



А.П. Боголюбов. Истребление турецкого флота в Синопском сражении

Синоп — после целых десятилетий столь же ярких морских побед. Так уверенно, блестяще, сильно начиналась кровавая, губительная для России Крымская война. По итогам войны против целой коалиции во главе с Англией и Францией — Россия потерпела на своей территории, в Крыму, тяжёлое поражение — из-за технического отставания её в вооружении, из-за страшного отставания в сухопутных и морских коммуникациях, несмотря на героическую оборону Севастополя. В наказание за неудачу победители заставили её, согласно Парижскому трактату 1856 года, уничтожить свой Черноморский флот, всю свою оборонительную морскую инфраструктуру на Чёрном море. Это урок: даже после целой истории несомненных побед — стой крепко, готовься непрерывно, не отставай в науке и обороне.

В крымских волнах и песках до сих пор находят тысячи пуль, военных пуговиц, других стойких деталей амуниции наших погибших моряков, солдат и офицеров. Мир праху их. Они не знали, что в конце концов — мы победили. И Крым — наш.

В этот день, 162 года назад, 30 ноября 1853 года (18 ноября по старому стилю), эскадра Черноморского флота в бухте турецкого города Синоп разгромила турецкую эскадру. Синопское сражение — последняя «лебединая песня» парусного флота России и не только… С этим сражением ушла в историю эпоха паруса. На смену пришёл пар, броня, винты, турбины — всё то, чего до этого в природе не было. Тогда, разразилась очередная война двух империй — Российской и Османской, в которую вмешались на стороне турок ещё две ведущие империи тех времён — Французская и Британская. Таких войн с Турцией, к слову, было не мало и до и после этого конфликта. Турки, традиционно готовили десант на кавказское побережье и русское командование, что называется «рассыпало» укрепления вдоль побережья Анатолии (так именуется черноморское турецкое побережье от Кавказа до Босфора).

На первых порах Турция воевала одна, планируя вернуть утерянные владения на Дунае, в Закавказье, завоевать Крым. Однако всюду терпела неудачи и поражения. Вот тогда и вмешались Англия и Франция, причём боевые действия протекали на всех театрах: на Тихом океане (попытка захватить Петропавловск на Камчатке (там отличился фрегат «Аврора»), попытка захвата Кронштадта на Балтике, захвата крепости Кинбурн, попытка взять Одессу, ну и Севастопольская осада. Однако основным военным театром было Чёрное море. В те времена Черноморский флот (парусный) был в полном расцвете своего могущества и воинской славы.

Победы адмирала Ушакова, удивительный по своей дерзости бой брига «Меркурий» (один против двух линкоров и не сбежал — удрали турки). Одно лишь позорное пятно — сдача фрегата «Мария Магдалина». Да и тот по приказу царя много лет спустя был захвачен и сожжён. Тот линейный флот, разгромивший турок в бухте Синопа создавался адмиралом Лазаревым М. П. (тем самым, который еще будучи лейтенантом командуя шлюпом «Мирный», открыл Антарктиду). Это была хорошо сбалансированная сила как в корабельном, так и в кадровом составах. Но это был уже вчерашний день. Пришёл пар, броня, колёса и винты и, хотя парус был востребован, новое шло полным ходом. Пока Турция вела войну сама, дела у неё были плачевны.

Первый в военно-морской истории бой паровых военных кораблей произошёл накануне Синопского сражения. Русский пароходофрегат «Владимир», встретив турецкий «Перваз Бахри», вступил в бой и после трёхчасовой борьбы заставил его капитулировать. Русские артиллеристы изрядно потрепали турка. Трофей чуть было не утонул при буксировке в Севастополь.

Получив информацию о намерениях противника высадить десант на кавказском побережье, русское командование вывело главные силы флота в море и начало поиск противника. Русским флотом командовал вице-адмирал Нахимов Павел Степанович. Турецкую эскадру обнаружили стоящей на якорях под прикрытием нескольких береговых батарей в бухте турецкого города Синоп. Нахимов блокировал вход и, дождавшись подкрепления, смело и решительно вошёл в бухту. Выстроив свои линейные корабли и фрегаты, начал бой.

Вся сложность и опасность была не только от кораблей противника, но и от береговых батарей. Дело в том, что береговая батарея как правило, имея постоянное неизменное место, к тому же ещё и пристрелянные перед собой участки. Другое дело корабли: эта качающаяся палуба, переменное местоположение — всё это весьма отрицательно сказывалось на точность стрельбы.

Командовал русской эскадрой вице-адмирал Нахимов Павел Степанович. Турецкой — адмирал Осман-паша

Эскадра Нахимова имела численное преимущество в артиллерии, но это было не самое главное. Русские артиллеристы имели на вооружении новинку — бомбические орудия Пексана, стреляющие по навесными траекториями разрывными бомбами. Опыт борьбы с береговыми батареями русские моряки имели ещё с времён войн на средиземноморском театре с наполеоновской Францией. Тогда, в конце XVIII века, адмирал Федор Федорович Ушаков захватил силами флота мощную крепость Корфу. Восхищенный этой операцией Александр Суворов воскликнул: «Ура Русскому флоту! Я теперь говорю сам себе: «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?»

Меткий огонь русской артиллерии, разрывающиеся снаряды бомбических орудий просто сожгли турецкие корабли и разгромили шесть из восьми береговых батарей. Русская эскадра потерь в кораблях не имела. В личном составе — 38 убитых и 235 раненых. Турецкие потери — до 3000 убитых и раненых, 200 пленных. Прорвался в море и сбежал в Константинополь (Стамбул) только один пароходофрегат. Командира за это выгнали со службы.

Русская эскадра вернулась в Севастополь, чтобы потом лечь на дно Северной бухты, закрывая своими корпусами и мачтами вход в бухту кораблям Англии и Франции. Сам Павел Степанович не любил вспоминать Синоп, сказав об этом: «Эта морская победа заставит Англию приложить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот».

***

Сбитый в небе над Сирией турками бомбардировщик Су-24 вполне ложится в контекст русско-турецких войн. Россия и Турция, если брать период до 1918 года, постоянно воевали в течение 351 года. И во всех, если не считать Кавказский фронт Первой мировой войны, успех в котором не зависел от русской армии — страна была обескровлена революцией, и Прутского похода 1710−1713 годов (да и там тысячная армия Петра I была прижата к берегу реки Прут 120-тысячной турецкой армией и 70-тысячной конницей крымских татар, что вынудило Петра I пойти на переговоры и выгодное для Турции мирное соглашение), Турцию ждало поражение (при двух паритетах). Турки никогда не умели воевать против России. Война с Россией для Турции — сродни запрограммированного поражения. Очередного позора, уступок, упадка. Турки это помнят, это у них в генах. Страх перед русским оружием, и ненависть к России, неважно какие выгодные экономические проекты, масштабные товарообороты, всосан с молоком. Сбитый Су-24, несмотря на то, что условия далеко неравные, поскольку Су-24, как известно, бомбардировщик, и его задача не воздушный бой — это маленькое утешение для своего генетического кода, измученного постоянными поражениями от России. При условно равных возможностях, когда в Сирии теперь российских бомбардировщиков сопровождают истребители, а пространство под взором С-400 и крейсера «Москва» в Средиземном море, мы и видим очередную истерику: громкие заявления, отказ от полётов турецкой авиации над Сирией, регулярные панические «консультации с НАТО». Как и раньше, без союзников, как и при Синопе в виде Франции и Британии, Турция не может ничего.

Михаил Тарасенко, капитан дальнего плавания на пенсии

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