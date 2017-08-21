В Ленинском районе Московской области родительская общественность возмущена ситуацией вокруг школы федерального значения «Горки» и заведующей музеем при этой школе Аллы Антоновой, которую уже 2,5 года пытается безосновательно уволить руководство школы. Дело дошло до рукоприкладства, судебного иска к заслуженному сотруднику музея и обращения к министру образования и науки Ольге Васильевой.

Фото: Дмитрий Марков

Аллу Антонову — единственного сотрудника музея — пытаются уволить для того, чтобы она не мешала его закрытию. Ситуация зашла слишком далеко. Организация защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» отправила электронное обращение на имя министра образования и науки Васильевой Ольги Юрьевны. Если в ближайшее время ничего не изменится, мы соберём подписи жителей района и будем добиваться личного приёма её заместителей.

Давить на Антонову начали в 2015 году. Тогда и. о. директора школы Владимир Савин выпустил приказ № 12 от 19.02.2015, в котором Антоновой объявлялся выговор за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в «неоднократном опоздании на работу» и в «неоднократном раннем уходе с работы». После чего, на следующий же день последовал приказ № 14-К об увольнении заведующей музеем, якобы в соответствии с «п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ, за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей». Видновский городской суд признал незаконными оба приказа и постановил восстановить в должности заведующую музеем.

02.09.2015 года Савин выпустил очередной приказ за номером 108К. В нем глава школы распорядился: «исключить со 02.11.2015 года из штатного расписания следующие должности: заведующая музеем — 1 штатная единица; хранитель фондов — 1 штатная единица; кассир — 1 штатная единица», мотивировав это «оптимизацией бюджетных расходов, выделенных на выполнение государственного задания».

Однако и в этот раз довести до исполнения приказ не удалось. За ним следовал приказ под номером 121К от 16.10.2015 с требованием «исключить с 16.12.2015 года из штатного расписания» те же должности, но уже с несколько измененной формулировкой: «в связи с оптимизацией бюджетных расходов, выделенных на выполнение государственного задания, планируемой передачей музея истории сельской школы профильному научному учреждению Минобрнауки, сведения к минимуму кассовых операций с денежной наличностью».

02.02.2017, на следующий день после посещения музея депутатом государственной думы Фетисовым был издан приказ №14-к, который был отменен приказом №35К от 27.03.2017 и в тот же день был издан приказ за номером 36К, в котором сообщается, что директор намерен «исключить с 27.05.2017 года из штатного расписания следующие должности: заведующая музеем — 1 штатная единица». Вышестоящая профсоюзная организация не дала своего разрешения на увольнение Антоновой. Директор попытался преодолеть запрет на увольнение в суде. В настоящее время окончательное решение по этому делу не вынесено, приказ 36К директором не отменен.

В тот же день, 2 февраля, в музей пришла комиссия в составе четырёх человек для того, чтобы ознакомить Антонову с очередным приказом о сокращении. Принесённый приказ заведующая музеем взяла для ознакомления и положила в сумочку. Заместитель директора по безопасности Вячеслав Чуркин потребовал вернуть документ и, со слов Антоновой, начал выхватывать из ее рук сумочку. При этом он толкнул её так, что она ударилась головой о деревянную вешалку. От неожиданности и боли Антонова отпустила сумочку, и Чуркин забрал оттуда приказ.

Антонова обратилась к врачам и зафиксировала полученные травмы. Эта ситуация была освещена в эфире телеканала «Видное-ТВ» 3 февраля 2017 года. В репортаже, посвящённом посещению школы «Горки» депутатом Государственной думы Вячеславом Фетисовым и главой Ленинского района Олегом Хромовым, один из родителей учеников школы Михаил Серяпов, сам выпускник школы, рассказал о призошедшем.

«В результате травма произошла у неё, и сейчас гематома в пяти сантиметрах от виска буквально. Мы обращались к врачу. Он обнаружил у неё ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение мозга. Сегодня мы снова посещали поликлинику. У неё было замерено давление: более 200 — это очень высокое давление», — сказал Серяпов в телесюжете.

После репортажа Чуркин подал иск в суд, в котором утверждает, что сведения, сообщённые в эфире, являются недостоверными и порочат честь и достоинство истца. В качестве компенсации истец требует, чтобы Антонова опровергла публично эти сведения и выплатила ему 500 тыс. рублей.

