



kartinkioboi.ru Паутина с пауком в руководстве

Западное радиовещание на СССР, являясь активным участником «холодной войны», в известной степени повлияло на итоги этого драматического «соперничества двух систем». Официально декларируемой целью радиовещания на СССР в ту эпоху было противостоять информационной монополии советских властей путем предоставления советской аудитории альтернативной информации. Правовой основой данной деятельности было положение статьи № 19 «Всеобщей декларации прав человека», провозглашавшее «право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Один из столпов информационного противостояния того времени — радиостанция «Свободная Европа/Свобода» — существует в различных формах уже без малого 70 лет, и за это время смогла занять свою уникальную нишу на мировом медиарынке. Уникальность её состоит в том, что она не просто должна доносить точку зрения правительства США до аудитории в странах, не являющихся частью Pax Americana, с этим справляется государственное СМИ — «Голос Америки». А «Свобода» формально является неправительственным медиа и была призвана заниматься не пропагандой, а скорее наоборот — разоблачением, критикой, различными призывами, легко квалифицируемыми как «подрыв основ конституционного строя». Так что исследователи часто ошибаются, называя эту радиостанцию «пропагандистской», изначально перед ней ставились совсем другие цели, нежели тривиальная пропаганда.

Для достижения этих целей лучше всего подходит экстерриториальный правовой статус. Ведь почему «Свобода», в отличие от, например, «Голоса Америки» или других протокольных иновещательных медиа, вроде ВВС, «Дойче велле» или «Россия сегодня» всегда располагалась за границей? Именно для того, чтобы обойти все ограничения по вещательной политике и контенту, применяемые во всех без исключения государствах регуляторами информационного рынка.

Поясню на примере. Не очень давно один из именитых авторов «Свободы», бывший директор её русской службы — Ефим Фиштейн — обозначился статьёй под названием «С улыбкой идиота» на тему мигрантов, крайне сложную, болезненную и комплексную проблему. Данная статья могла бы стать украшением какой-нибудь «Фёлькишер беобахтер», органа НСДАП, в её лучшие времена, года например 1935: мигрантов автор только разве «генетическим мусором» не назвал, обобщённый же Запад выступает в качестве «народа жестоковыйного» (это прямая цитата из Библии об избранном народе, всем остальным назначено, видимо, оставаться «народами бесхребетными»). За такое творчество как автора, так и медиа, его распространившее, в США размазали бы различные надзорные органы, навсегда лишив профессиональных перспектив. В любой европейской стране их бы ожидали судебные иски, в России лишили бы лицензии вещателя. Но в силу экстерриториального статуса «Свободу» и автора Фиштейна нельзя привлечь в России за разжигание межнациональной или расовой розни, так как это медиа территориально находится за пределами российской юрисдикции, т. е. тут отсутствует ключевой признак субъекта правонарушения. В Чехии нельзя привлечь, поскольку текст на русском языке, и его аудитория территориально находится за пределами юрисдикции на этот раз чешской, т. е. тут проблемы с объектом правонарушения. И наконец, в США невозможно привлечь ввиду отсутствия как субъекта, так и объекта правонарушения. Вот что означает экстерриториальный статус медиа-организации: по сути можно говорить или писать что угодно, не опасаясь ответственности. Что, собственно, и происходит. В правовом смысле «Свобода» — это своего рода медийный офшор.

Это, кстати, не относится к «Голосу Америки»: ему приходится соответствовать всем стандартам, предъявляемым к СМИ, поскольку спрос за разного рода нарушения, фактологическую небрежность и прочие вольности будет по всей строгости, так как «Голос» является государственной структурой. «Свобода» же зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в одном месте (штат Делавэр, США), располагается в другом (Прага, Чешская республика), и вещает на регионы, географически отдалённые как от места юридической регистрации, так и от места фактической дислокации.

Поэтому же в соответствии с законом Смита-Мундта от 1948 г., регулирующим американское иновещание, «Свободе» и ей подобным всегда было запрещено вещать на территории США. Недавно закон в этой части собирались редактировать в связи с возросшей ролью онлайн-компоненты в распространении информации, ибо одно дело не разрешать ретрансляцию радиосигнала на своей территории, и совсем другое — заблокировать интернет-страницу, тем более имеющую отношение к собственной информационной политике: понятно, что блокировка сайта негативно скажется на репутации страны — главного поборника свободы слова. Однако пока закон остаётся без изменений, новые редакции проходят процедуру проработки в профильных комиссиях и комитетах конгресса США.

