Давно известно, что на белом свете есть ложь, большая ложь и статистика. А если это финансовая статистика, то, наверное, речь в ряде случаев идет о большой лжи в квадрате. Или в кубе. Что подтолкнуло к таким размышлениям? Попались нам на глаза две заметки о текущем состоянии бюджета Новосибирской области на 2016 год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навоз

На первый взгляд все выглядит достойно. Можно сказать, позитивно, на зависть другим регионам, в которых в особые подробности происходящего не вникают. Только мечтают о том же. Ведь на кону стоит снижение областного госдолга на значительную сумму, что само по себе очень неплохо. И эта проблема, забегая вперед, скажем, что доставляет головную боль практически любому губернатору или главе республики.

Казалось бы, вот он в действии: либо цивилизованный лоббизм, либо — трудно поверить, но чем черт не шутит — заработавшая, наконец, система межбюджетных отношений. Не прошло, как говорится, и пары десятилетий о них разговоров. Региональные власти в Новосибирске радуются, в экономическом блоке правительства — этом сборище либеральной экономической «мысли» — от гордости надувают щеки и грудь и потирают руки. И по поводу самого кредита, и по другим причинам, о которых мы расскажем ниже.

А народ, как обычно в таких случаях, — безмолвствует. Что-то его смущает: то ли властям не доверяет, то ли не понимает, глупенький, собственной «выгоды», а скорее всего, привык чувствовать за каждым телодвижением «наверху» в этой чувствительной сфере очередной подвох.

И, по всей видимости, народ, как всегда, прав. Сразу за радостным рапортом об успехе, позволившем «сбалансировать бюджет региона», вместив его показатели в параметры и требования, установленные Минфином, из Новосибирска приходит, уже «второй строчкой», чтобы не бросалось в глаза, скупая информация о структуре этого долга, где значительную его часть — 12,2 млрд рублей — составляет задолженность по кредиту Сбербанка. Более того, выясняется, что «Сбер» — единственный коммерческий банк, которому область должна, других комбанков-кредиторов у нее попросту нет. Монополия, так сказать, которая в общедоступной, народной форме выражается формулой «держать кого-то за… ну, скажем, одно причинное место».

Да еще, оказывается, незадолго до того, еще в июле, размер кредита, предназначенного к выплате «Сберу», был куда больше и достигал 15млрд рублей.

Ну и что? — спросите вы.

Да ничего особенного. Только вот дальше находим, что в конце августа Новосибирская область получает еще один кредит, но уже не от Сбербанка, то есть не коммерческий, а государственный, бюджетный. Тот самый, по поводу которого раздаются песнопения, гром литавр, барабанный бой и, по старой компартийной традиции, «бурные, продолжительные аплодисменты». Причем кредит этот крупный, на сумм 10,5 млрд рублей, и к тому же целевой, с формулировкой: «на замещение кредитов в коммерческих банках».

Тоже вроде хорошая информация. Ведь бюджетный кредит дается на более выгодных условиях, чем банковский. Не под 10% годовых, а всего лишь под 0,1%.

Но если вспомнить, что единственный коммерческий банк-кредитор у Новосибирска один, и это — «Сбер», то выясняется, что именно он, а никакая не область, и является настоящим получателем этого бюджетного кредита. Областной же бюджет «балансируется» ровно настолько, насколько нужно «Сберу» для получения (так и напрашивается, «дойки») из бюджета, как говорится, «своего». Хотя на самом деле — чужого, народного. Государственные деньги из одного государственного бюджетного кармана — федерального — через другой такой же государственный бюджетный карман — областной — перекладываются прямиком в коммерческую «контору» «Рога и копыта — 2016». В смысле «Герман Греф & Co of liberal government’s partners». Еще раз: «загогулина» в том, что Сбербанк сегодня — единственный коммерческий банк-заемщик новосибирского областного бюджета. Поэтому минфиновская формулировка «на замещение кредитов в коммерческих банках» плавно преобразуется в «на замещение кредита (а не «кредитов») в коммерческом (а не «коммерческих») Сбербанке (а не «банков»)».

Помните, читатель, эпизод из бородатой советской комедии «Полосатый рейс» с Евгением Леоновым в главной роли? Там перепуганная буфетчица, вынужденная носить команде еду по палубе мимо клеток с тиграми, разбрасывает им в ответ на грозный рык в свой адрес вареные сосиски и когда добирается, наконец, до места назначения, натыкается на корабельное начальство.

— Чем кормим людей? — осведомляется начальство.

— Сосисками, — едва переводя дух, пищит в ответ «кормилица».

