Михаил Большаков
Последние публикации
Украина и Донбасс: маятник войны качнулся
Военно-политическая ситуация в Донбассе за первые две недели августа окончательно перешла из июльского затишья в поначалу разрозненные, а теперь — и масштабные артиллерийские дуэли и встречные бои между Вооружёнными силами Украины, включающими в себя как собственно Вооруженные силы Украины, так и...
14 августа 2015
Донбасс: позиционный фронт, война нервов и война заявлений
Военный аспект противостояния в Донбассе в июле месяце 2015 года окончательно перешёл в ситуацию монотонных террористических обстрелов территории ДНР (и, в меньшей степени, — ЛНР) с украинской стороны и ответной контрбатарейной работы артиллерии ВСН, а также спорадических перестрелок из лёгкого...
7 августа 2015
Донбасс: застывшая реальность войны
За прошедшие две недели военного противостояния в Донбассе обе стороны конфликта продолжили уже привычную практику позиционной войны с локальными обострениями ситуации в наиболее напряжённых горячих точках. Поочерёдно наиболее очевидные направления возможных ударов проверяются сторонами в ходе...
28 июня 2015
ДНР: Марьинка важнее, чем Минск
Прошедшие десять дней военного противостояния в Донбассе окончательно поставили крест на попытках изображения перемирия под регулярные мантры о «неизбежности минского процесса». Минское перемирие при этом окончательно переместилось в некую виртуальную плоскость дежурных заявлений политиков о том...
9 июня 2015
Донбасс, Крым, Приднестровье: звенья одной цепи
Писать о позиционной войне всегда сложно. Ведь именно в таком состоянии и проходила большая часть последних войн, когда знаменитая фраза «на Западном фронте — без перемен» становилась не только названием известного романа, но и была рефреном сообщений прессы и радио всех долгих дней ожидания...
27 мая 2015
Украина: Если пожар нельзя потушить — пусть он медленно тлеет
Михаил Большаков Анализ боевых действий 6-17 мая 2015 года Истёкшие десять дней конфликта в Донбассе, на середину которых пришёлся знаменательный праздник 9 Мая и празднование 70-летия Победы над гитлеровской Германией, привнёс в анализ ситуации вокруг конфликта в Донбассе массу ценной информации...
17 мая 2015
Украину ожидают затяжные летние бои
Анализ боевых действий 25 апреля — 5 мая 2015 года Ситуация прошедших десяти дней на фронтах Донбасса продолжала постепенно, но однонаправлено меняться от «напряжённой» к «горячей», а кое-где — и к «кипящей».В основных точках противостояния: Широкино, Пески-Авдеевка, Бахмутская трасса, Счастье —...
6 мая 2015
Конфликт на Украине переходит в длительную фазу
Анализ боевых действий 17-22 апреля 2015 года После «пасхального обострения» недельной давности, прошедшая неделя охарактеризовалась определённым спадом интенсивности боевых действий, при сохранении общей напряжённости в тех же самых горячих точках, которые вот уже второй месяц задают новостной фон...
23 апреля 2015
Чего хочет Киев от «правильных» миротворцев
Анализ боевых действий 11-16 апреля 2015 года Истекшая неделя в Донбассе, уже ожидаемо для всех внешних наблюдателей, привела к эскалации противостояния. «Горячие точки» прошлого периода — Широкино, Пески, Спартак, пригороды Горловки и район Бахмутской трассы окончательно разгорелись, превратившись...
17 апреля 2015
Новороссия и хунта застыли в ожидании войны
Анализ боевых действий 1-10 апреля 2015 года За прошедшие десять дней рисунок боевых действий в районе соприкосновения сторон в зоне конфликта в Донбассе остался прежним. Как и за предыдущие 10 дней, основными «горячими» точками продолжали оставаться Широкино (район Мариуполя), Пески и Авдеевка...
10 апреля 2015
Украина и Донбасс: предадут ли политики жертвы народа?
Анализ боевых действий на Украине 13-19 марта 2015 года За истёкшую неделю фактические боевые действия на линии соприкосновения сторон окончательно сконцентрировались на трёх небольших участках фронта: в районе села Широкино под Мариуполем, в северных пригородах Донецка (Пески, Авдеевка, район...
18 марта 2015
Украина: Провокации, подготовка к новой бойне и блокада
Анализ боевых действий 6-12 марта 2015 года За истекшую неделю обстановка на линии соприкосновения ВСУ и ВСН на фоне относительного затишья и устоявшегося относительного и хрупкого перемирия продолжает накаляться в связи увеличением интенсивности обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. Одновременно...
13 марта 2015
Отвод войск и приход советников. Анализ боевых действий на Украине
27 февраля — 5 марта 2015 года На протяжении прошедших семи дней в зоне конфликта в Донбассе в рамках принятых мирных соглашений «Минск-2» осуществлялся согласованный отвод тяжёлых вооружений. Несмотря на взаимные обвинения сторон в «частичности» и «непоследовательности» данного процесса, можно...
6 марта 2015
Перемирие и миротворцы: анализ боевых действий 19-25 февраля 2015 года
Конец прошлой недели ознаменовался резким снижением интенсивности боевых действий. Основной «горячей точкой» оставался лишь Дебальцевский «котёл», из которого по итогам боёв начала прошлой недели начался неорганизованный отход украинских Вооружённых сил. Судя по просочившейся в сеть информации (в...
27 февраля 2015
Агония котла: анализ боевых действий 12-18 февраля 2015 года
Как итог прошедших семи дней в свете вновь подписанного в Минске перемирия («Минск-2») между противоборствующими сторонами донбасского конфликта почти по всей линии фронта ощущается заметное снижение интенсивности ведения боевых действий. Однако в то же время говорить о полном прекращении...
19 февраля 2015
Итоги наступления: Анализ боевых действий 5-11 февраля 2015
По состоянию на 11 февраля 2015 года в зоне вооружённого конфликта в Донбассе мы, прежде всего, можем констатировать стремительную потерю перспектив ВСУ на дальнейшее успешное проведение АТО с решающими целями. Связано это в первую очередь с оперативным окружением и неизбежным будущим разгромом...
13 февраля 2015
Наступление остановилось: анализ боевых действий с 29 января по 5 февраля 2015
С 29 января по сегодняшний день существенных изменений на линии фронта не произошло. Как мы и предполагали в рамках предыдущего прогноза — активные действия ВСН в ситуации отсутствия резервов и высоких боевых потерь в наступлении упёрлись в заранее подготовленную оборону украинских войск и увязли в...
6 февраля 2015
Неустойчивое равновесие: аналитическая сводка боевых действий в Новороссии за 24-29 января
На донецком направлении театра военных действий за истёкший период наблюдались встречные бои, целями которых каждая из сторон конфликта ставила перехват стратегической инициативы у противника, попутное удержание собственной обороны в атакуемых точках, а также — принуждение противника на ввод в бой...
30 января 2015
Аналитическая сводка боевых действий на Украине (14-23 января 2015)
Прошедшие события, начиная со средины января и по сегодняшний день, ознаменовались активизацией подразделений ВСУ и принесли множество значимых и переломных событий на линии фронта в вооруженном противостоянии на Донбассе. Так, уже в средине месяца над воздушной гаванью донецкого аэропорта силы...
24 января 2015