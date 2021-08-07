В ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации говорится о том, что государства-участники обязаны ликвидировать все формы расовой дискриминации, а также принимать необходимые меры для защиты и развития национальных групп. Эстонские программы по интеграции нацелены на обэстонивание национальных меньшинств. В Эстонии борьба с этнической дискриминацией происходит путём ассимиляции дискриминируемого меньшинства. Если живущие в Эстонии национальные меньшинства откажутся от своей культуры и станут эстонцами, то они, соответственно, и меньше будут подвергаться дискриминации как неэстонцы. Этот подход в корне противоречит закреплённому в ст. 2 конвенции принципу, согласно которому важно именно сохранение и развитие этнических групп. В качестве аналогии можно было бы предложить подвергающимся дискриминации по гендерному признаку женщинам сменить пол. Абсурдность метода борьбы с дискриминацией при помощи ликвидации дискриминируемой группы очевидна.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Русским создаются всевозможные препятствия для успешной самореализации. Не помогает даже владение эстонским языком. В соответствии с социологическими исследованиями, русские, знающие эстонский язык, успешно конкурируют с русскими, которые владеют им плохо, но не выдерживают конкуренции с эстонцами. Таким образом, речь идёт не только о массовой дискриминации по языковому принципу, но также и по этническому. Создан так называемый «стеклянный потолок». В результате этого только 3% чиновников являются неэстонцами, причём это, как правило, либо люди из смешанных семей, либо лица, состоящие в браке с эстонцами.

При этом борьба с дискриминацией в Эстонии происходит специфическим образом. В Таллине развешивают плакаты Егорова, умудрившегося стать вице-канцлером министерства финансов, и подписывают их — ему удалось разбить стеклянный потолок, и тебе тоже удастся. Тем самым показывается, что проблема дискриминации русских только в их недостаточной мотивированности. При этом с дискриминаторами работа не ведётся. Они, с точки зрения организаторов антидискриминационных кампаний, которые тоже эстонцы, идеальны.

Цитата из видео на YouTube Дмитрий Егоров

Среди депутатов парламента неэстонев только 12 человек. При том что даже среди граждан Эстонии неэстонцев 20%, не говоря уж о том, что среди всего населения Эстонии неэстонцы составляют 31%. Также стоит отметить, что эти неэстонцы являются членами эстонских партий, в программах которых нет положений о защите прав национальных меньшинств, но в программе каждой парламентской партии есть пункт о ликвидации русских школ, разница только в сроках.

Русские практически вытеснены из многих важных сфер экономики Эстонии. И до сих пор, например, в очень важной для экономики финансовой сфере русских на руководящих должностях нет, и европейские деньги эстонской элитой в основном распределяются среди своих. Получить кредит русскому предпринимателю в Эстонии гораздо сложнее, чем эстонцу. И, как следствие, неравенство в Эстонии растёт, индекс Джини увеличивается, это отмечают все исследования. Эстонские кланы прибрали к своим рукам все важные отрасли в стране. Данные исследований показывают, что почти 50% всего имущества и финансов Эстонии принадлежат небольшой группе «элиты».

Законы Эстонии направлены на ограничение прав национальных меньшинств и господствующее положение национального большинства. Так, в стране, где треть населения говорит на русском языке, отсутствует официальный статус русского языка, как на государственном, так и на местном уровне. Официальное общение со всеми ветвями органов власти возможно только на эстонском языке. Даже в тех регионах, где количество русскоязычных приближается к 100%. Половина русского населения лишена избирательного права, так как не является гражданами Эстонии. При этом речь идёт не о новых мигрантах, а о тех, кто живёт в Эстонии уже не в первом поколении. Завышенные языковые требования направлены на ограничение возможностей работать как в публичной, так и в частной сфере. Эти препоны создаются искусственно, чтобы понизить конкурентоспособность русского населения, маргинализировать его, создать Эстонию для эстонцев. Последнее уже практически удалось. О терпимости тоже речь не идёт. Политики, позволяющие себе русофобские заявления, либо уже находятся на политическом Олимпе, либо потом делают головокружительные карьеры в политике.

Dilas25 Правительство Эстонии

Независимо от кризисов, русские регионы в Эстонии целенаправленно и методично недофинансируются. В результате самые бедные местные самоуправления в Эстонии — с преимущественно русским населением. Беднейшими местными самоуправлениями признаны города Северо-Востока Эстонии: Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ. В пятёрку беднейших также входит находящийся недалеко от Таллина Маарду. Все эти местные самоуправления с преимущественно русским населением.

В 2020 году уровень безработицы среди эстонцев составил 5,8% и среди русских — 9,4%. Самый высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста отмечен в Северо-Восточной Эстонии (уезд Ида-Вирумаа). Большинство населения этого региона — русские. Правительство помогает прежде всего тем регионам, где живёт преимущественно эстонское население. Также среди 50 наиболее оплачиваемых чиновников нет ни одного неэстонца.

Отдельно стоит сказать о положении русских в эстонской армии. В прессу периодически просачиваются факты издевательств.

Так, русских братьев-близнецов заставили выкопать себе могилы.

«Сказали, что если мы пропадем, оплакивать нас не будут. Что потом нас отправят домой в мешках для трупов, и, раз у нас при себе оружие, это будет выглядеть как побег из воинской части. И никто не будет скорбеть по нам. Потом нам дали десять секунд на ответное предложение. Мы пообещали, что подобное поведение с нашей стороны не повторится, но нам ответили, что это их не интересует», — рассказала одна из возможных жертв инцидента. По словам братьев, инцидент завершился предупредительным выстрелом в воздух, сделанным командиром роты.

Зафиксирован случай, когда русским срочникам запрещали говорить на родном языке — в любое время. А в наказание заставляли делать, например, сто отжиманий и писать объяснительные. Запрет на русский исходит от командования подразделения.

По невыясненным причинам русский солдат покончил жизнь самоубийством.

Армия Эстонии

В правозащитный центр «Китеж» было обращение по поводу того, что русских срочнослужащих заставляли разучивать в качестве строевой так называемую «Песню лесных братьев», в которой были такие строки: «Теперь хожу по болотам и тропам и убиваю русских тибл». Тибла — это оскорбительное название русских. Лесные братья — нацистские коллаборационисты, которые после окончания Великой Отечественной войны из-за страха наказания за совершённые ими военные преступления, прятались по лесам и нападали на мирных граждан. В последнее время эстонские власти глорифицируют эстонцев, воевавших на стороне Германии во время Второй мировой войны, в т. ч. и «лесных братьев».

Автор статьи, будучи директором правозащитного центра «Китеж», подвергся шельмованию в социальных сетях за то, что поднял этот вопрос. Поступали требования возбудить уголовное дело за «разжигание межнациональной розни» и открыть источник информации. К счастью, в Эстонии отсутствует наказание за «разжигание национальной розни». В противном случае она бы, как в соседней Латвии, применялась не к тем, кто разжигает ненависть к национальным меньшинствам, а к тем, кто поднимает эти проблемы. Националистически настроенные полиция и суды вряд ли стали бы преследовать себе подобных за русофобию, так как последняя практически является частью государственной политики.