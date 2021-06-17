Марина Круглякова

Автор

Родилась в Риге. Изучала «Фотожурналистику и документальную фотографию» в Московском государственном университете им. Ломоносова. Окончила Школу современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства, курс Сергея Максимишина «Фотография в журнале» в Школе Визуальных Искусств, курс фотографии Александра Лапина «Видеть». Член Союза фотохудожников и Союза писателей России. Работает как независимый фотограф и журналист. Автор книг из серии «Исторический путеводитель»: «Земля Рязанская» и «Сочи. Черноморская Ривьера России» (приз в VI Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Путешествие по России»). Сотрудничала с изданиями: «European Photograhpy», «National Geographic Traveler», «Огонек», «Русский репортер», «Авторевю», «<a href=https://russkiymir.ru/ target=_blank >Русский мир</a>», «Аргументы и факты», «Отдых в России», «Большой город», «За рулем», «Турбизнес», ИА REGNUM и другими. Фотографии находятся в коллекции Русского музея (Санкт-Петербург). Живет в Москве.