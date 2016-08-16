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Немногим больше месяца прошло после подписания закона №323-ФЗ о декриминализации побоев (ст. 116 УК РФ), вступившего в законную силу с 15 июля 2016 года. Этот закон выводит из разряда уголовных дел побои для всех случаев, кроме тех, которые совершены в отношении близких лиц.

Судебной практики по делам, совершённым после 17 июля, ещё нет. И тем не менее мы можем судить о том, как в реальности этот закон работает по старым делам, в которых есть ссылки на ФЗ-323. Дело в том, что, согласно статье 10 УК РФ, уголовный закон имеет обратную силу в случае, если он облегчает положение обвиняемого. То есть дела, которые теперь не являются уголовно наказуемыми, прекращаются.

Это все дела по части 1 статьи 116, в которых стороны не состоят в близких отношениях, в преступлении нет хулиганского или экстремистского умысла. В противном случае — закон обратной силы не имеет. Следовательно, на дела, которые по-прежнему подпадают под данную статью (для близких людей), новая редакция никакого влияния не окажет.

Для примера рассмотрим конкретное дело. В городе Кумертау (Башкирия) взрослый мужчина был ранее осужден на 100 часов обязательных работ за то, что побил не родного ему ребёнка. 29 июля этого года, уже после вступления в силу нового закона, согласно рассмотренной 10-й статье УК РФ из-за введения ФЗ-323 уголовное дело было прекращено, так как ФЗ переводит побои, совершённые неблизкими лицами, в разряд административных правонарушений, а следовательно, облегчает положение виновного лица. Это значит, что если бы он побил ребёнка уже после введения нового закона, то уголовное дело даже не было бы возбуждено.

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А вот случай противоположный. В ходе бытового конфликта брат ударил в ванной свою сестру — так же, как и в предыдущем случае, без причинения вреда для здоровья. В деле упоминается рассматриваемый закон ФЗ-323, но никакого влияния на исход дела он не оказывает, потому что усиливает вину подсудимого. Опять-таки, если бы этот случай произошёл после 17 июля 2016 года, то брат бы уже подпадал под действие статьи 116 УК РФ в новой редакции и получил бы за это тот же срок, если не больше, так как новая редакция увеличивает наказание до двух лет лишения свободы.

Таким образом, более подробное рассмотрение реальных дел, в которых упоминается новая редакция статьи 116 УК РФ, может помочь нам понять на реальных примерах, как будет применяться ФЗ-323 для побоев, совершённых после вступления в силу закона.

Рассмотрим судебную практику за период с 21 июля по 14 августа 2016 года, доступную в интернете. Интересны в первую очередь дела, в которых вынесены постановления о прекращении уголовных дел или обвинительные приговоры по статье 116 УК РФ и в которых упоминается ФЗ-323, хоть сами побои и были осуществлены до принятия закона. Таких дел за этот период набралось 207.

201 из них прекращено по различным причинам, в том числе — в связи с примирением сторон (10 случаев) и с отсутствием в деянии состава преступления из-за изменения закона и декриминализации побоев. В большинстве случаев постановление мирового судьи выглядит примерно так: «Прекратить уголовное дело в отношении ФИО, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

А в материалах дела разъясняется: «Учитывая, что новым уголовным законом преступность и наказуемость деяния, вменяемые частным обвинителем <…> были устранены, уголовное дело по обвинению <…> в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

При этом в пяти из этих дел побои были совершены по отношению к ребёнку. То есть когда взрослый избивает не родных ему несовершеннолетних мальчика или девочку — его оправдывают ввиду вступления в силу нового законодательства.

Из оставшихся два дела — это наказания за то, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

И ещё четыре дела возбуждены в отношении близких лиц, и по ним вынесены обвинительные приговоры. Столь малая цифра ещё раз иллюстрирует статистику ГИАЦ МВД РФ, согласно которой семейно-бытовое насилие является лишь малой долей всех случаев насилия в России: «В структуре насильственной преступности в отношении детей на долю родительских преступлений приходится 13,4%, на долю всех остальных (неродительских) — более 86%. В соотношении к общему числу несовершеннолетних, проживающих в России, потерпевшие «от рук родителей» составляют около 0,02%».

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В соответствии с новым законом получается, что можно на улице бить в пьяном или трезвом виде женщин, бить компанией из двух, трёх или четырёх человек одного, бить инвалидов, детей и стариков (всё это случаи из рассмотренной судебной практики), и за это будет только административное наказание, если не нанесено вреда здоровью.

Например, мужчина, схватив пенсионерку (не будучи с ней в родстве) за волосы, пять раз ударил её головой о стол и был освобождён от уголовной ответственности в результате введения ФЗ-323. В другом случае, находясь в пьяном состоянии, мужчина избил женщину, и тоже уголовного наказания не последовало.

В городе Невинномысске Ставропольского края мужчина в пьяном виде напал на женщину, за которую заступился сын, за что был избит. Постановление мирового судьи аналогично: «Указанным федеральным законом, вступившим в силу 15.07.2016, устранена преступность инкриминируемого Ким Ю. П. деяния, а, следовательно, в его действиях отсутствует состав преступления». Суд постановляет «Прекратить уголовное дело в отношении Ким Ю. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Люди били друг друга кулаками, камнями, арматурой, таскали за волосы, и по всем этим делам теперь выносятся постановления о прекращении уголовных дел за отсутствием составов преступлений, кроме тех случаев, если это происходит по отношению к «близким» людям. В этом случае ФЗ-323 никак не влияет на исход дела, потому что, как уже было указано выше, «закон …усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет». И дед, который два раза клюкой дал по голове своему зятю, оставив «ссадину в теменной области», наказывается штрафом. Брат, ударивший сестру, получает 240 часов исправительных работ или — в другом случае — штраф 9 тыс. рублей.

Все они получают клеймо уголовника за те же самые, а в рассмотренных случаях — и за гораздо менее тяжкие деяния, но по отношению к близким людям. Эти уголовные дела не прекращаются в связи с новой редакцией, а значит, в будущем по подобным делам БУДЕТ вынесен обвинительный приговор.

Итак, что же получается? Теперь на улице незнакомый прохожий может избить любого человека, будь то ребёнок, женщина или старик, и ему за это будет максимум — обязательные работы на срок до 120 часов по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Но внутри семьи аналогичные действия запрещены, и за них можно получить «до двух лет лишения свободы». Ребёнка может таскать за уши и бить ремнём сосед или алкаш на улице. Но отцу — в воспитательных целях — это запрещено. Это очевидная дискриминация по признаку родства. Теперь, согласно Уголовному кодексу РФ, принадлежность к социальной группе «семейных людей» ухудшает ваше положение на суде. Что является полным абсурдом.

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Поэтому неудивительно, что по всей России нарастает протест против принятого 3 июля 2016 года закона №ФЗ-323. В приёмную президента активистами «Родительского Всероссийского Сопротивления» уже сданы тысячи подписей против законопроекта. Люди продолжают протестовать по всей России и ставят свои подписи под обращением к президенту с требованием исключить несправедливость в отношении российских семей и граждан, которые имеют семью, и теперь по этому признаку дискриминируются.