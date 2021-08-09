



Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская граница

Кризис отношений между Белоруссией и Евросоюзом длится уже год — со времён начала протестов против Лукашенко. Очередной виток эскалации происходит на наших глазах. Минск перестал контролировать потоки нелегальных мигрантов, которые направляются в Литву. Вильнюс стал задерживать и возвращать их обратно, в ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал закрыть «каждый метр» границы. Что произойдёт, если напряжение между Минском и Западом продолжит возрастать?

Миграционный кризис в регионе наметился ещё весной этого года, за первые три месяца число задержанных литовскими пограничниками нелегалов превысило количество арестованных за весь прошлый год — 90 против 81. Однако это были цветочки, потому что к концу июля пойманных мигрантов насчитывалось уже более трёх тысяч. Для небольшой Литвы, у которой нет должной инфраструктуры и возможности содержать нелегалов, — это стало тяжёлым испытанием. Вильнюс ввел режим чрезвычайной ситуации и начал строить стену на границе с Белоруссией. Однако колючей проволоки в республике не хватило, её было всего 4,5 км, тогда как длина всей границы — 679 км. Даже помощь от Украины и Эстонии не может покрыть всех нужд Вильнюса, партнеры могут выслать около 100 км проволоки.

Как не сложно догадаться, в этих условиях мигранты продолжили прибывать в огромном количестве. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала действия Минска «гибридной войной». А на войне бывают жертвы: литовские пограничники избивают нелегальных мигрантов. Билотайте оправдывает действия служащих и не применяет к ним никаких санкций. Действия Минска по-своему логичны. Литва сыграла большую роль в обострении отношений Белоруссии и Евросоюза. Именно Вильнюс предоставил убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, не признал итоги президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, а литовские президент Гитанас Науседа и на тот момент премьер-министр Саулюс Сквернялис заявляли о необходимости провести перевыборы. В ответ Минск перенаправил миграционные потоки. Расчёт был на то, что, согласно законам ЕС, принимающей мигрантов стране нужно установить все обстоятельства, чтобы решить, являются ли нелегалы беженцами или нет. Эта процедура может растянуться надолго и повлечь большие расходы на содержание прибывших. Кроме того, Литва не имеет прямого авиасообщения со многими странами, из которых прибывают нелегалы. Это затрудняет их депортацию.

Lrp.lt Гитанас Науседа

Что касается Польши, которая в отношении Лукашенко проводила аналогичную политику, то и там складывается напряжённая ситуация. За два-три дня польские пограничники ловят столько же нелегалов, сколько задерживали за весь 2020 год. Правда, эффект от действий Минска для Варшавы не столь разрушителен, но ни Польше, ни Литве не выгодно текущее положение дел. Именно поэтому нынешний премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и её польский коллега Матеуш Моравецкий выступили с совместным заявлением, в котором осудили гибридную войну, которую ведёт против них Лукашенко. Кроме того, они призвали всех членов Евросоюза оказать им помощь. Позиция ЕС пока остаётся непреклонной — в ближайшее время Минску на уступки рассчитывать точно не стоит. Председатель Европейского совета Чарльз Мишель во время визита в Литву уверил, что ЕС «не запуган». И добавил: «Литовские границы — это границы Европы. ЕС ввёл санкции против Белоруссии, и он продолжит бороться за продвижение наших ценностей. Литва и её народ могут рассчитывать на большую поддержку Евросоюза».

Если эскалация конфликта продолжится, то можно ждать нового пакета санкций ЕС против Минска. Некоторые литовские издания обвиняют белорусские власти в том, что те пытаются заработать на мигрантах. Описывается якобы такая существующая схема. Мигранты из стран Ближнего Востока приезжают в Белоруссию как туристы. Если «турист» не возвращается в свою страну после, то залог порядка 3 тысяч долларов идёт в белорусскую казну. Именно поэтому, заявляют журналисты, Минск способен резко увеличить число мигрантов, нелегально направляющихся в ЕС. А что дальше? Ведь кризис на белорусско-литовской и белорусско-польской границах был вызван в том числе и действиями всего Евросоюза, Польша и Литва с Белоруссией сами в принципе не смогут договориться по этому вопросу.

Если Минск и Брюссель не создадут платформу для обсуждения текущего кризиса во взаимоотношениях, то вполне вероятно, что через несколько лет западная и северная границы республики будут отделены от стран Евросоюза колючей проволокой. Но это трудно назвать решением проблемы.