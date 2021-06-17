Парашютный спорт — и паралич, ДЦП, ампутация рук и ног несовместимы. Но только на первый взгляд.

«Небо, открытое для всех» — программа социально-психологической реабилитации при помощи прыжков с парашютом для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках. Они совершают прыжки не самостоятельно, а с инструктором, или, как его еще называют, тандем-мастером.

Марина Круглякова ИА REGNUM «Темные тучи превращаются в небесные цветы, когда их поцелует свет», — замечал Рабиндранат Тагор

Марина Круглякова ИА REGNUM Французские спортсмены продемонстрировали специальный комбинезон для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. На его разработку ушло четыре года. Двое парашютистов из команды Франции стали призерами HandiFly

Марина Круглякова ИА REGNUM Перед взлетом

Для таких спортсменов с ограниченными возможностями уже проводятся международные соревнования по парашютному спорту. Первый чемпионат состоялся в городе Лиле, во Франции. Второй — в Белоруссии. Третий — HandiFly International Challenge — прошел в России на аэродроме «Крутицы» Рязанской области. Каждый участник прыгал в составе команды из трех человек, в которую, кроме него, входили тандем-мастер и видеооператор. Спортсмен без помощи инструктора выполнял в свободном падении акробатические фигуры, оператор записывал его действия на камеру. По видеозаписи судьи выносили свои оценки.

Марина Круглякова ИА REGNUM Ан-28 должен подняться на 4500 метров, чтобы спортсмены совершили прыжок

Марина Круглякова ИА REGNUM Тандем – спортсмен с ограниченными возможностями и инструктор – в Рязанском небе

Марина Круглякова ИА REGNUM Соревнования в самом разгаре

У каждого из участников соревнований своя история. Кто-то с рождения, например, прикован к инвалидной коляске, у кого-то судьба резко изменилась в результате несчастного случая, автомобильной аварии и т. д. Занятие парашютным спортом для них не только возможность подняться над своей бедой, способ самоутверждения и стремление достичь спортивного результата. Это еще и постоянная борьба за уважение к себе со стороны других людей и за полноценную, насыщенную жизнь. Преодолевая барьеры и разрушая стереотипы, спортсмены доказывают, что для людей с ограниченными возможностями преград не существует, что физические недостатки или полученные травмы не помешают им добиваться своих целей, подчас делая, казалось бы, невозможное.

Марина Круглякова ИА REGNUM Для людей с ограниченными возможностями непросто сесть в самолет, но помогают друзья, инструкторы и волонтеры

Марина Круглякова ИА REGNUM Каким бы ни был по счету прыжок, перед ним трудно преодолеть волнение

Марина Круглякова ИА REGNUM Летчик должен точно рассчитать точку выброски, иначе спортсмены могут не приземлиться в цель или даже улететь за пределы аэродрома

Марина Круглякова ИА REGNUM «Испытай один раз полет, и твои глаза будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем». Парашютисты наверняка согласятся с этими словами Леонардо да Винчи

Француженка Клер Дюверже (Claire Duverger) не может ходить из-за последствий родовой травмы. Ей 28 лет. Чем она только не занималась, даже конным спортом! Но после первого прыжка парашютный спорт оттеснил прежние хобби. Клер регулярно тренируется в аэродинамической трубе; она также занимается фитнесом, общей физической подготовкой, берет уроки танцев. Иногда чувствует усталость от того, что вынуждена постоянно бороться и доказывать, что она, как и все, может учиться, работать, вести активный образ жизни. Но это не значит, что девушка опустила руки и хочет все бросить, просто это очередной этап в ее битве за нормальную жизнь и самостоятельность.

Марина Круглякова ИА REGNUM У Клер Дюверже уже больше 80 прыжков с парашютом

Марина Круглякова ИА REGNUM Эмоции после прыжка с парашютом трудно скрыть

Марина Круглякова ИА REGNUM Мама – самый надежный друг и помощник

Марина Круглякова ИА REGNUM В экипировке парашютиста нет мелочей

Марина Круглякова ИА REGNUM Клер Дюверже

Людмила Волчек из Белоруссии была членом республиканской олимпийской сборной по легкой атлетике. В результате травмы повредила позвоночник и утратила способность ходить. Сейчас она трехкратная параолимпийская чемпионка по лыжным гонкам, серебряный призер олимпиады в Пекине по гребле; уже несколько лет занимается парашютным спортом. «У меня есть дочь. Это золотая медаль всей моей жизни, — говорит Людмила. — О том, что сейчас, после травмы, у меня есть, я не могла мечтать, будучи здоровой. Поэтому я не жалею о том, что со мной случилось».

