Для сербов в Косово и Метохии, особенно для тех, которые проживают на севере края, 2020 год заканчивается не слишком весело. Примерно десять дней назад, несмотря на постоянные заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что водохранилище Газиводе и одноименная гидроэлектростанция не перейдут в руки сепаратистов, он всё-таки передал их им.

Bobik ГЭС Газиводе

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Важно напомнить, что строительство этой гидросистемы, в состав которой, помимо собственно электростанции и водохранилища, входит 40 километров каналов, было профинансировано средствами из кредитов, которые Сербия более 30 лет назад взяла у Международного валютного фонда. На переговорах в Вене в 2008 году немецкий политик Вольфганг Ишингер предложил сербской делегации переложить на Приштину обязательство выплатить оставшуюся часть кредита. Сербская делегация во главе с Борисом Тадичем и Воиславом Коштуницей отказалась, Сербия выплатила кредит полностью и таким образом стала единоличным владельцем данной гидросистемы. Поэтому напрашивается вопрос, откуда у президента Сербии взялось право передавать сепаратистам имущество сербских граждан и сербского государства? Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» неоднократно запрашивало у президента Вучича четкий ответ, подарил ли он эту гидросистему приштинским властям или продал её им. Если подарил, почему он это сделал, если продал — где деньги от этой сделки?

Bobik ГЭС Газиводе

Представитель немецкого министерства иностранных дел положительно оценил переход системы под контроль албанского оператора, и это не случайно — Германия вложила 100 миллионов евро в слияние электроэнергетических систем сепаратистского Косово и Республики Албании. Новые обстоятельства на энергетическом рынке показывают, что президент Сербии отдал энергетику южного края не только Приштине, но и Тиране.

К сожалению, это не единственный акт демонтажа институтов сербского государства в южном крае. Несколько лет назад Вучич отдал под управление сепаратистов полицию, гражданскую оборону и телекоммуникации, он установил настоящую границу между самопровозглашенной «Республикой Косово» и остальной территорией Сербии. Особенно странно то, что Белград с легкой руки президента Вучича передал Приштине и судебную систему. Сербские судьи и прокуроры были вынуждены давать клятву защищать конституцию сепаратистского Косово военному преступнику Хашиму Тачи, против которого в данный момент ведется судебный процесс в Гааге.

Moerk MSC Хашим Тачи

В этом 2020 году сербы дожили и до подписания так называемого Вашингтонского соглашения. На основании этого документа Белград взял на себя обязательство прекратить кампанию по отмене признания сепаратистского Косово третьими странами. Также Сербия согласилась с тем, что через год после подписания соглашения она не будет возражать против вступления Косово в международные организации, даже в ООН. На основании статьи 7 данного соглашения Сербия обязалась передать министерству энергетики США управление гидроэлектростанцией и водохранилищем Газиводе. И, возможно, потому, что Дональд Трамп проиграл выборы в США, Вучич, смошенничав, отдал эту же гидросистему немцам и албанским сепаратистам. Еще более странно то, что после подписания Вашингтонского соглашения на весь месяц озеро Газиводе и гидроэлектростанция были переименованы в честь Дональда Трампа. Об этом писали и сербские, и иностранные СМИ.

The White House Президент США Дональд Трамп

2020 год также прошел в попытках президента Сербии «обменяться территориями» между сепаратистским Косово и центральной Сербией. Переговоры на эту тему он вел с теперь уже арестованным военным преступником Тачи в Париже, Нью-Йорке и некоторых других таинственных местах. Эту беспринципную сделку по принципу «наше за наше» граждане Сербии, конечно, не поддержали. Действующая конституция Республики Сербии также исключает подобную торговлю. Даже некоторые влиятельные члены международного сообщества, каждый по своей причине, не одобрили подобный обмен территориями. И Россия была против, с учетом того, что Резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии не предусматривает такого решения.

Если мы уже упомянули Резолюцию 1244, надо подчеркнуть, что это юридический документ, который гарантирует целостность сербского государства и который подписали все остальные члены СБ ООН. За всё время, пока Вучич находится у власти, мы от него ни разу не услышали ничего внятного об этой резолюции. На последней совместной пресс-конференции с Александром Вучичем в декабре этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о Резолюции 1244 десять минут. Президент Сербии же остался верен своей манере и даже не упомянул этот документ. Наоборот, он неоднократно повторил, что у Сербии в Косово ничего нет. Вучич также не говорил и о многих других моментах, оговоренных в Резолюции, чья реализация была бы в интересах страны. Он не говорил о судьбе 250 тысяч изгнанных сербов, об имуществе Республики Сербии в южном крае, о необходимости возвращения в Косово 1000 полицейских и военных. Эти темы для Вучича табу. Для него также немыслимо объявить южный сербский край оккупированной территорией.

Президент Сербии Александр Вучич

Сербы в Косово и Метохии встречают 2021 год в мрачном настроении и с затаенным страхом. Они опасаются, что президент Сербии отдаст Приштине и те сербские государственные институты в крае, которые всё еще находятся под контролем Белграда, такие как здравоохранение, образование, социальная защита. Президент Сербии обещает, что он не отдаст их под управление сепаратистов. Но можно ли ему верить после всего случившегося?