Несколько слов о коллективе радиостанции. Нужно отметить, после судьбоносного переезда из Мюнхена в Прагу в 1996 году его состав кардинально изменился. От начала деятельности «Свободе» был присущ свой особенный, «рассуждательский» формат, чем она отличалась от остальных подобных медиа. Происходило это так: ведущий программы приглашал коллегу из соседней редакции обсудить какое-либо событие, относящееся к данному региону, благо вещание велось на многих языках, и журналисты из разных стран работали бок о бок в историческом здании, расположенном в мюнхенском Инглише гартене — Английском парке. После записи или эфира программы её участники шли в кассу за комментаторским гонораром, который дружно расходовался в многочисленных окрестных «бирштюбе» — пивных. Именно системой перекрёстных комментаторских гонораров объясняется расцвет этого жанра на «Свободе». Однако времена менялись, радиостанция переехала в Прагу, и систему оплаты тоже изменили. К тому же появился новый тренд — интернет, требующий совсем другой «упаковки» информационного продукта, других скоростей при обработке информации. Новость теперь доставляется потребителю почти мгновенно, и пространные рассуждения комментаторов его мало интересуют. К тому же целевая аудитория «Свободы» сильно помолодела, что также требовало новых подходов и решений. В итоге на радиостанции (это название теперь оставалось данью славному прошлому и роли в холодной войне) почти полностью сменился штатный состав, причём предпочтение отдавалось соискателям без опыта работы, или с весьма скромным стажем: например, в черкесской редакции приняли на позиции ведущих бывшую машинистку одной из национальных газет и ассистента преподавателя педагогического института, не имевших никакой журналистской практики (как сказал после своего увольнения бывший директор русской службы «Свободы» Марио Корти, «отсюда ушёл интеллект», имея в виду, видимо, себя и своих изгнанных коллег). И это было не исключение, а именно правило при наборе новых сотрудников, требовалось лишь более-менее сносное владение родным языком. Ведь теперь главной задачей ведущего и редактора программ стал перевод на родной язык рассылаемых по утрам материалов по основным мировым проблемам и событиям, для удобства усвоения разбавляемых некоторыми локальными новостями от стрингеров. Англоязычные исходники продуцируются в Ньюсрум, чей штат в основном состоит из американцев. Естественно, при таком подходе рассуждения и личные мнения редакторов и ведущих становятся никому не нужными и даже вредными, за них можно поплатиться работой. Нетрудно вообразить, что для людей с указанной выше журналистской «квалификацией» трудоустройство на «Свободе» является вершиной карьеры, и лишиться этой работы такие сотрудники смертельно боятся. Кстати, по новым «пражским» контрактам (раньше, до переезда радиостанции из Мюнхена в Прагу, их условия защищали права работников в полном соответствии с трудовым законодательством ФРГ) работодатель может его расторгнуть в любой момент без объяснения причин и без каких-либо последствий для себя, указывая арбитражной инстанцией комиссию по трудовым спорам в Вашингтоне, округ Колумбия (напомню — сейчас радиостанция расположена в столице Чехии Праге и по принципу территориальности должна подчиняться чешскому трудовому кодексу; однако и здесь лукавыми юристами «Свободы» используется экстерриториальный статус организации, и чешские суды не принимают к рассмотрению иски по трудовым спорам со «Свободой» именно из-за этого пункта в контракте). То есть сотруднику, или бывшему сотруднику, вступать в конфликт со «Свободой» бессмысленно, так как это не имеет юридических перспектив. Таким образом, журналисты организации находятся в полной зависимости от работодателя, что неизбежно сказывается на производимом ими информационном продукте, так что самоцензура здесь явление обыденное и неизбежное. Также среди нарушений законов во взаимоотношениях с сотрудниками на «Свободе» следует упомянуть их дактилоскопирование (у всех новоприбывших снимают отпечатки пальцев, что противоречит европейским нормам о защите личных данных), письменное обязательство не обсуждать американскую политику в эфире или сети, письменное обязательство увольняемых сотрудников не разглашать информацию о «Свободе» и никак не обсуждать её публично — такие обязательства, очевидно, нарушают те самые положения статьи № 19 «Всеобщей декларации прав человека», на основании которых «Свобода/Свободная Европа» и ведёт свою деятельность.

Вместе с тем, обращает на себя внимание чрезвычайно лояльное отношение российских властей к деятельности этой организации. Большинство сотрудников русской службы и языковых редакций, чья аудитория находится на территории РФ (в структуре «Свободы» есть черкесская, чеченская, аварская и татаро-башкирская секции) являются российскими гражданами, свободно перемещаются по стране, живут практически «на два дома» — в Чехии и России. Хотя в их программах без труда можно найти призывы к сепаратизму (особенно у «языковых» редакций) или экстремистской деятельности. Но для этого необходимо провести контентный анализ, а соответствующим органам, видимо, такая работа не по силам.

Во всех официальных документах «Свобода» определяется как surrogate media — суррогатное СМИ: под «суррогатными» понимаются медиаресурсы, обеспечивающие международное вещание в других странах извне или на их территории, с широким участием местного персонала, но при жестком центральном контроле. Английское значении этого эпитета — «замещающий, вытесняющий».Исходя из наименования, их целью является «вытеснение» с рынка внутренних, «эндемических» игроков. Однако в русском языке у слова «суррогат» другие коннотации — «имитирующий, не подлинный, неполноценный, подделанный». Так что язык не обманешь.

Мурат Темиров — директор Школы журналистики в Праге, бывший редактор и ведущий программ радиостанции «Свобода / Свободная Европа»