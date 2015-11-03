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Начало разговора: Гибель линкора «Новороссийск» — глупость или измена?Трагедия одного — это трагедия всех. Гибель корабля символична и реальна. Забыть её — это преступление

Смотрите фотогалерею о истории рождения и гибели линкора

Есть великие высказывания, которые мерзавцы пытаются превратить в канализационный поток. Пытаются, это их работа. Но они, эти простые истины, не становятся от этого менее насущными. Ключевский Василий Осипович сказал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». И ничего не поменялось с XIX века, когда он жил, и до начала XX века, когда этого мыслителя не стало. Или ещё. «Народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на котором произрастают другие народы», — сказал Петр Столыпин. Неважно, кто как относится к этому деятелю, но фраза стала крылатой. Как и многие другие. Или: «Случай — это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться собственным именем», — это уже сказал Анатоль Франс.

К чему это всё? На прошлой неделе состоялось одно малозаметное для широкой публики событие. 60-летие с момента гибели «Новороссийска». Мало ли таких событий в поистине насыщенной истории России? Даже не СССР — России! Множество. Но это, скажем модным словом, пазл, из которого состоит код нашего сознания. Это генетика. Не многие вспомнили про это событие. Вспомнило ИА REGNUM.

В конце октября было шестидесятилетие со дня гибели линкора «Новороссийска». Это была большая, но сегодня малоизвестная трагедия. Большая, потому что более шести сотен моряков погибли с этим кораблём, а в те годы вся история была засекречена. Такое было время. Сегодня существуют десятки исследований. Сняты кинофильмы. Наверное, цели преследовались благие. Но любому, хоть мало-мальски любящему историю, в глаза бросаются ужасные подделки в существующих видеоматериалах якобы документального кино, где для сочности и драматизма сюжета помещают эпизоды с гибелью совсем других кораблей. Народ не ведает — народ переварит. Эффектно? Наверное. Тем более — для потребителей нынешнего телевизора. Но лучше уж ничего, чем абы что. Для исторических материалов такие вольности недопустимы и вредны. Так что по сути остался один миф.

И чего точно не хочется, так это претендовать на истину в последней инстанции. Был задан вопрос: «глупость или измена». И ответ, как это часто бывает, кажется, где-то посередине.

В открытом доступе много информации, и в основном всё вроде бы и правдиво, но мне довелось встречаться с людьми, которые рассказывали эпизоды, не вошедшие в официальные отчёты. Однако я это слышал лично.

Как известно, начиналась биография этого корабля во втором десятилетии прошлого века в Италии. Тогда это был дредноут «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»), а погиб он уже сверхдредноутом «Новороссийск». Материал о линкоре очень недурно изложен в открытом доступе. Правда, с несколькими «ляпами», но в общем неплохой.

Выскажу версию, которая мне близка. Итак, конец Второй Мировой. Союзники делят флоты Германии и Италии между собой путём элементарной жеребьёвки. Таким вот образом линкор «Джулио Чезаре» переходит в состав Советского ВМФ. Там его «перекрещивают» в «Новороссийск». Кстати, у моряков есть поверье, что кораблю, сменившему своё имя, не повезёт.

И как так оказалось, что линкор, который десятилетие ходил под знамёнами СССР (хорошо, был на бесконечных ремонтах и модернизации), вдруг погиб в совершенно мирное время? Диверсия? Измена? Нет. Корабль был заминирован итальянцами и должен был быть взорван ещё до передачи в распоряжение СССР. Его гибель была запрограммирована за десять лет до реального взрыва.

Однако этому помешал советский спецназ, захвативший линкор в Сплите. Десять лет он ходил с этой «начинкой». Поместили взрывчатку в буле, закрыв наглухо этот отсек. Буль — это такая конструкция в корпусе. Увеличивает объём подводной части, а это в свой черёд увеличивает плавучесть, а следовательно, и живучесть. Приведу, может быть, не совсем технический пример, но более понятный не специалисту. Представьте сосиску, разрезанную вдоль на две равные части. Так вот, такие металлические «полусосиски» были установлены по обеим бортам «Джулио Чезаре». Полагаю, что новая документация была частично не передана. К тому же итальянский язык — не английский и наверняка были трудности с переводчиками. Уже будучи под советским флагом, линкор с дредноута перешел в класс сверхдредноутов. При последней модернизации был увеличен главный калибр — дредноутский главный калибр — 305 мм.

К тому же такие орудия позволяли применять ядерные боеприпасы. НАТО, особенно Англию, это, скажем так, обеспокоило. В те годы опытные боевые пловцы были итальянцы. Вот они-то и выполнили эту «работу». Вот только кто заказал это? Предположительно, сверхмалая подлодка с боевыми пловцами форсировала незаметно турецкие проливы и скрытно подошла к Севастополю. Немцы, в своё время проводили такие прорывы, обеспечивая маскировку под небольшие турецкие парусники, коих в проливах было множество.

