Масштаб проблемы привёл к тому, что в США вообще планируют создать искусственную пчелу для опыления сельскохозяйственных растений. Это — не прогресс, а деградация».

Российский парламентарий в эксклюзивном интервью ИА REGNUM констатирует:

«К настоящему моменту зафиксирована гибель 10 тысяч пчелиных семей. «Чемпионами» в этом процессе стали Липецкая, Пензенская области и Башкирия — традиционная медовая житница страны. Одной из причин несомненно стала погоня за «быстрым урожаем» — бесконтрольное использование сельскохозяйственных ядохимикатов и генно-модифицированных растений. Такую продукцию небезопасно потреблять не только пчёлам, но и человеку.

Но это — только часть проблемы. Важнейший фактор — искусственное электромагнитное излучение. Если поместить перед экраном обычного компьютера эмбриональные клетки, через три-четыре часа 85 процентов из них погибнет. Бесконтрольное развитие мобильной связи угрожает не только насекомым, но и человеку непосредственно. Клетки человеческого организма, как магнитный компас, настраиваются по силовым линиям магнитного поля Земли в системе «Север — Юг». Их дезориентация под влиянием искусственного электромагнитного излучения чревата серьёзными сбоями в работе организма.

Система навигации у пчёл также настроена на естественное магнитное поле Земли. Это доказано давно, и здесь нет повода для пустых дискуссий. Сбой внутреннего компаса пчелы под влиянием бесконтрольно развивающейся сети всё более мощных ретрансляторов мобильной связи — это не просто неспособность медоносного насекомого найти дорогу домой и последующая гибель улья от голода. Россия традиционно была одним из ведущих мировых экспортёров меда и пчелиного воска. Сейчас проблема гораздо шире медового голода: темпы массовой гибели пчёл в ближайшей перспективе могут привести к потере 65 процентов растений. Это, в свою очередь, форсирует дальнейшую гибель фауны. Уже сейчас тревожным симптомом является то, что от 50 до 70 процентов импортируемого из Юго-Восточной Азии мёда не содержат цветочной пыльцы, то есть являются имитацией натурального продукта. Это требует пристального внимания государства и непредвзятого научного исследования».

Николай Богатов. Пасечник. 1875

Александр Фокин считает, что перед лицом этих угроз необходимы экстренные государственные меры:

«На мой взгляд, правительство должно принять решение о создании специальной отрасли — пчеловодства. Это входит в компетенцию и совместную зону ответственности Министерства сельского хозяйства и Минприроды. Сейчас пчеловодство в основном находится на уровне загородного хобби. Для пенсионеров — дополнительный приработок, для просто увлечённых — отдушина. Но в данной ситуации для развития экономики государства, а значит, и социальной стабильности не использованы мощные резервы. А они могли бы исчисляться 10 миллиардами рублей в бюджет страны.

В глобальной войне мобильного телефона против пчёл победителей не будет. Незнание или заведомое игнорирование законов физики и биологии не освобождает от ответственности. Что победит — стремление к сиюмитуному цифровому комфорту или ответственность перед будущим — покажет время. Которого, судя по темпам обострения проблемы, у планеты остаётся всё меньше».