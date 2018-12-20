Не нужно быть слишком умным, чтобы сделать вывод о том, что «Косовская армия» была сформирована с согласия Александра Вучича, президента Сербии, и в соответствии с договором между ним и Хашимом Тачи, премьер-министром «Косово».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Хотя почти год уже всем известно, что Приштина готовится сформировать «Армию Косово», Белград все время молчал. Ни в одном своем заявлении Александр Вучич не предупредил западные страны о том, что в случае формирования «Косовской армии», в соответствии с Кумановским соглашением, тысяча сербских солдат и полицейских вернется на территорию автономного края. Реакция нынешних властей Белграда, кроме словесных осуждений, была более чем мягкой. Все закончилось лишь своеобразной акцией протеста студентов из Косовской Митровицы и «похоронами» международного права и Резолюции 1244. Даже запрос о срочном заседании Совета Безопасности поступил сначала из России, а только затем из Сербии.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово.

У Александра Вучича был широкий спектр возможных ответов на формирование этой военной силы, но он не принял никаких других мер, кроме нытья, плача и хныканья. Он мог аннулировать антиконституционное Брюссельское соглашение, которое он подписал пять лет назад и которое по факту означает внутреннее признание самопровозглашенной Республики Косово. Он мог объявить Косово и Метохию оккупированной территорией. Он также мог отменить совместное управление границами между Центральной Сербией и Косово и Метохией, которое он установил 6 декабря 2012 года. Однако никаких мер он не принял, потому что в ходе тайной встречи с Хашимом Тачи в Риме дал согласие на создание Косовской армии. Когда это соглашение стало очевидным для граждан Сербии, он бросился в Совет Безопасности, чтобы попробовать разъяснить свое предательство. И это странно, потому что до сих пор Александр Вучич часто говорил, что Резолюцию 1244 следует отменить, поскольку она устарела и применяется к бывшей ФР Югославии, а не к Сербии. Как оказывается, она не устарела, ведь именно на нее он ссылался, пытаясь сгладить ситуацию, связанную с формированием армии самопровозглашенной Республики Косово перед СБ ООН в Нью-Йорке.

В своей патетической речи на заседании Совета Безопасности президент Сербии вообще не упомянул Кумановское соглашение и возвращение 1000 сербских солдат и полицейских в Косово. В двух своих заявлениях на заседании он даже не просил СБ отменить решение о формировании армии Косово. Он попросил лишь отменить 100%-ю таможенную ставку на товары из Сербии, но не косовскую армию.

Его паническое обращение к гражданам Сербии из Нью-Йорка об их уязвимости только усиливает уже идущее выселение сербов с севера Косово и Метохии. В его речи число албанцев, проживающих в южной сербской провинции, хотя никаких серьезных переписей не было, возросло до 1 700 000 человек. На последних выборах в Косово и Метохии, по официальным данным Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Косово, проголосовало 470 000 человек. Из них 50 000 сербов. Сам этот факт говорит нам о том, насколько президент Сербии лоббирует создание Великой Албании, раз он настолько увеличивает число албанцев. Число сербов, с другой стороны, он сократил до 100 000, хотя даже СДК говорят, что нас насчитывается не менее 120 000.

«Косово — это Сербия». Граффити

В духе его дружеских отношений с Хашимом Тачи премьер-министр «Косово» упомянул решение Международного суда ООН как одну из причин формирования «Косовской армии». В этом контексте Тачи также упомянул Вука Еремича, который постоянно подвергается нападениям Александра Вучича. Конечно, решение Международного суда ООН не имеет ничего общего с формированием «Косовской армии». Чтобы отдать должное Тачи, Александр Вучич взамен раскритиковал изменения в составе переговорной команды Приштины, в которой Фатмир Лимай пришел на смену его друга Хашима Тачи.

Представитель Российской Федерации в СБ Василий Небензя был единственным человеком в зале, кто поистине помог сербскому делу, попросив Совет Безопасности отменить решение о создании «Косовской армии» и косвенно обвинив Хашима Тачи в торговле человеческими органами сербов, чем, возможно, разочаровал Александра Вучича.

Сербы в президенте Сербии получили «три в одном». И вора, и лжеца, и предателя.

Не желая глубже рассматривать мотивы президента Сербии, можно сказать, что у албанцев никогда не было лучшего и большего лоббиста, чем Александр Вучич. Хотя Приштина приняла решение увеличить налоговую ставку до 100% и сформировать «Косовскую армию», партия «Сербский список», контролируемая Вучичем, не вышла из парламента или правительства самопровозглашенной Республики Косово. Аналогичным образом мэры с севера Косово и Метохии, которые ранее якобы подали в отставку, были избраны на основе конституции и законов самопровозглашенной Республики Косово. То же относится и к сербским судьям и всем остальным. Согласно указаниям Александра Вучича, они все всё еще находятся в ведении сепаратистских властей из Приштины. Таким образом, они только узаконивают незаконные сепаратистские решения. Нельзя одновременно защищать интересы албанских денег и сербского государства.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

Чтобы оправдать намерения властей отказаться от Косово и Метохии, Александр Вучич говорит, что никто из сербов не будет жить в Дьяковице или Качанике (городах в Косово). Поэтому Сербии, по его мнению, нечего требовать от Косово. Упускается только один факт. Если бы сербы сейчас вернулись в эти города, учитывая ситуацию с безопасностью, они бы являлись лишь глиняными голубями.

Александр Вучич никогда публично не возражал против формирования армии Косово, а только настаивал, чтобы она не перешла на территорию к северу от реки Ибар. Таким образом он разделил сербов на более и менее важных.

Только уход от власти Александра Вучича может сохранить южную сербскую провинцию в составе Республики Сербия. Когда он уйдет, он не сможет избежать ответственности за уголовное преступление и государственную измену, за Брюссельское соглашение, которое, вопреки Конституции Республики Сербия, разрушило институты сербского государства в южной сербской провинции.

Марко Якшич — член Народного движения Сербов Косово и Метохии «Отечество»