В Кургане жители аварийных домов, согласно жалобам активистов, брошены на произвол судьбы: управляющие компании от них отказались, нового жилья не предоставляют, а стены, того и гляди, рухнут. Семьям из дома на Гагарина, 11 вообще предложили сдать детей в приют — пришлось вмешиваться прокурору.

ИА REGNUM За покосившимся забором. Развалюхи города Кургана

Деревня в городе

Покосившиеся деревянные дома, ушедшие в землю практически по самые окна, для Кургана не редкость. Такие «сельские кварталы» есть на улицах Климова, Кирова, Карла Маркса, Куйбышева — практически во всей центральной части города, где сохранилась старая застройка. Некоторые дома признаны аварийными и подлежащими сносу, но в них продолжают жить люди. В числе разрушающихся и относительно современные здания, в том числе наспех построенные «панельки».

"Я живу в панельном доме, в Локомотивном. Внутри ужасно сыро, обваливается потолок, плохая проводка, по стенам трещины. Я заехала в 2005-м, дом уже был фактически аварийным, но признали его таковым только в 2016 году. До этого мы много раз обращались в администрацию, даже нанимали адвоката, но нам говорили, что износ не составляет 75%, так что живите. Сейчас обещали внести в список очередников на переселение — в 2019 году. В 2020 году начнут строить наш будущий дом. У брата — он прописан на Климова, 5 — тоже аварийное жилье. В нем, кроме брата, еще три семьи, есть двое несовершеннолетних. Угол дома обваливается — неизвестно, сколько он еще простоит. Мы решили пока снимать квартиру — все равно деньги уходят на дрова и поддержание дома хоть в каком-то порядке. Да и удобства тут на улице», — жалуется корреспонденту ИА REGNUM жительница Кургана Марина.

ИА REGNUM За покосившимся забором. Развалюхи города Кургана

Во дворе дома действительно стоят деревянные туалеты, дрова сложены в поленницу.

Женщина рассказала, что им предлагали временное жилье из так называемого маневренного фонда: можно было выбрать комнату в общежитии, но условия там едва ли не хуже, чем в аварийках, а соседи — наркоманы и пьяницы.

Детей — в приют, сами — в общагу

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о судебном процессе, который инициировал прокурор в защиту семьи, проживавшей в доме по улице Гагарина, 11, — взрослым ее членам предложили отдать детей в приют, а самим переехать в маневренное жилье. Еще один скандально известный дом находится по адресу Пугачева, 6: из-за протечки крыши там разрушились несущие конструкции потолка. В итоге семье с ребенком из «схлопнувшейся» комнаты дали новую квартиру по решению суда.

Горожане задаются вопросом, почему власти бездействуют и не переселяют людей, ведь есть же соответствующая программа, о которой так много говорят. Однако выяснилось, что дела обстоят не так просто, как хотелось бы.

Кто не успел, тот через суд

Как уточнили в департаменте ЖКХ администрации Кургана, в городе, действительно, действовала муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кургане на период 2013—2017 годов». В нее попали дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. То есть, если здание признали таковым, например, в сентябре 2012 года, то на сегодняшний день оно простояло в таком состоянии уже шесть лет, и неизвестно, сколько еще должно стоять. Переселение по вышеуказанной программе должны были завершить в 2017 году. На 2018 год средств на переселение не выделялось вообще, поэтому «выплата денежной компенсации и предоставление жилых помещений осуществляется только по решениям суда».

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Это, собственно, и происходило в случае с домами по адресу Гагарина, 11 и Пугачева, 6, которые признали аварийными в 2017 году. Так что судебные разбирательства в данном случае власти не беспокоят и являются единственно возможным способом сдвинуть дело с мертвой точки — это понимают обе стороны процессов. Как отметили в департаменте ЖКХ, «если программу о переселении продлят, то эти дома включат в список расселяемых». Будет ли принята такая программа на 2019 и последующие годы, в департаменте на этот вопрос не ответили. Каковы будут ее условия в случае принятия — тоже.

Кто будет ремонтировать развалины?

Добавим, что до 2012 года межведомственная комиссия по оценке жилых помещений насчитала в Кургане 169 аварийных домов. Расселению, как выяснилось, подлежали не все: в постановлении горадминистрации отмечено, что «в программе принимают участие 115 аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, где проживает 2751 человек, 1093 семьи, которые необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 40 532,9 квадратного метра». Однако в данном случае разница в цифрах появилась по решению самих граждан: расселялись дома, «собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в программе».

