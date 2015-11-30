Михаил Тарасенко
Последние публикации
Черноморский флот России без потерь разгромил турецкую эскадру, но...
Синоп — после целых десятилетий столь же ярких морских побед. Так уверенно, блестяще, сильно начиналась кровавая, губительная для России Крымская война. По итогам войны против целой коалиции во главе с Англией и Францией — Россия потерпела на своей территории, в Крыму, тяжёлое поражение — из-за...
30 ноября 2015
Гибель «Новороссийска»: Случайность, помноженная на диверсию
Начало разговора: Гибель линкора «Новороссийск» — глупость или измена? Трагедия одного — это трагедия всех. Гибель корабля символична и реальна. Забыть её — это преступление Смотрите фотогалерею о истории рождения и гибели линкора Есть великие высказывания, которые мерзавцы пытаются превратить в...
4 ноября 2015