Марина Перова
Последние публикации
Жить лучше не стали: почему Кокорин не смог изменить Зауралье
В Курганской области главное событие — отставка губернатора и назначение его временного преемника. Алексей Кокорин, который руководил Зауральем с февраля 2014 года, всего немного недотянул до конца своего срока. О надеждах, которые питали зауральцы в 2014 году, о разочарованиях и об итогах — в...
4 октября 2018
Аварийные дома в Кургане: «паразитизм» жильцов и безразличие власти
В Кургане жители аварийных домов, согласно жалобам активистов, брошены на произвол судьбы: управляющие компании от них отказались, нового жилья не предоставляют, а стены, того и гляди, рухнут. Семьям из дома на Гагарина, 11 вообще предложили сдать детей в приют — пришлось вмешиваться прокурору...
21 сентября 2018
Новый глава департамента и старые крыши: главное в Курганской области
В Курганской области на минувшей неделе, с 10 по 16 сентября, меняли чиновников, наказывали за взятки и халатность, готовились к зиме, боролись с разрушением школьных зданий и успокаивали «взбунтовавшихся» родителей дошкольников. Курган станет одноглавым? Зауральская дума 12 сентября рассмотрела...
18 сентября 2018
Сколько школ в Курганской области? — региональные власти сбились со счёта
За год число образовательных организаций в Зауралье увеличилось более чем на 30. Об этом сообщил глава региона на совещании в правительстве РФ по готовности системы образования к учебному году. При этом в регионе в течение учебного 2017−2018 года прошла оптимизация общеобразовательных учреждений...
12 сентября 2018
Долги и банкротства: что происходит с курганской промышленностью
Бескрайние поля и боевые машины пехоты — первое, с чем ассоциируется у россиян Курганская область. И если с полями все более или менее понятно, то ситуация с Курганмашзаводом — единственным в стране производителем БМП — постоянно находится в зоне внимания прессы из-за непростой финансовой ситуации...
22 августа 2018
Лето без душа: в Кургане сражаются за горячую воду
Длительное отключение горячей воды летом стало для курганцев нормой жизни, хотя по санитарным требованиям оно не должно превышать 14 дней. В Кургане жить без душа приходится месяцами. Каким образом коммунальщики обходят закон и могут ли горожане отстоять свои права на пользование услугами, выяснял...
20 августа 2018