Марина Круглякова ИА REGNUM Дочка – любимый стилист Людмилы Волчек

Марина Круглякова ИА REGNUM Скоро в небо

Татьяна Бобровская по профессии психолог. Она играет на гитаре, водит машину. Но чем бы она ни занималась, для нее важно чувствовать, что она приносит пользу людям, видеть результаты своего труда и творчески реализовывать себя.

Марина Круглякова ИА REGNUM Технику элементов воздушной акробатики с Татьяной Бобровской отрабатывает сама Лидия Ардасенова — тренер сборной России по групповой акробатике среди спортсменов с ограниченными возможностями, чемпионка СССР, рекордсменка мира, мастер парашютного спорта

Марина Круглякова ИА REGNUM Есть и такая квалификация — укладчик парашютов

Игорь Васильчук вырос в интернате для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Он мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов и кубков России по силовому троеборью — пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями. «На высоте 4000 метров понимаешь, что инвалидность — не приговор, а просто другой путь к успеху», — считает Игорь.

Марина Круглякова ИА REGNUM Игорь Васильчук

Марина Круглякова ИА REGNUM Опытные инструкторы следят, чтобы в экипировке спортсменов все было идеально

Марина Круглякова ИА REGNUM В аэродинамической трубе можно имитировать свободное падение

Фабьен Буин (Fabien Bouin) приехал на соревнования из Франции. Ему 47 лет. Более 20 лет назад он попал в аварию на мотоцикле. Три месяца находился в коме. На последующую реабилитацию ушло два года. Фабьен не может ходить, у него плохо работает правая рука. После трахеотомии потерял голос, и с тех пор всё за него говорит его жена Энни. Он общается через смс на телефоне. Фабьен работает, водит машину, много занимается спортом, катается на лыжах.

Марина Круглякова ИА REGNUM Фабьен Буин (Fabien Bouin) из Франции

Когда Фабьен пришел в себя, первое, что захотел сделать, — полетать. Друзья помогли ему совершить прыжок с парашютом. С тех пор этот спорт стал его страстью. «В прыжках с парашютом адреналина даже больше, чем при езде на байке, — считает Фабьен. — В свободном падении я испытываю те же ощущения, что и при вождении мотоцикла. Я хотел почувствовать свободу, избавиться от тяжести каждого движения, и нашел то, что искал. В небе я свободен, как птица. Кроме того, я встретил много единомышленников, которые стремились к тому же, что и я. Они заставили меня поверить в себя. Мы стали командой, наша цель — идти вперед, не останавливаться и еще многого добиться в жизни. Хотим донести до других, таких же, как мы, людей, что ограниченные возможности — это не приговор. Они так же могут вести активную жизнь, знакомиться с новыми людьми, заниматься парашютным спортом, как и те, кто ходят на своих ногах».

Марина Круглякова ИА REGNUM Энни, жена Фабьена Буина, его верный друг и помощник

Александр Феретос (Alex Feretos) из Греции — единственный в мире парашютист, передвигающийся на инвалидной коляске, который прыгает самостоятельно, без инструктора.

Марина Круглякова ИА REGNUM Александр Феретос (Alex Feretos)

Больше десяти лет назад Александр попал в мотоциклетную аварию, два месяца находился в коме. На реабилитацию ушло полтора года, передвигаться теперь он может только в коляске. Но Александр не из тех людей, что сдаются. Он начал играть в баскетбол на колясках, плавал в море. Когда совершил прыжок с парашютом в тандеме, сразу влюбился в этот вид спорта. «Я не мог избавиться от этого чувства, мне понравился тандем, но я должен был найти способ быть в небе одному». И он добился своего. В 2015 году Феретос совершил свой первый самостоятельный прыжок. Он сконструировал приспособление, которое защищает его от ударов в миг приземления и удерживает ноги параллельно друг другу в свободном падении. Александр любит природу, ему нравится находиться среди жизнерадостных людей, и у него множество планов на будущее.