Сейчас в мэрии Кургана продолжают формировать список аварийных домов. По данным департамента ЖКХ на 31 августа 2018 года, приняты документы на 1847 жилых помещений площадью 45 451,7 кв. м в 166 аварийных домах, где проживают 3566 человек. Сроки переселения людям не называют или обещают весьма туманно. Но дома разрушаются сейчас, и люди подвергаются угрозе оказаться под их обломками.

«Домам, признанным аварийными, требуется проведение охранно-поддерживающего ремонта организациями, осуществляющими техническое обслуживание домов», — подчеркнули в департаменте.

И добавили, что в знаменитом доме по Гагарина, 11 выполнено усиление цокольной части наружных стен дома — аварийная ситуация устранена.

Специалисты мэрии пояснили, что для оценки развития деформации дома управляющая компания может устанавливать маяки для постоянного наблюдения за трещинами, чтобы в случае увеличения последних принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупредить дальнейшее разрушение. Но проблема в том, что от аварийных домов отказываются все управкомпании, о чем неоднократно сообщали местные СМИ.

«В доме шесть квартир. Особенно тяжело в третьей, на первом этаже. Сгнили сантехника и отопление, септик никакой. Все управляющие компании отказались с нами работать — дом проблемный, вложений требует много. А смысл его ремонтировать, если он сам развалится скоро? Штукатурка и так уже отпадает, кровля рушится, угол стены выпал, пол прогнил», — рассказывает комплексный рабочий из Кургана Алексей Б., который живёт вдвоём с сыном в аварийном доме по Красина.

ИА REGNUM Курган. Жильцы авариек приспосабливаются, как могут

Дармовому жилью любой рад

Стоят дома, разрушаются, и никому до них дела нет. Наиболее ответственные жильцы стремятся поддержать их самостоятельно. Но, чего греха таить, большинство ничего делать не хочет и ждёт, когда, наконец, их начнут переселять в новые квартиры, и даже прогнивший пол перестелить им в голову не приходит. Ситуация может длиться не то что годами — десятилетиями.

«Разрушается фундамент, дом пополз набок. Внутри квартиры стены «беременные», обои отлетели, пол ходуном ходит. Нас раньше держала «Новая волна», мы на текущий ремонт деньги сдавали. Но вот сколько я здесь живу — уже 33 года! — ни разу ЖКО не приходило что-то сделать. Когда мы жили с другой стороны дома — она более аварийная — я просила подремонтировать потолок. Еще в 1986 году, тогда ждала ребенка. Так он у меня уже родился, начал ползать, но никто так и не пришел. И потолок рухнул — едва не на малыша, успела его схватить на руки. Но после этого все-таки ремонтников дождались. А сейчас вообще никому мы не нужны. Перебрались на другую половину дома в квартиру свекрови, здесь места больше и состояние лучше. Мы с 1986 года стоим в очереди на расширение как многодетная семья, у меня уже внуки подрастают, и ничего не меняется», — жалуется жительница дома по улице Климова, 12, который признали аварийным в 2017 году.

Женщина рассказала, что ее дочери с малолетними детьми снимают квартиры, так как боятся обрушения. Она с мужем, а также жильцы других помещений в доме продолжают повседневную жизнь, не собираясь ничего менять, пока не придет помощь извне. А если дом рухнет?

«Ну, спасём друг друга как-нибудь», — меланхолично отмахивается горожанка. За столько лет привыкла.

Но многие обитатели аварийного жилья приобрели его в собственность недавно, прекрасно понимая его состояние и откровенно рассчитывая сэкономить: переехать в новую квартиру за счет бюджета — неплохая перспектива. К тому же сам процесс переезда также финансируется по программе. Главное — в нее попасть. Поэтому, конечно, предложение переселиться в маневренное жилье возмущает — не на то расчёт. Отметим, в департаменте ЖКХ подчеркнули, что жителям домов по Гагарина, 11 и Пугачева, 6 неоднократно разъяснялось о возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда, временно, до сноса дома, но никто до сих пор не обратился с заявлением.

ИА REGNUM Курган: прибрать во дворе некому?

