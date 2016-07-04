



«Журналистам быстро дали понять, что свобода – это осознанная необходимость жрать и иметь работу»

Как гласит древняя кавказская мудрость, нет такой инициативы Конгресса США, которую не мог бы развалить десяток «настоящих горцев». Данный тезис хорошо иллюстрирует решение о закрытии части американского вещания на Северный Кавказ по причине низкого качества программ и общей неэффективности: с июня в эфир (и, соответственно, в интернет) не выходят программы на черкесском и аварском языках, и весь объём вещания (по одному часу утром и вечером), как и все ресурсы, полностью переданы чеченской редакции.

Северокавказская служба радиостанции «Свобода/Свободная Европа» была образована специальным биллем конгресса США и начала вещание 2 апреля 2002 года. Бюджет службы был определён приблизительно в 1 млн. долларов/год (без учёта затрат на распространение сигнала), штатный состав — 9 редакторов/ведущих («бродкастеров», по местной классификации) с окладом 3 тыс. долл./мес., ежемесячное возмещение на жильё в размере до половины оклада (в многодетных семьях эта сумма была больше), плюс обычный экспатовский пакет — страховки, школа, возмещение отпускных расходов… Объём вещания — 1 час эфира вечером и повтор в записи утром. Штатный состав и объём вещания должен был быть разделён поровну между черкесами, чеченцами и аварцами. Но, как это часто бывает у американцев, всё было красиво только в планах.

Директором назначили чеченского лингвиста и англомана Аслана Дукаева: вероятно, это должно было задать тематическую направленность вещания. Данное решение, как это часто бывает с ошибочными управленческими решениями, предопределило дальнейшую судьбу северокавказской службы.

Как всякий дилетант, Дукаев был вынужден возмещать некомпетентность лихорадочно-бесплодной деятельностью. Кроме того, даже в этой не слишком пуританской и не весьма высокоморальной среде он отличился чрезвычайным сластолюбием, благо служебное положение позволяло эти инстинкты сполна реализовать. Вкупе со сластолюбием новый директор демонстрировал чрезвычайное властолюбие, и такая комбинация оказалась взрывоопасной.

Однако главной целью директора было, чтобы весь эфир — черкесский, аварский и чеченский — использовался только для продвижения «ичкерийской» повестки. Речь в данном случае не о чеченцах, не о национальности, а о вполне определённой идеологии, постулирующей насильственные методы для достижения своих целей. Впрочем, с самого начала предпринимались попытки представить решение конгресса о вещании на трёх языках как компромиссное — дескать, аварская и черкесская субредакции необходимы исключительно для маскировки, а в действительности вещание призвано обеспечивать «ичкерийскую» медиа-повестку. В этой связи, разумеется, часть программ имела густой экстремистский оттенок ввиду участия в них соответствующих персонажей, находящихся в розыске или даже заочно осуждённых: достаточно вспомнить Ахмеда Чатаева, предполагаемого организатора атаки на Стамбульский аэропорт Ататюрка — ему тут посвящали целые программы, причём директору северокавказской редакции удалось некоторые из них разместить на сайте и в эфире русской службы «Свободы», таким образом значительно расширив общую аудиторию данных пропагандистских материалов.

Среди прочего Дукаев смог дискредитировать в свободовском эфире «черкесский вопрос», последние годы приобретающий международно-правовое звучание (после признания геноцида черкесов парламентом Грузии и принятия к рассмотрению данного вопроса рядом парламентов других стран), низведя его до примитивного лесного бандитизма групп боевиков с различной идеологией, или совсем без оной.

В административном смысле данная трансформация — сугубо местная инициатива, на уровне пражского менеджмента радиостанции. Момент выбран удачно: в специальном комитете конгресса, курирующем американское иновещание, не до расположенной в далёкой Праге «Свободы», все политические силы Вашингтона сосредоточены сейчас на президентском дерби, и какие-то мелкие манипуляции неправительственного медиа (официально «Свобода» не относится к каким-либо органам правительства США и финансируется ежегодным грантом госдепартамента, о чём я писал ранее) мало кого там волнуют.