Марина Круглякова ИА REGNUM Если в небе Александр Феретос справляется в одиночку, то на земле на помощь ему приходят коллеги-парашютисты и друзья

Ида Раббмарк (Ida Rubbmark) — единственная Швеции девушка с ограниченными возможностями, которая прыгает с парашютом в тандеме. Занимаясь конным спортом, она получила тяжелую травму. Увлекается баскетболом на инвалидных колясках. HandiFly — ее первые соревнования по парашютному спорту. «Жизнь должна быть приключением», — считает спортсменка. Ее инструктор Кристоф Нордин (Christofer Nordin) добавляет: «Я счастлив, что принимаю участие в фестивале HandiFly и открываю небо для людей с ограниченными возможностями, делаю его доступным для всех, показываю, как это потрясающе здорово — прыгать с парашютом».

Марина Круглякова ИА REGNUM Сильные мужские руки встречают Иду Раббмарк на земле

Марина Круглякова ИА REGNUM Небо ошибок не прощает, поэтому перед прыжком надо все тщательно проверить

Марина Круглякова ИА REGNUM Инструктор всегда поможет в любой ситуации

«Это такой выброс адреналина, когда отделяешься от самолета на высоте 4000 метров. Ты это сделал и приземляешься уже совсем другим человеком», — делится впечатлениями Елена Волохова из Москвы. Десять лет назад она попала в ДТП, после которого потеряла руку и ногу. Но не отчаялась. Занялась йогой, плаванием, парадайвингом, полетами на мотодельтапланах и парашютным спортом. Участвовала в показах коллекций Международного конкурса особой моды. Елена — учредитель и президент Международного благотворительного фонда «Подари любовь миру».

Марина Круглякова ИА REGNUM Елена Волохова из Москвы

Марина Круглякова ИА REGNUM Спортсмены совершали по три прыжка, и по результатам выставлялась средняя оценка. Каждому участнику соревнований нужно было в свободном падении сделать 4 разворота на 360 градусов, по два раза влево и вправо. Тандем-мастер не должен помогать — за это налагается штраф

Евгений Смирнов в результате аварии потерял ногу. Он не только прыгает с парашютом, но и занимается танцами: «Я переосмыслил свою жизнь и стал бороться с внутренним негативом. Искать позитивные стороны положения, в котором оказался, а также занятие, через которое мог бы реализовать себя. Думал, что делать дальше. Потихоньку начал выкарабкиваться. Увлекся спортом, и чем активнее занимался, тем сильнее хотелось чего-то еще большего. Я снова стал улыбаться, чувствовать себя счастливым. Прыжки с парашютом нельзя ни с чем сравнить, и трудно описать ощущения, которые испытываешь при этом. Когда в свободном падении управляешь своим телом, ты уже не падаешь, а паришь, и душа начинает порхать. Мы все в детстве мечтали полетать, словно птицы, посмотреть на мир сверху. И вот я исполнил давнее желание».

Марина Круглякова ИА REGNUM Евгений Смирнов

Марина Круглякова ИА REGNUM Последние приготовления перед прыжком

Марина Круглякова ИА REGNUM Лидия Ардасенова отрабатывает с Евгением Смирновым технику выполнения элементов воздушной акробатики; ей помогает воздушный оператор Валерий Гордеев

Марина Круглякова ИА REGNUM Рязанская земля была благосклонна к спортсменам – все приземления были мягкими

Александр Похилько родился без ног и кистей рук. Это не помешало ему стать художником. Выставка его картин прошла в Третьяковской галерее, а также в Индии, Германии, Франции, Швейцарии; Александр трижды покорил Килиманджаро, участвовал в марафонах по бегу. «Я не человек с ограниченными возможностями, — говорит он. — У меня, как и у всех остальных, неограниченное число возможностей. Границы только в нашей голове». Александр играет в инклюзивном театре, выступает с мотивационными лекциями и помогает людям восстанавливаться после травм. В 2014 году ему была присуждена Международная премия Н. А. Островского в номинации «За личное мужество и крепость духа, за творческие успехи в разных сферах деятельности».

Марина Круглякова ИА REGNUM Александр Похилько

Марина Круглякова ИА REGNUM Разбор полетов по горячим следам

Марина Круглякова ИА REGNUM Волонтеры из спортивного клуба «Десантник» всегда готовы прийти на помощь спортсменам

Марина Круглякова ИА REGNUM Тандем-мастер управляет куполом и обеспечивает безопасное приземление

После автомобильной аварии Жаннат Бабагулова прикована к инвалидной коляске. Она приехала из Казахстана. Жаннат считает, что главное — не засиживаться в депрессии, дать себе шанс на новую жизнь. И если начать с малого, то постепенно сможешь достигнуть большего. Она стремится быть независимой и самостоятельной, работает в одной из крупных фирм. Вела социальную программу на радио. «Участвуя в соревнованиях, я еще раз убедилась, что наши возможности бесконечны, все границы только в голове, — говорит Жаннат. — У меня вновь проснулась невероятная тяга к жизни. Я наполнена энергией, мне хочется помогать другим, творить и создавать. Теперь у меня появились новые друзья и единомышленники из разных уголков мира».

