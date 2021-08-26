Михаил Розен
Автор
Студент факультета международной журналистики МГИМО. Изучает польский и английский языки. Пишет о Польше и польско-российских отношениях.
Последние публикации
Борьба с мигрантами в Польше превратилась в пиар-кампанию
Миграционный кризис в Польше обостряется. Только за этот месяц почти три тысячи нелегалов пересекли её границы. Однако мигрантов в эту страну прибывает куда меньше, чем во многие другие государства Евросоюза. Почему реакция польского руководства столь резкая? Наплыв мигрантов произошёл недавно...
26 августа 2021
Всплывают проблемы: польские фрегаты против России на Балтике
Польша — самая населенная из стран НАТО, граничащая с Россией. Она обладает большой армией, охотно проводит учения, как в рамках Североатлантического альянса, так и Люблинского треугольника — с Украиной и Литвой. Варшава — основной геополитический противник Москвы в регионе, и она постоянно...
18 августа 2021
Острее колючей проволоки: у Белоруссии и ЕС не будет нормальных отношений?
Кризис отношений между Белоруссией и Евросоюзом длится уже год — со времён начала протестов против Лукашенко. Очередной виток эскалации происходит на наших глазах. Минск перестал контролировать потоки нелегальных мигрантов, которые направляются в Литву. Вильнюс стал задерживать и возвращать их...
9 августа 2021
Поляков стал раздражать рост числа украинских студентов в вузах Польши
В польских вузах стало появляться всё больше жалоб на «засилье» иностранных студентов. Возмущаются главным образом из-за украинцев, которые занимают места в престижных университетах. Может ли такая ситуация спровоцировать новый виток этнической напряжённости? Главное условие поступления в польский...
31 июля 2021
Европейские сказки: провалы «Восточного партнёрства»
Проект «Восточное партнёрство», направленный на укрепление связей между Евросоюзом и шестью постсоветскими странами (Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Молдавия, Украина) не оправдывает ожиданий. Программа, инициированная Варшавой, длится более 10 лет, однако её результаты сомнительны, что...
25 июля 2021
Враг моего врага: могут ли польские левые подружиться с консерваторами?
На днях перед заседанием руководства польской партии Союз левых демократических сил (SLD) произошёл скандал: ее лидер Влодзимеж Чажастый отстранил шестерых депутатов до официального решения партии. После ещё двух временно лишили полномочий. В свою очередь, отстранённые объявили о том, что...
21 июля 2021