Михаил Костенчук
Последние публикации
Рукоприкладство и угрозы: Как в школе «Горки» закрывают музей
В Ленинском районе Московской области родительская общественность возмущена ситуацией вокруг школы федерального значения «Горки» и заведующей музеем при этой школе Аллы Антоновой, которую уже 2,5 года пытается безосновательно уволить руководство школы. Дело дошло до рукоприкладства, судебного иска...
21 августа 2017
Кого и как нужно бить, чтобы вам за это ничего не было
Немногим больше месяца прошло после подписания закона №323-ФЗ о декриминализации побоев (ст. 116 УК РФ), вступившего в законную силу с 15 июля 2016 года. Этот закон выводит из разряда уголовных дел побои для всех случаев, кроме тех, которые совершены в отношении близких лиц. Судебной практики по...
16 августа 2016