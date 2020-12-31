Марко Якшич

Автор

Родился в 1951 году в Косовской Мировице. Закончил медицинский факультет Университета в Белграде, специализировался в области ортопедической хирургии. Был депутатом парламента Республики Сербии в нескольких созывах. Ранее занимал должность директора больницы в Косовской Митровице. Во время агрессии НАТО против СР Югославии работал хирургом, лечил раненных военных, полицейских, мирных жителей. После 2000 года участвовал в защите севера Косово и Метохии, организовал многочисленные демонстрации против экспансии албанцев. В настоящее время состоит в региональном Движении сербов Косово и Метохии «Отечество». Живет в северной части Косовской Митровице.