



Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз

Целый ряд публикаций, указывающих на недостоверность и научную несостоятельность заявленных в Парижском климатическом соглашении постулатов и негативные последствия для России в случае её присоединения к этому соглашению, наводят на размышления о необходимости запуска дополнительных механизмов защиты нашей страны, ее территории, граждан, промышленности, сельского и, в целом, всего народного хозяйства от современных западных «экологических пиратов», бороздящих просторы планеты Земля.

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Климатическое соглашение в корне противоречит национальным интересам России

Автору — практикующему адвокату — ближе, конечно, юридическая материя. Тем более, что часть 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации (далее — Конституции) гласит: «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».

Остановимся на значении упомянутого в тексте слова «правовое», то есть основанное на законе. Это значит, что любые юридически значимые действия (а подписание международного соглашения или присоединение к нему, безусловно, относятся к таким действиям) должны быть основаны на законодательстве и не могут противоречить Конституции страны.

Сразу же хочу уточнить — для ревнителей чистоты прозападного эксперимента, который проводится с распада СССР: международные обязательства не могут, не имеют права нарушать внутреннее законодательство, на этот счет имеется вполне известное разъяснение Конституционного суда Российской Федерации (Постановление от 14 июля 2015 года № 21-П), согласно которому «как следует из Конституции Российской Федерации, ее статей 4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, закрепляющих суверенитет России, верховенство и высшую юридическую силу Конституции Российской Федерации и недопустимость имплементации в правовую систему государства международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить конституционные предписания, ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод как международный договор Российской Федерации, ни основанные на ней правовые позиции Европейского Суда по правам человека, содержащие оценки национального законодательства либо касающиеся необходимости изменения его положений, не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей юридической силы именно Конституции Российской Федерации», а также «будучи правовым демократическим государством, Россия как член мирового сообщества, в котором действуют общепризнанные принципы и нормы международного права, заключает международные договоры и участвует в межгосударственных объединениях, передавая им часть своих полномочий (преамбула; статья 1, часть 1; статья 15, часть 4; статья 17, часть 1; статья 79 Конституции Российской Федерации), что, однако, не означает ее отказ от государственного суверенитета, относящегося к основам конституционного строя и предполагающего верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на всей его территории и независимость в международном общении, а также являющегося необходимым качественным признаком Российской Федерации, характеризующим ее конституционно-правовой статус (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года N 10-П).

Теперь рассмотрим положения нашей Конституции, непосредственно относящиеся к рассматриваемому вопросу.

Так, гражданам России статьей 42 Конституции гарантировано «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещении ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическим правонарушением». Одновременно, статья 58 Конституции гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». При этом, статьёй 9 Конституции установлено: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». А пунктом «д» ст. 72 Конституции в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, в частности, «природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». Таким образом, Конституция России законодательно закрепляет необходимость охраны в нашей стране окружающей среды и обязанность федеральных и региональных властей заниматься этим важнейшим вопросом современности.

По толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова слово «климат» в его первом значении — «многолетний режим погоды в какой-нибудь местности, одна из ее основных географических характеристик». Уже набившие оскомину завывания записных западных, а также ряда наших, доморощенных, климатологов о приближающейся катастрофе — «глобальном потеплении» (оно же — «глобальные изменения климата»), разрушении озонового слоя под воздействием конкретной, индивидуально-определенной деятельности человека, таянии из-за этой деятельности ледников на полюсах Земли и другие страшилки — рисуют картину повсеместного, ускоренного, апокалиптического изменения погоды. Отсюда, естественно, возникает вопрос: «Что с этим всем делать человечеству?» Естественно, англосаксы не преминули, как это было всегда, оседлать процесс в своих, естественно, корыстных коммерческих интересах, ибо само по себе существование западной цивилизации, как известно, основано на извлечении прибыли, «ссудном» проценте и прочих «прелестях» рыночной экономики, когда они берут верх над государством и правом. Крупный современный ученый Эдуард Азроянц прямо и, на мой взгляд, справедливо считает Запад «единственной нетрадиционной цивилизацией, которая выше ставит не консенсус и традиции, а право, законы и контракты» (Глобалистика. Международный энциклопедический словарь / Под ред. И.И. Мазура, А.Н. Чумакова. М.,-СПб.,-Нью-Йорк, 2006. С. 101).

Из всего этого получилось следующее. Тенденциозно интерпретировав научные данные, назначив «крайних», в частности, ответственные за разрушение озонового слоя парниковые газы, с помощью подконтрольных СМИ Запад раздул шумиху, вылившуюся в навязывание человечеству ряда конъюнктурных климатических соглашений. Причем, это касается не только «киотско-парижского» климатического процесса, но и более ранних документов, например, Монреальского протокола 1987 года. При этом была разрушена отечественная холодильная отрасль, а наши собственные хладагенты заменены продукцией фирмы «DuPont» (США). Но кто будет мерить ущерб, наносимый тем самым не только экономике страны, но и национальной безопасности, когда на кону стоит судьба человечества… Как нам твердили и продолжают это делать известные персонажи климатической саги. А сейчас речь уже зашла и об угольной отрасли, которую пытались, но не смогли разрушить в 90-е годы. По итогам Парижского саммита было прямо заявлено, что угольная отрасль свое отжила, или будет обязана или умереть, или платить пресловутый «углеродный налог», что будет также равнозначно смерти. Законно возникает ещё два вопроса: «Кто следующий?», и «Сколько все это будет продолжаться?».

Вернемся к упомянутым во вводной части статьи публикациям ученых — специалистов по климатической проблематике. Они, признавая наличие ряда проблем, в частности, продолжающееся разрушение озонового слоя, увеличение среднегодовой температуры на нашей планете, при этом обращают внимание на тот факт, что научного подтверждения заявленные ранее причины изменения климата по-прежнему не нашли, что Нобелевская премия, похоже, досталась господину Гору, явно незаслуженно. И не пресловутый «парниковый эффект», якобы вызываемый антропогенной деятельностью, за это ответственен. Похоже, истинные причины климатических колебаний следует искать не здесь. И наши ученные определенно догадываются, где именно (речь здесь идет о выдвинутой Владимиром Сывороткиным теории водородной дегазации Земли, которая в короткие сроки обрела в научном мире большое количество сторонников). Но кто же будет их слушать, когда решается «политический» вопрос подписания международного соглашения. А может это вопрос и юридический тоже…

Обратимся к Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Согласно статье 3 указанного закона «в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;… …г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;…». В переводе на русский язык с юридического, Конституционный Суд уже сейчас вправе защитить нашу страну и ее граждан от сконструированной ушлыми лоббистами западных интересов климатической угрозы, рассмотрев на соответствие Конституции одобренное переговорщиками от России Парижское соглашения до возможного официального присоединения к нему нашей страны. С таким обращением на основании статьи 125 Конституции в Конституционный Суд в защиту интересов граждан могли бы обратиться, на взгляд автора, руководители или законодатели российских регионов, на территории которых имеются предприятия угольной отрасли, которая, по утверждению климатологов, должна будет исчезнуть после заключения этого соглашения.

Такая превентивная мера поможет охладить неуёмный пыл переговорщиков, пытающихся вогнать страну в зависимость от внешних центров управления, навязывающих России юридически обязывающие ограничения на промышленный рост, а, следовательно, ставящие под вопрос благополучное будущее ее граждан. Она также позволит гражданам получить достоверную информацию об истинных причинах климатических изменений, либо о необходимости продолжения научного поиска таких причин вместо политических решений по научным проблемам, как это происходит сейчас.

Шеповалов Михаил Александрович — адвокат, город Москва