Марина Круглякова ИА REGNUM Жаннат Бабагулова знает, что технику выполнения элементов воздушной акробатики надо отрабатывать на земле

Марина Круглякова ИА REGNUM Не обязательно говорить, чтобы понять друг друга

Марина Круглякова ИА REGNUM Проверка экипировки и последние наставления перед прыжком

«Парашют для меня это скорее хобби и выброс адреналина, — говорит Анна Мыльникова из Московской области. — В такие моменты я забываю, что у меня физические ограничения, и просто получаю удовольствие». Анна — воспитанница Дмитровского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями. «Родителям сказали, что я не выживу, и предложили написать отказ, — рассказывает Анна. — Так я оказалась в детском доме. Но, когда мне было 11 лет, они меня нашли. Я очень счастлива, что они появились в моей жизни».

Марина Круглякова ИА REGNUM Анна Мыльникова из Московской области

Марина Круглякова ИА REGNUM В парашютном спорте главное — безопасность спортсмена и окружающих его парашютистов. Поэтому важно всё делать по правилам. На соревнованиях спортсменам помогали волонтеры спортивного клуба «Десантник» под руководством Юрия Шапарина

Эйэтт Дженнан (Hayette Djennane) из Франции стала серебряным призером чемпионата. «Прыжки с парашютом — это другой взгляд на мир, другое мировоззрение. И я очень рада, что у меня есть такая возможность», — говорит спортсменка. Она четырехкратная чемпионка Франции по парашютному спорту среди людей с ограниченными возможностями. С возрастом Эйэтт всё больше убеждается в том, что жизнь — это подарок. Она долгие годы борется с миопатией, но не позволяет болезни влиять на ее проекты и мечты. Каждая новая трудность укрепляет ее и напоминает о том, что сила духа важнее всего. Эйэтт считает, что если у человека есть мечта, то он может достичь ее с помощью труда, настойчивости и смелости.

Марина Круглякова ИА REGNUM Эйэтт Дженнан (Hayette Djennane) из Франции

Марина Круглякова ИА REGNUM Настоящие спортсмены не забывают поблагодарить друг друга после прыжка

Марина Круглякова ИА REGNUM Заслуженные поздравления

Золотым призером чемпионата стал Максим Гранье (Maxime Granier) из Франции. Заниматься парашютным спортом для Максима с его диагнозом ДЦП — это, прежде всего, парить в воздухе. Он также увлекается скалолазанием, лыжами и танцами.

Марина Круглякова ИА REGNUM Команда в сборе: Максим Гранье с мамой, инструктором и видеооператором

Марина Круглякова ИА REGNUM Мягкое приземление

Марина Круглякова ИА REGNUM Мама и инструктор – самые верные болельщики и поклонники

Минос Стаматис (Minos Stamatis) — из Греции, травму получил в результате аварии на мотоцикле. Он, его земляк Панагиотис Контогианис (Panagiotis Kontogiannis), Мария Самуйлова и Айсель Алиева из Азербайджана совершили на аэродроме «Крутицы» свой первый прыжок с парашютом.

Марина Круглякова ИА REGNUM Панагиотис Контогианис из Греции на аэродроме «Крутицы» совершил свой первый прыжок с парашютом

Марина Круглякова ИА REGNUM Cкоро первый в жизни прыжок!

Марина Круглякова ИА REGNUM Для Марии Самуйловой из Баку прыжок с парашютом также первый в ее биографии

Всего в чемпионате HandiFly участвовали более 100 спортсменов с ограниченными возможностями из 10 стран: России, Франции, Германии, Швеции, Греции, Македонии, Хорватии, Литвы, Латвии, Азербайджана.

Марина Круглякова ИА REGNUM Расстаются, чтобы встретиться вновь — на следующих чемпионатах

Кроме того, в разных регионах России по программе «Небо, открытое для всех» ежегодно совершают парашютные прыжки множество людей с ограниченными возможностями. Все они точно знают, что у неба и воли нет границ.

Марина Круглякова ИА REGNUM Завершился фестиваль праздником, где каждый от души веселится