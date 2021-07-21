На днях перед заседанием руководства польской партии Союз левых демократических сил (SLD) произошёл скандал: ее лидер Влодзимеж Чажастый отстранил шестерых депутатов до официального решения партии. После ещё двух временно лишили полномочий. В свою очередь, отстранённые объявили о том, что правомерность решения Чажастого оценит Национальный совет партии. Кроме того, лидера движения обвинили в узурпации власти.

Lukasz2 Штаб-квартира партии Союза демократических левых сил

Так, один из отстранённых активистов SLD Томаш Треля пишет: «Страх, паника и ужас. Именно так и поступает союзник «Права и Справедливости» (PiS), потому что такие методы исходят с Новогродзской (улица в Варшаве, где находится штаб-квартира PiS. — М.Р.). Сегодня в 12:00 выиграет или PiSовская Lewica, или демократическая Lewica. Влодзимеж, не прячься, а выходи на бой!» Проблема заключается в отношении к условиям окончательного объединения SLD и «Весны» (главой которой является Роберт Бедронь) в партию Nowa Lewica. Некоторые полагали, что из-за своей непопулярности Чажастый может потерять ведущие позиции, поэтому он и отстранил депутатов, которых подозревал в нелояльности. Кроме того, опасения среди членов Союза левых демократических сил вызвало то, что объединение его с менее значимой «Весной» происходит на равных основаниях — в виде создания двух фракций. Это ослабит SLD.

Invinoveritas123 Томаш Треля

Но самым спорным стал политический вопрос. Бывший глава партии и экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер открыто называет Чажастого продуктом «Права и Справедливости», ныне правящей польской партии, которую идеологически относят к правым. Поэтому не только крайне авторитарный способ руководства Чажастого, но и решение пойти на альянс с PiS и оказать поддержку созданию и ратификации Фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса вызвали недовольство у партийцев. Тем временем Чажастый отвечает на обвинения так: отстранённые депутаты привлекли внимание медиа к внутрипартийным процессам — в этом заключается их вина. Также он добавил, что левые являются третьей силой в государстве и не собираются становиться «пристройкой» ни для какой партии. В интервью для газеты Rzeczpospolita он высказался резче: «Я не заключал договорённостей с «Правом и Справедливостью». У нас наказывают за такое сотрудничество».

Но с точки зрения политических технологий сотрудничать имеет смысл. Если взглянуть на данные социологических опросов по степени доверия к политикам, то Чажастый занимает предпоследнее место. Лидера «Весны» в нём вообще нет. Напротив, дела у правящей партии идут весьма неплохо — президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, представляющим PiS, доверяют больше всего. Растёт также доверие и к лидеру правящей партии Ярославу Качиньскому. Вместе с тем и Союзу левых демократических сил, и правящей партии нужны союзники. Обычно такие альянсы основываются на общих идеях. SLD и PiS объединяют лозунги о значительном усилении расходов на здравоохранение в ближайшие годы. Обе партии делают акцент на нуждах «простого человека» и используют «социалистические методы». Просто делают это по-разному.

Состав Сейма по итогам выборов 2019

Конечно, при этом разница во взглядах сохраняется. Идеологические повестки у партий абсолютно разные. Депутат правящей партии Марцин Горала указывает на то, что она сможет принять «изгнанных» из SLD только в случае, если они «отрекутся» от своего прошлого. Проблема для Союза левых демократических сил заключается в том, как сохранить баланс между необходимостью хоть как-то показать свою заботу об избирателях, а это невозможно без сотрудничества с «Правом и Справедливостью» в бюджетных вопросах и при распределении средств европейских фондов, и сохранением «политической невинности» в переговорах с временными попутчиками. Следует отметить, что молодые поляки от 18 до 29 лет в массе своей (по некоторым опросам, до 49%) симпатизируют левым. Однако, как замечает журналист Якуб Дымек, такая поддержка может быть вызвана протестными антиправительственными настроениями. Так, в прошлом году в Польше прошли массовые митинги против ужесточения законодательства об абортах, в которых приняла участие преимущественно молодёжь.

Поэтому если левые из SLD начнут во время голосований в Сейме давать голоса PiS, они смогут добиться каких-то ответных услуг от правящей партии, но могут потерять своих избирателей. Однако особого выбора у них нет. Другой полюс польской политической жизни, оппозиционная «Гражданская платформа» (РО), после возвращения ее бывшего лидера Дональда Туска из Брюсселя, который сейчас вернул себе пост председателя РО, не готова предположить чего-либо левым в принципе. Как отмечает портал Onet, «левые не устраивают Туска ни с точки зрения мировоззрения, ни с точки зрения экономических взглядов». Учитывая, что другие оппозиционные силы, Польская крестьянская партия (PSL) и движение Шимона Холовни «Польша 2050», тяготеют больше к «Гражданской платформе», SLD вынуждена прислоняться к «Праву и Справедливости», лишая себя в условиях поляризации польского общества возможности стать третьей силой.