По выходу в Чёрное море, маскировка была сброшена. Далее события развивались следующим образом: заход в Северную бухту был перекрыт бонами и сетью, ворота открывались по команде, а охрану осуществлял специальныйкорабль, так называемая «БРАНДВАХТА» (обычно это был военный корабль устаревшего типа). В эту злополучную ночь брандвахта отсутствовала. Она ушла в Балаклаву для обеспечения полётов гидроавиации. Всю ночь вход в Северную не охранялся и был открыт.

Лодка зашла в бухту, пловцы прикрепили мины и таким образом совершили подрыв. Та взрывчатка, что уже была в буле со времён окончания Великой Отечественной войны — сдетонировала от мины, установленной пловцами. Кроме главного взрыва было несколько с другого борта. Это были тоже заряды, установленные пловцами (для подстраховки). Всё это наводит на мысль, что без агентуры на берегу не обошлось. Взрывчатка, что была в буле, имела кумулятивный эффект, то есть взрыв был направленным. Этим только можно объяснить разрушение девяти палуб. Донная мина, даже повышенной мощности, не могла быть кумулятивной.

Для примера приведу случай на Балтике за десять лет до описываемых событий. 16 октября 1945 года флагман Балтийского флота «Киров» «заночевал» в одной из бухт Финского залива на якоре недалече от Кронштадта. Утром под крейсером рвануло. Три четверти подводной части «в гармошку», но двойное дно выдержало и корабль самостоятельно «дополз» до Кронштадта и стал в док. Оказалась — донная мина повышенной кратности. Немцы очень любили эти «игрушки». При расследовании этого инцидента оказалось, что обмотки РУ (аббревиатура электромагнитной защиты корабля) были не включены (или их кто-то выключил). Командиру за сие «влепили» десять лет тюрьмы.

Однако продолжим о линкоре. Рвануло ночью, командир в отпуске, ВРИО командира на берегу. Все дела ведёт старпом. Он-то и предлагает отбуксировать на отмель, что у берега. Начата буксировка, но вмешивается начальство в лице аж самого Главкома ЧФ с отменой буксировки. Старпом просит «добро» на снятие части экипажа, не участвующей в аврале (дело в том, что на борту был контингент молодых ещё необученных моряков, которые только что сменили сапоги пехоты на ботинки моряков). В ответ получает категорическое: «Не разводите панику. Боритесь за живучесть». Когда же дошло, что дело «швах», приказали возобновить буксировку, но время было упущено. Корабль вначале завалился на борт, а потом и перевернулся.

При этом все, кто был на палубе и спасатели, что были у борта, были подмяты корпусом. Не буду продолжать — всё это описано в открытых источниках. Полагаю, что Главком ЧФ надеялся на малую глубину (под килем было 17 м). Действительно на Балтике осенью сорок первого немецкий Ю-87 (его кличка была «лапотник») попал бомбой в носовую башню линкора «Марат» (б. «Петропавловскъ») и пробил её. Башня стреляла и в тот момент как раз подавался с погреба снаряд. Рвануло так, что не уцелело ничего, вместе с первой (кривой) трубой. Глубина была малая и линкор сел на грунт. Так всю блокаду он и стрелял по врагу в качестве плавбатареи.

Однако песок Финского залива — не ил бухт Севастополя. Толщина ила там была до 30 метров. Ну и последнее: расскажу только эпизод, произошедший со мной. В начале девяностых на курсах повышения квалификации лекции по живучести судна читал отставник — капитан первого ранга. Имел с ним интересную беседу…

Его тогда с Ленинграда прислали в Севастополь. Им было предложено приварить к днищу перевернувшегося линкора корпус недостроенной подлодки (видимо такое имелось под рукой). Использовать как шлюз. Это вероятнее всего, во-первых, не позволило утонуть кораблю, что в свою очередь дало бы возможность обследования корабля, и кто знает — жертв, возможно, было бы меньше.

В девяностые годы еще в бумажной прессе, до эпохи интернета, была серия статей на эту тему. Кажется, в «Смене». Но это была та, совсем теперь уже давняя, хотя и такая близкая эпоха, которая в цифровом формате осталась совсем в ограниченном виде. Поэтому, раз о гибели «Новороссийска» вспомнили, то хотелось оставить и эти воспоминания.

Это, конечно, версия. Но вся боевая история Российского Флота, да даже других государств, не видела столь скоропостижной гибели линкора, который стал последним пристанищем более шестисот моряков. Были похожие трагедии. На флоте Британии, в том числе, но гибель «Новороссийска» стоит в этом, скажем современным языком, печальном рейтинге особняком.

Михаил Тарасенко — капитан дальнего плаванья на пенсии