Таким образом, уже на протяжении 2,5 лет заведующая музеем находится в состоянии постоянного увольнения, а ученики школы под угрозой полного лишения возможности приобщения к истории родного края. Что касается судьбы музея, то и. о. директора всеми возможными способами пытается избавиться от него, считают общественники.

Речь идет о том, что Савин совместно с руководителем института художественного образования и культурологии РАО Е. М. Акишиной инициировал передачу музея в состав ФГБНУ «ИХОиК РАО». Это было заявлено в их совместном письме на имя главы Минобрнауки Ольги Васильевой. Необходимость передачи в письме обосновывается все тем же отсутствием средств на содержание музея в государственном задании и откровенным лукавством о том, что музей «перестал выполнять роль историко-культурного учреждения».

Как отмечает само министерство в отзыве на исковое заявление Серяпова об обязанности предоставления средств обучения №18−80 от 8 апреля 2017 года, «на 2016/2017 учебный год в рамках государственного задания ФГБОУ СОШ «Горки» было выделено 53 478 800 рублей». Это не учитывая 8,9 млн рублей, которые, согласно информации о плане финансово-хозяйственной деятельности, школа планирует получить в 2018—2019 годах от собственности. Одно из зданий сдано под гостиницу «Алекс Тревел», в которой ночуют пилоты и сотрудники аэропорта Домодедово. Кстати, в этой гостинице можно взять в аренду беседку на территории школы и провести там время, в числе прочего распивая алкогольные напитки.

Далее в письме Савин и Акишина утверждают, что «музей будет способствовать качественно новой реализации задач и функций, возложенных на институт», сообщая, что «предметом деятельности Института является проведение комплексных научных исследований и разработок в сфере художественного образования и эстетического воспитания».

Руководство ИХОиК также готово «организовать работу по обновлению и модернизации Музея», предлагая выставлять «коллекции детских рисунков» и проводить «выставки по тематикам деятельности института», что говорит о полном переориентировании музейной экспозиции, ее кардинальной смене. Эти слова о модернизации усугубляются тем, что в письме нет ни слова о настоящей коллекции краеведческого музея и ее судьбе. А эта коллекция содержит очень ценные и редкие экземпляры.

Кроме того, «радетели» за благо музея, не считающиеся с мнением хранителя музея, учеников, педагогов, родителей и местных жителей не забыли попросить Министра образования и науки об «увеличении фонда оплаты труда работников ИХОиК на 18% за счет введения 7 ставок, необходимых для организации работы музея и о выделении целевого финансирования на реконструкцию здания музея в течение 2−3 лет в общем объеме от 20 до 25 млн рублей».

Интересно получается: сейчас, согласно государственному заданию СОШ «Горки», субсидируемой Министерством образования и науки, нет средств на ремонт музея и содержание одной штатной единицы с зарплатой на уровне уборщицы, а при его передаче ИХОиК, государственное задание которому утверждается все тем же Министерством образования и науки, вдруг появится 25 млн на ремонтные работы и дополнительные средства на оплату труда аж семерым будущим сотрудникам музея!

Речь идет не просто о школе, а одной из двух в России, находящейся в федеральном подчинении. Школа «Горки» обладает большой историей и педагогической традицией. В 1920 г. после просьбы Надежды Крупской, по личному распоряжению Владимира Ленина, барский особняк (находившийся на месте современного музея) был отдан под организацию детского дома со школой 1-ой ступени. Со временем, места для учащихся стало не хватать, и в 1936 году в строй вошло новое здание школы, а в прежнем расположился музей, с экспозицией, повествующей о жизни вождя революции.

В 1983 году состоялось официальное открытие теперь уже музея сельской школы, сменившего тематику. Для Ефима Шаргородского, директора школы на тот момент, значимость и важность музея была особой. В его основание был заложен принцип, согласно которому музей должен «работать на воспитание». И даже в трудные для всей страны 90-е годы директор сумел сохранить коллектив педагогов в школе, находил средства не только на ремонт музея, но и содержание трех штатных единиц. В школе до сих пор сохранилась традиция, заложенная Шаргородским, — первоклашки встречают 1 сентября беседой в стенах музея, это является своеобразными воротами в новую жизнь.