— А почему вы говорите о ней во множественном числе?.. — следует новый вопрос, когда начальство, открыв кастрюлю, видит на ее дне единственный, чудом уцелевший от домогательств хищников, экземпляр продукции отечественного колбаспрома.

Ловкость рук — и «комар носа не подточит»! Долги перед коммерческими банками (виноваты, «Сбером») у области есть? Есть! Погашать их нужно? Нужно! В областном бюджете на это деньги есть? Нет этих денег, и взять их неоткуда.

И чего делать? Пенсии в области отменить или зарплаты бюджетникам? А может, материнские зажать, как «родное» правительство федеральное который год проделывает с накопительной частью пенсий? Или теперь вот и с их индексацией, до которой, наконец, дотянулось своим «хватательным инстинктом»?

Беда, да и только! Но кому беда, а кому мать родна! А как предприимчивые, «креативные» (не «дауншифтеры») «передовики и ударники» капиталистического «производства и перепроизводства» прибыли в таких случаях поступают? Правильно! Задействуют «административный ресурс». Не напрямую, а «по понятиям» они это проделывают.

А «понятия» таковы, что Сбербанк, в общем-то также государственный, а отнюдь не коммерческий, входящий в число естественных монополий, возглавляется одним из предводителей либерального лобби во власти. Тем самым Германом Грефом. Эдакой «ходячей скрижалью» лихих реформ 90-х годов, «Гайдаром сегодня». Главным, так сказать, «эффективным манагером», в «понятиях» которого не человек красит место, а место, точнее, его финансовые возможности, — человека. И все мы хорошо знаем замашки этого человека, которого это место «красит», очень сильно. По-хорошему, раз «Сбер» — государственный, то и кредит под 10% от него «не катит». И потому, что ситуация в стране трудная, и область Новосибирская — непростая, в том числе в социальном отношении. И проблем в ней хватает, в том числе перед выборами в Думу, которые, как мы хорошо понимаем, кое-кто мечтает использовать в качестве «бикфордова шнура» для подрыва социально-политической стабильности в нашей стране. Что равносильно угрозе ее самоликвидации. (Кстати, не для этого ли, как справедливо предполагает видный экономист Михаил Хазин, правительственные либералы такими «кредитными» действиями стравливают между собой регионы, разделяя их глав на «своих» и «не вполне своих»).

Но что до этого Грефу со товарищи «кредиторы» от Минфина? Ему это как до фонаря! Он в Крыму до сих пор не работает, ибо вслед за американцами убежден, что полуостров «незаконно аннексирован Россией», а сам он поэтому не хочет попадать в санкционный список Запада. И плевать он хотел на крымчан, на их региональные и на российские государственные интересы! Американские и евросоюзовские кондиции «рукопожатности» ему куда как важнее! Известно ведь, что «the liberals» работают в России «вахтовым» методом, для них это территория «зарабатывания денег». (Просим читателя не цепляться к слову «зарабатывать», просто мы их компрадорскую, либеральную, терминологию применяем; сами-то хорошо знаем, как они их на самом деле «зарабатывают»: к работе, корню термина «зарабатывать», это никакого отношения не имеет). А вот «складировать» и тратить деньги, по мнению либералов, нужно ТАМ, ибо родина (именно так, с маленькой буквы), как «креативным» известно еще со времен горбачевской «перестройки» и гайдаро-чубайсовских «реформ», продолжаемых сегодня Грефом и Набиуллиной, не там, где могилы предков. А где ниже налоги и шире спектр потребительских услуг.

Крыму помогать нельзя, а вот Новосибирску можно. И тем сильнее, по «понятиям» Грефа можно, чем больше у него долгов. Каждый рубль областного коммерческого долга перед Сбербанком, как мы увидели, — это очередная «возможность» урвать под эти долги прибыль. За государственный счет на федеральном уровне и за счет местных бюджетников и пенсионеров — на региональном.

Какую прибыль? А вы посчитайте, читатель, разницу между вышеприведенными процентами по коммерческому кредиту и по бюджетному. И получите ту самую «креативную» маржу, ради которой вся эта «спецоперация» с «бюджетным» финансированием и придумана. И воплощена в жизнь. Пацан сказал — пацан сделал!

Сбербанк — в «шоколаде».

Минфин? Кто ж в него камень бросит, если, как учил классик, «по форме все верно», пусть и «по существу издевательство»? Кроме того, Греф — он и в Африке Греф, не то что в Минфине. Дня тот чиновник этого ведомства не проживет на своей должности и зарплате, включая, наверное, министра, если Грефу перечить начнет! «Он же памятник!». Он же всю эту систему постсоветских «понятий», этот «лохотрон», по которым если не страна живет, то ее финансовая система до сих пор функционирует, вместе с Гайдаром & Чубайсом строил.

