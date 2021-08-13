Мстислав Русаков

Автор

Родился 13 августа 1973 года в посёлке Гремиха Мурманской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Известный в Эстонии юрист-правозащитник. За 19 лет своей правозащитной деятельности помог решить правовые проблемы тысячам русских людей. Является автором нескольких значимых для русской общины прецедентов. С 2002 по 2012 год работал юристом в Центре информации по правам человека. В 2012 году был избран председателем правления НКО «Русская школа Эстонии». В 2013 году основал Правозащитный центр «Китеж». В течение всего указанного периода оказывал правовую помощь представителям русского национального (лингвистического) меньшинства. С 2005 года специализируется на вопросах этнической дискриминации. За весь период провёл в судах Эстонии и ЕСПЧ свыше 200 дел, многие из которых закончились созданием прецедентов. Автор аналитических материалов.