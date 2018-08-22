Курган, 22 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Бескрайние поля и боевые машины пехоты — первое, с чем ассоциируется у россиян Курганская область. И если с полями все более или менее понятно, то ситуация с Курганмашзаводом — единственным в стране производителем БМП — постоянно находится в зоне внимания прессы из-за непростой финансовой ситуации. Шутка ли — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса обросло миллиардными долгами и исками о банкротстве. О ситуации с промышленностью Зауралья в материале ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2001. Россия В трясине

После июльского визита в Курганскую область полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в одном из изданий округа заявили, что банкротство предприятий полпред назвал в числе главных проблем Зауралья.

Поскольку регион представляет себя как аграрный и промышленный, вполне закономерно было обсуждение Цукановым именно этих сторон жизни области, а также визит на ведущие предприятия, такие как «Курганстальмост», который участвовал в строительстве Керченского моста и девяти из 11 стадионов для чемпионата мира по футболу — 2018, а сейчас производит металлоконструкции, предназначенные для Центральной кольцевой автодороги Москвы, и детали монумента «Стена Мира» в Астане. Побывал полпред и на «Курганмашзаводе», переживающем сложный этап реорганизации после перехода к новому хозяину: из концерна «Тракторные заводы» — госкорпорации «Ростех» и новому исполнительному директору Петру Тюкову.

Продемонстрировав полпреду боевые машины пехоты БМП-3 и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», губернатор Курганской области Алексей Кокорин подчеркнул, что держит ситуацию с КМЗ на личном контроле. Корреспонденту ИА REGNUM уточнили в пресс-службе правительства региона, что Кокорин ведет диалог с представителями «Ростех» и Москвой. По итогам аудита Курганского машиностроительного завода составлен план действий по оздоровлению предприятия — в течение года новые хозяева планируют выделить около 12 млрд рублей на его развитие. Акцент делают на обязательствах по гособоронзаказу, которые ранее срывались из-за долгов.

Собственно, значимость КМЗ для ОПК страны и обеспечила ему жизнь, при том что долг концерна «Тракторные заводы», частью которого до конца июля 2018 года был КМЗ, составлял почти 90 млрд — и это только перед Внешэкономбанком. Из-за процентов и пенни каждый день долг увеличивался примерно на 30 млн рублей. Концерн планомерно вели к процедуре финансового оздоровления. Под угрозой было существование крупнейшего предприятия региона с уникальной продукцией и тысячами рабочих мест. Курганцы встали на защиту завода и встретили поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время июньской «прямой линии» с президентом РФ бывший главный конструктор и разработчик боевых машин Александр Благонравов, в числе ветеранов завода, обратился к Владимиру Путину с просьбой не допустить развала КМЗ. Месяц спустя завод перешел в «Ростех». Как заявил Петр Тюков, сейчас, с учетом проекта госпрограммы вооружения, завод обеспечен заказами на десять лет вперед. И кроме военной техники планирует расширить производство гражданской продукции.

К слову, выпущенные курганским заводом опытные образцы модернизированной боевой машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ принимали участие в параде Победы на Красной площади в 2015 году. Так что внимание к предприятию неспроста.

Однако в официальном ответе корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Евгений Дмитриев, говоря о проблеме банкротства предприятий, о Курганмашзаводе не упомянул. Открытой информации о ситуации на заводе практически нет. Буквально на днях, 17 августа, главный центр специальной связи подал в арбитражный суд Курганской области иск КМЗ с требованием вернуть 841 012 рублей долга. В тот же день арбитражным судом Волгоградской области был принят иск от ЗАО «Волгоградгоргаз» о взыскании с КМЗ задолженности в размере 5 915 рублей. Кроме подобных мелких исков есть и крупные. Так, 27 июля от Ковровского электромеханического завода поступило требование взыскать проценты в размере 12 026 872 рубля (!) за долг 359 492 рубля. Правда, это дело было оставлено без движения, так как истец не оплатил пошлину в полном размере. Кстати, Ковровский механический завод пытался банкротить КМЗ неоднократно — в 2012 и в 2016 годах. Это заставляет задуматься.

Тем не менее, по официальным данным, ситуация в курганской промышленности не только не ухудшается, но планомерно идет вверх. Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM Евгений Дмитриев, индекс промышленного производства области растет четвертый год подряд и за семь месяцев 2018 года составил 102,6%, тогда как в 2014 году был 98,1%, то есть демонстрировал спад. К концу июля в регионе отгрузили промышленной продукции на 70,9 млрд рублей — на 9,2% больше, чем в июле 2017-го. Учитывая затяжной кризис в экономике региона и огромные долги, даже медленный рост воспринимается как большая победа.

Дмитриев также подчеркнул успешный выход из состояния банкротства Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования, где сегодня идет глубокая модернизация мощностей и наращивание объемов производства. За семь месяцев завод штатом 350 человек изготовил 93 пожарные машины, а в 2017 году заработал миллиард рублей. Удачно пережили кризис Шадринский завод металлоконструкций, Курганский автобусный завод (КАвЗ) и АО «НПО «Курганприбор».

Основными проблемами региональной промышленности остаются дефицит оборотных средств и сложности с освоением новых рынков. Вероятно, «Курганмашзаводу», интегрированному в «Ростех», решить их будет проще, чем остальным предприятиям. Еще до новых хозяев, в январе — июне 2018 года он смог увеличить объемы производства на 114,9%.

Полпред Николай Цуканов видит возможность развития Курганской области в более тесном взаимодействии с соседями:

«Перспективным направлением является четкая специализация региона. Нужно определить свое место, тогда будет проще принимать решение по интеграции региона в производство Уральского федерального округа».

Как отметил губернатор Алексей Кокорин, Курганская область выпускает около 6 тысяч видов различной продукции. Здесь производят 21% металлоконструкций РФ, 19% урановой руды, 100% гусеничных машин легкой категории, около 40% автобусов среднего класса, 40% радиаторной продукции для автомобильной промышленности, 30% антибиотиков.

Всего в Зауралье работает 94 предприятия разной величины, большая часть — 62 — в самом Кургане. Промышленность составляет основу экономики области, налоги с крупных предприятий — львиная доля собственных доходов бюджета. Поэтому внимание к ее проблемам было и остается столь пристальным.