Правительство в целом? Так еще в 2013 году, помнится, сам Дмитрий Медведев «посадил» Сбербанк в числе двух других «особо приближенных» — ВТБ и Россельхозбанка — на региональное кредитование. Понимаем, куда лоббистский «потенциал» у Грефа & liberal Co тянется и простирается?

Региональные власти?

Вы себя на их место поставьте. На одной чашке весов — бюджетники и зарево неизбежных протестов при отсутствии зарплат и пенсий, на другой — самодовольно ухмыляющийся Греф со своим «Сбером». Что перевесит? Помните фильм «Особенности национальной охоты» с косящим под Лебедя Булдаковым в главной роли? Эпизод с коровой в бомболюке стратегического бомбардировщика: «Жить захочешь — и не так раскорячишься!»

Понятно, что Новосибирская область от этого «шороха скорлупы от орехов» ничего не выиграла. Недаром подчеркивается, что концепция расходной части бюджета от этого кредита не меняется. «Таким образом, решена задача приведения плановых показателей областного бюджета по параметрам долговой нагрузки к тем контрольным цифрам, которые были согласованы для Новосибирской области на 2016 год», — такой вот витиеватый, объясняемый официально, «смысл» у этого кредита.

Если же «по гамбургскому счету», то область на самом деле от всей этой истории только проиграла: сколько сил и времени этот «бюджетный» госкредит стоил, если разговоры о нем с февраля месяца идут… Если в начале июня в этом кредите области практически отказали… Если в июне, очень похоже, что под чьи-то «дополнительные» условия (a la «Вась-Вась», наверное), областные облигации на эту самую сумму 5 млрд пришлось размещать, да еще через конкурс, на котором, разумеется, «чужие не ходят» — вы список «соискателей» посмотрите… И вот что получается «на выходе» этих облигаций: эти 5 млрд, на которые они размещены, приплюсованные к уже имеющимся долгам по другим таким же облигациям на 7 млрд рублей, укладываются аккурат в эту самую сумму в 12 млрд, которые Новосибирская область задолжала Сбербанку. И которые — и то не все — сейчас за государственный счет перед ним погасила. С наваром упомянутой «сберовской» маржи.

А «слабо» правительству, Минфину и т.д. всю эту «шарашкину контору» прихлопнуть, а ее фигурантов на место поставить? И коль скоро задействуют этот механизм в кредитовании регионов, то заставлять банки с госучастием полученную от этого прибыль этим регионам и возвращать? Бесприбыльно работать — на государство ведь. Или побоку эта логика — и «госолигархам», и самим высокопоставленным госслужащим?

Что в сухом остатке?

А то, что подобные «схемы» перебрасывания государственных средств в карманы коммерческих структур, хотя и с государственным участием, дискредитируют не только суть и смысл бюджетного кредитования, но и саму идею федеральной помощи регионам. Вместе с правительством, которое такую, с позволения сказать, «помощь» осуществляет. Между делом помогая «зарабатывать» своим ближним и их присным. На излете «перестройки» в театре Моссовета шел аншлаговый, разобранный впоследствии на афоризмы спектакль «Цитата». Одной из них, помнится, была такая, которая к обсуждаемой ситуации «не в бровь, а в глаз». «…Чтоб твой отдельный личный интерес / Казался общим важным интересом», — так она звучала.

Ведь настоящее государственное, бюджетное кредитование должно быть направлено, прежде всего, на проекты создания новых рабочих мест, технологического обновления, другие программы развития. А здесь мы видим чисто бухгалтерский, с явным «сероватым» оттенком подход, причем в условиях тотальной, по словам правительства, — повторим это — нехватки средств в государственном бюджете. Подход, целиком и полностью соответствующий базовой концепции наших «горе-реформаторов»: экономика с ее промышленными предприятиями — ерунда, главное в ней — финансовый сектор. Поэтому «боремся с инфляцией», сидим и ничего, точнее ни хрена, не делаем, пока она (инфляция) не опустится до четырех процентов. А не опустится — тем хуже для экономики, кто не спрятался — мы не виноваты.

Резюмируем: последнее дело это — в условиях кризиса и нехватки бюджетных средств транжирить их на прибыли приближенных, «типа государственных», структур. Неважно, в открытой форме это осуществляется или, как в нашем случае, завуалировано. Ибо сколько веревочке ни виться, а конец у нее всегда будет. «Но есть и Божий суд, наперсники разврата! / Есть грозный суд, он ждет…» — писал поэт.