Мурат Темиров
Последние публикации
След пропаганды США в террористической атаке на аэропорт Стамбула
Как гласит древняя кавказская мудрость, нет такой инициативы Конгресса США, которую не мог бы развалить десяток «настоящих горцев». Данный тезис хорошо иллюстрирует решение о закрытии части американского вещания на Северный Кавказ по причине низкого качества программ и общей неэффективности: с июня...
4 июля 2016
Со «Свободы» с чистой совестью
Западное радиовещание на СССР, являясь активным участником «холодной войны», в известной степени повлияло на итоги этого драматического «соперничества двух систем». Официально декларируемой целью радиовещания на СССР в ту эпоху было противостоять информационной монополии советских властей путем...
7 мая 2016