Возможно, данное решение приурочено к грядущей в ноябре смене американской администрации, в этом случае его авторы рассчитывают на победу в выборах «партии войны», т. е. госдеп возглавит поборник агрессивной внешней политики. Это потребует перенастройки пропагандистской доктрины — нужен будет информационный таран, а не полемическая площадка, а тарану надлежит быть монолитным; т. е. свободовские менеджеры, так сказать «навстречу решениям ноябрьского пленума» предвосхитили смену курса, подготовив для новой администрации готовую к бою «ичкерийскую» службу. Имелись и внутренние предпосылки. Открытая через 7 лет после северокавказской редакция «Эхо Кавказа» (в составе грузинской службы, вещание и сайт на русском языке, тематически охватывает весь Кавказ) демонстрировала впечатляющие успехи, вторгаясь даже на «каноническую» территорию северокавказской службы — Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Адыгею. На фоне новичков северокавказцы выглядели довольно бледно, и было решено сосредоточить «Эхо Кавказа» на этом направлении, где они уже проявили результат, а ресурсы северокавказцев передать «ичкерийцам» (опять же в контексте предполагаемых после ноябрьских выборов в США политических метаморфоз). Нельзя исключать и личные мотивы: Дукаев отличается крайним этноцентризмом и нетерпим к «чужакам», вот и воспользовался подходящим стечением обстоятельств, чтобы избавиться от, по его мнению, «попутчиков», черкесов и аварцев. Наверное, имел место комплекс причин и факторов.

Другой вопрос: зачем себя позволил вовлечь в эту махинацию временный глава организации Ненад Пейич (у «Свободы» уже два с половиной года отсутствует руководитель, назначаемый советом управляющих иновещанием конгресса): долго выдавать «ичкерийскую» службу за «северокавказскую» вряд ли получится, и спрашивать за такую подтасовку будут именно с Пейича, так как в специальном билле конгресса, открывавшем вещание на Северный Кавказ, было ясно обозначено, что оно должно вестись на черкесском, аварском и чеченском языках. Поэтому такое «переформатирование» усиливает внутренние аппаратные позиции Дукаева и при этом снижает административный вес Пейича.

Потому что согласно многолетним исследованиям, в том числе проводившимся самой «Свободой», в периоды обострения политической обстановки аудитория «языковых» вещаний среди целевых групп (слушателей или читателей, владеющих русским и родным языками) заметно вырастала, сильно опережая аудиторию вещания на русском языке. Вот, к примеру, сравнительная динамика изменения слушательского интереса у различных радиовещательных СМИ: у вещания «Свободы» на черкесском (кабардинском) языке рост интереса приходится на период нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 г., опережая при этом аудиторию на русском языке (среди целевой группы, разумеется) таких гигантов, как «Голос Америки», русской службы ББС и русской же службы «Свободы».

Данный феномен исследователи объясняют тем, что в периоды политической нестабильности наблюдается значительный рост интереса к «суррогатным» СМИ, и если другие медиа используются только как альтернативный источник информации, то вещание на языках местного населения служит, кроме того, существенным фактором так называемой «этнической мобилизации». Такое изменение предпочтений в выборе источников информации подтверждает тезис, что во времена кризисов наблюдается рост национального самосознания: «кокон национальной идентичности» становится убежищем от внешних угроз в атмосфере повышенной тревожности. Получается, сужением вещания только до чеченского менеджмент «Свободы» сознательно уменьшает собственную аудиторию, изначально декларировавшуюся как общекавказскую, от Каспия до Чёрного моря, и как к такой самодеятельности отнесётся вашингтонское руководство в лице BBG (Broadcasting Board of Governors, совет управляющих американским иновещанием) — ещё большой вопрос.

Остаётся только наблюдать, чем закончится это копошение. Когда речь идёт не о темах умозрительных и отвлечённых, вроде прав и свобод человека, а о вещах насущных — трудоустройстве или зарплате, журналисты часто не столь щепетильны и совсем не разборчивы в методах. По точному выражению писателя М. Веллера, «журналистам быстро дали понять, что свобода — это осознанная необходимость жрать и иметь работу». Тут слово «свобода» вполне можно поставить в кавычки и понимать во всех смыслах, в том числе как название легендарной радиостанции. Есть один профессиональный анекдот, бытующий в медиа-среде и хорошо иллюстрирующий данную ситуацию:

Ведущий — гостю программы: И в завершение, чтобы Вы сказали всем, кто находится вне нашей студии?

Гость: Дорогие слушатели, вы — вовне. Вы в большом вовне…

Мурат Темиров — директор Школы журналистики в Праге