Новые аварийки

Недовольны люди и тем новым жильём, которое предоставляют по программе.

«Здесь ничего хорошего, а куда переселят — еще хуже. Столько общалась с переехавшими, рассказывали. Во-первых, ни балконов нет, ни закутка какого, ни кладовки, куда что-то положить можно. Во-вторых, сами дома сырые и холодные. Кто-то хорошо попал, конечно, а нам готовится 11-й микрорайон, далеко от центра. Да и помещения дают маленькие. У меня здесь, в аварийке, прописано 11 человек, а на всех жилье не дадут», — говорит жительница дома по улице Климова, 12.

Как прокомментировали в департаменте, «на условиях муниципальной адресной программы по переселению в 2013—2017 годах жители аварийных домов были переселены в жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, на территории города Кургана».

В ведомстве подчеркнули, что заселяли людей только в новые, специально построенные дома — покупка квартир на вторичном рынке жилья программой не предусматривалась. Почему — объяснять отказались. Добавили, что по решению суда люди могли получить выкупную стоимость.

А между тем новые дома для переселенцев действительно оказались проблемой: из одной аварийки переехали в другую. Недавно активисты ОНФ сообщали об аварийном состоянии дома на улице Березовая, 9 в Кургане, заселенном в 2015 году, который уже начал разрушаться. Проблему увидели в желании застройщика сэкономить. На вопрос, почему так происходит, городские власти ответили, что проблемы вообще не видят. Недочеты строительства, выявленные в процессе приемки, устранялись до заселения, а все замечания, поступившие от жителей, устраняются застройщиком по гарантийным обязательствам. Среди прочего в новых домах по жалобам жильцов были отрегулированы оконные проемы на зимний период, заделаны трещины в штукатурном слое, возникшие при усадке здания, заменён балконный дверной блок — в общем-то, ничего серьёзного. На данный момент поступивших и неотработанных обращений нет.

Добавим, что администрация Кургана предоставляет жилые помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилфонда, на условиях софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов. Общее финансирование реализации программы 2013−2017 годов составило 1 397 245 140 рублей.

А как же старый Курган?

В задачи программы расселения входит не только создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, но и развитие жилищного строительства в городе Кургане, обеспечение ликвидации аварийного жилищного фонда, использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов.

ИА REGNUM Полуразрушенный частный дом. Развалюхи города Кургана

Последний пункт также вызывает вопросы у многих граждан: снос старых домов разрушает исторический облик Кургана, а строительство на их месте торговых центров и офисных зданий не всегда и не всем представляется целесообразным. Как отметили в ответе на запрос ИА REGNUM в горадминистрации, комиссия по оценке состояния жилого фонда до 1 января 2012 года кроме 169 домов, подлежащих сносу, также выявила три аварийных дома, которые являются памятниками культурного наследия и подлежат реконструкции.

Как прокомментировал декан исторического факультета Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко, список аварийных домов был составлен очень халатно.

«В 2017 году мы проанализировали список и вытащили из него все объекты, которые находятся на охране», — пояснил эксперт.

Однако в число домов, подлежащих сносу, попадают здания конца XIX — начала XX века, не признанные объектами культурного наследия, но придающие Кургану его неповторимость и создающие его атмосферу. По словам Дениса Маслюженко, чтобы старинный дом признали охраняемым объектом, у здания должны быть архитектурные особенности, чем-то выделяющие его из массы других, или с ним должно быть связано историческое событие, важное для региона. А для того, чтобы установить наличие того или другого, необходима историко-культурная экспертиза, которая стоит свыше 100 тысяч рублей и которую никто не берется оплачивать. Да ведь одной экспертизой растраты не ограничатся — если здание признают объектом культурного наследия, понадобятся деньги на его реставрацию и поддержание в надлежащем виде. Так что гораздо выгоднее просто снести дом и продать землю — в центре города она стоит немало.

Вот так курганцы и живут. Одни сражаются за сохранение исторического облика города, другие — за новые квартиры, третьи — за землю, на которой можно построить бизнес, четвертые — за деньги, которые можно сэкономить. А страдают дети, вынужденные расти в сырых гниющих комнатах под потолком, угрожающим вот-вот рухнуть, пока родители судятся с властями, а власти составляют списки очередников на переселение

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