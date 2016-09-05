Михаил Шеповалов
Последние публикации
Божий суд на «бюджетное» финансирование
Давно известно, что на белом свете есть ложь, большая ложь и статистика. А если это финансовая статистика, то, наверное, речь в ряде случаев идет о большой лжи в квадрате. Или в кубе. Что подтолкнуло к таким размышлениям? Попались нам на глаза две заметки о текущем состоянии бюджета Новосибирской...
5 сентября 2016
Защитить Россию от «климатического» беспредела вправе Конституционный суд
Целый ряд публикаций, указывающих на недостоверность и научную несостоятельность заявленных в Парижском климатическом соглашении постулатов и негативные последствия для России в случае её присоединения к этому соглашению, наводят на размышления о необходимости запуска дополнительных механизмов...
7 марта 2016
Правительственная «десталинизация»: «целесообразность» против законности?
На днях страну облетела новость о подписании премьером Дмитрием Медведевым распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р «О Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». Оценка содержания концепции со всеми ее...
27 августа 2015