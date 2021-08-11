GONGO расшифровывается как «Государством организованные негосударственные организации». То есть это жирный прикормленный государством пёс, который, вместо защиты демократии от государства, защищает государство от демократии. Но в Эстонии это позволяет имитировать правозащитную деятельность. Причём очень удачно имитировать. Эстония воспринимается миром как маленькая демократическая страна. И нам, настоящим правозащитникам, к сожалению, здесь практически нечего противопоставить, так как государство успешно ликвидировало реальную правозащитную деятельность в стране, оставив только полезные для него симулякры и фейки.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Помимо государственных отчётов по исполнению международных правозащитных конвенций, теневые доклады могут представлять также и неправительственные организации. И здесь на помощь призываются GONGO. Так, при составлении последнего отчёта в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации государство обратилось за комментариями к Эстонскому центру по правам человека (ЭЦПЧ), Эстонскому институту прав человека (ЭИПЧ) и к Центру информации по правам человека (ЦИПЧ). Последние два предоставили отзывы.

Две из перечисленных некоммерческих организаций являются GONGO. Третья (ЦИПЧ) не ведёт правозащитную деятельность последние семь лет и является полуфейковой. При этом правительственный отчёт не был представлен для выражения мнения НКО «Русская школа Эстонии», которая представила альтернативный доклад на основании 10 и 11 отчётов Эстонии, который вызвал со стороны Комитета ряд рекомендаций. Также отчёт правительства не был представлен для выражения мнения правозащитному центру «Китеж», который в 2015 году представил Альтернативный доклад о неисполнении Эстонией рекомендаций, полученных от Комитета в 2014 году.

Эстонский центр по правам человека был создан в сентябре 2007 года. Его первый руководитель Эуген Цибуленко прославился тем, что поддержал действия полиции по избиению людей, протестующих против переноса «бронзового солдата» в апреле 2007 года. Эстонские власти тепло встретили его идею создать проправительственный правозащитный центр и выделили на это средства. Последние десять лет этот центр осваивал бюджет фондов ЕС, обклеивая билборды призывами к однополой любви и портретами вице-канцлера Минфина Дмитрия Егорова, которому удалось пробить «стеклянный потолок».

(сс) Taavik27 Парад в поддержку ЛГБТ в Таллине

Эстонский институт прав человека занимается защитой прав человека за пределами Эстонии (в Таджикистане, Грузии, Крыму и Киргизии). В Эстонии они только ежегодно с маниакальной настойчивостью устраивают мероприятия, посвященные июньской депортации 1941 года и мартовской депортации 1949 года, чтобы ненависть эстонцев по отношению к русским не утихала. Все эти мероприятия финансируются из государственного бюджета. Правами национальных меньшинств, да и вообще правами человека в Эстонии, ЭИПЧ никогда не занимался. Поэтому неудивительно, что правительство решило заручиться поддержкой именно этой организации вместо специализирующихся на защите прав национальных меньшинств НКО «Русская школа Эстонии» и правозащитного центра «Китеж». И GONGO не подвело, выразив свой одобрямс государственной лжи.