Работники поддерживали связь поколений, бережно храня память об истории и героях родной земли. Неимоверным трудом, буквально по крупицам, сотрудники музея и местные жители собирали ценные экспонаты и воспоминания старожилов. Так появлялись залы, посвященные быту, обычаям и традициям коренного населения, природе родного края и реки Пахры, залы, рассказывающие нам о героях Великой Отечественной войны, местных жителях, ушедших на фронт и защищавших свободу и независимость нашей Родины, экспозиции, посвященные традициям образования, а также педагогическим успехам самой школы и конечно же её основателе — Н. К. Крупской.

Антонова, как увлеченный краевед, с 2000 года руководящая музеем и удостоенная многих наград и грамот всероссийского масштаба, не раз сама отправлялась с детьми на поиски интересных экспонатов в окрестные леса и вместе они привнесли в экспозицию немало предметов, по которым дети могут изучать историю родного края. Кроме того, в фондах музея сохранилось множество материалов общероссийского масштаба. Среди них — воспоминания известного русского поэта Валентина Дмитриевича Берестова, который в 1944—1954 годах учился в школе или, как тогда ее называли, интернате для одаренных детей в Горках Ленинских.

Также в музее широко представлены материалы об истории развития системы образования России от петровских до советских времён. На витринах можно найти уникальный экспонат — первая в России учебная энциклопедия по математике «Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на словенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги разделена», составленная в 1703 году Л.Ф. Магницким.

Фонды музея вообще имеют огромную ценность хотя бы потому, что в них находится полная коллекция из 86 полутомов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, выпущенная издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург) в 1890—1907 годах. Но, к сожалению, глава музея лишена возможности работать с документами. В 1998 году, когда музей был передан в состав школы, отдельная должность под хранителя фондов была сокращена, и этим занималась по совместительству одна из сотрудниц музея. Со временем, помещения стали освобождать под общежитие для приезжих сотрудников школы. Дореволюционные издания книг передали в школьную библиотеку. Остальные материалы были убраны в отдельную комнату, и Савин забрал ключ от неё себе и, со слов Антоновой, никому теперь его не даёт, включая журналистов и научных работников. На многочисленные просьбы предоставить ей ключи, чтобы хотя бы посмотреть на сохранность материалов глава школы отвечает отказом.

Общее состояние, в котором находится этот уникальный краеведческий музей, говорит о том, что конфликт между Антоновой и Савиным носит очевидным образом не личный характер. Музей всероссийского значения с начала своего основания в 1983 году ни разу не реставрировался. Проводился лишь косметический ремонт, да и то силами учащихся школьников. Так, бывший ученик школы Дмитрий Марков сообщил, что он в годы учебы в школе красил балясины «в качестве практики». Однако, судя по внешнему виду балясин в настоящее время, эта практика в школе давно уже утрачена.

В музее нет как условий для нормальной сохранности уникальных экспонатов, так и условий обеспечения безопасности учеников во время занятий. Так, давно подлежат замене окна в здании: щели в рамах такие, что зимой детям приходится заниматься в верхней одежде. Обновления требует и старая изношенная проводка: сотрудники музея опасаются включать в холодное время года обогревательные приборы из-за страха короткого замыкания. Также в здании протекает крыша (что вообще является недопустимым для музея!), существуют проблемы с системами отопления, водоснабжения, канализации и т. д.

Попытки Антоновой обратить внимание директора школы на ужасающее состояние музея, по ее словам, встречали полное безразличие и дежурную фразу «на финансирование музея не предполагается отдельной строки финансирования». Очевидно, что, по мнению и. о. директора, отсутствие строки финансирования музея является поводом игнорировать разрушение, постигающее музей, несмотря на тот интерес, который к нему проявляют как сами ученики школы, так и гости поселка.

В своем обращении к министру образования общественники отметили также точку зрения начальника управления образования администрации Ленинского муниципального района Ольги Алешкиной. В интервью газете «Сегодня в Ленинском районе» Алешкина заявила, что и.о. директора Савин не соответствует занимаемой должности.

«…квалификационные требования к должности директора школы включают в себя наличие высшего профессионального образования и стажа работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет… Савин В. В. закончил Московский историко-архивный институт, который не является профильным для руководителя общеобразовательной организации, и к тому же не имеет стажа педагогической работы. Эти факты говорят о несоответствии Савина В. В. занимаемой должности директора…» — сказала Алешкина.

Родители и общественность Ленинского района готовы защищать как музей, так и школу: ситуация сложилась вопиющая, считают активисты. И, главное, нельзя лишать детей будущего и права знать свою историю и гордиться ей.