Небо для всех: инвалидность — не препятствие
Парашютный спорт — и паралич, ДЦП, ампутация рук и ног несовместимы. Но только на первый взгляд.
«Небо, открытое для всех» — программа социально-психологической реабилитации при помощи прыжков с парашютом для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках. Они совершают прыжки не самостоятельно, а с инструктором, или, как его еще называют, тандем-мастером.
Для таких спортсменов с ограниченными возможностями уже проводятся международные соревнования по парашютному спорту. Первый чемпионат состоялся в городе Лиле, во Франции. Второй — в Белоруссии. Третий — HandiFly International Challenge — прошел в России на аэродроме «Крутицы» Рязанской области. Каждый участник прыгал в составе команды из трех человек, в которую, кроме него, входили тандем-мастер и видеооператор. Спортсмен без помощи инструктора выполнял в свободном падении акробатические фигуры, оператор записывал его действия на камеру. По видеозаписи судьи выносили свои оценки.
У каждого из участников соревнований своя история. Кто-то с рождения, например, прикован к инвалидной коляске, у кого-то судьба резко изменилась в результате несчастного случая, автомобильной аварии и т. д. Занятие парашютным спортом для них не только возможность подняться над своей бедой, способ самоутверждения и стремление достичь спортивного результата. Это еще и постоянная борьба за уважение к себе со стороны других людей и за полноценную, насыщенную жизнь. Преодолевая барьеры и разрушая стереотипы, спортсмены доказывают, что для людей с ограниченными возможностями преград не существует, что физические недостатки или полученные травмы не помешают им добиваться своих целей, подчас делая, казалось бы, невозможное.
Француженка Клер Дюверже (Claire Duverger) не может ходить из-за последствий родовой травмы. Ей 28 лет. Чем она только не занималась, даже конным спортом! Но после первого прыжка парашютный спорт оттеснил прежние хобби. Клер регулярно тренируется в аэродинамической трубе; она также занимается фитнесом, общей физической подготовкой, берет уроки танцев. Иногда чувствует усталость от того, что вынуждена постоянно бороться и доказывать, что она, как и все, может учиться, работать, вести активный образ жизни. Но это не значит, что девушка опустила руки и хочет все бросить, просто это очередной этап в ее битве за нормальную жизнь и самостоятельность.
Людмила Волчек из Белоруссии была членом республиканской олимпийской сборной по легкой атлетике. В результате травмы повредила позвоночник и утратила способность ходить. Сейчас она трехкратная параолимпийская чемпионка по лыжным гонкам, серебряный призер олимпиады в Пекине по гребле; уже несколько лет занимается парашютным спортом. «У меня есть дочь. Это золотая медаль всей моей жизни, — говорит Людмила. — О том, что сейчас, после травмы, у меня есть, я не могла мечтать, будучи здоровой. Поэтому я не жалею о том, что со мной случилось».
Татьяна Бобровская по профессии психолог. Она играет на гитаре, водит машину. Но чем бы она ни занималась, для нее важно чувствовать, что она приносит пользу людям, видеть результаты своего труда и творчески реализовывать себя.
Игорь Васильчук вырос в интернате для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Он мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов и кубков России по силовому троеборью — пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями. «На высоте 4000 метров понимаешь, что инвалидность — не приговор, а просто другой путь к успеху», — считает Игорь.
Фабьен Буин (Fabien Bouin) приехал на соревнования из Франции. Ему 47 лет. Более 20 лет назад он попал в аварию на мотоцикле. Три месяца находился в коме. На последующую реабилитацию ушло два года. Фабьен не может ходить, у него плохо работает правая рука. После трахеотомии потерял голос, и с тех пор всё за него говорит его жена Энни. Он общается через смс на телефоне. Фабьен работает, водит машину, много занимается спортом, катается на лыжах.
Когда Фабьен пришел в себя, первое, что захотел сделать, — полетать. Друзья помогли ему совершить прыжок с парашютом. С тех пор этот спорт стал его страстью. «В прыжках с парашютом адреналина даже больше, чем при езде на байке, — считает Фабьен. — В свободном падении я испытываю те же ощущения, что и при вождении мотоцикла. Я хотел почувствовать свободу, избавиться от тяжести каждого движения, и нашел то, что искал. В небе я свободен, как птица. Кроме того, я встретил много единомышленников, которые стремились к тому же, что и я. Они заставили меня поверить в себя. Мы стали командой, наша цель — идти вперед, не останавливаться и еще многого добиться в жизни. Хотим донести до других, таких же, как мы, людей, что ограниченные возможности — это не приговор. Они так же могут вести активную жизнь, знакомиться с новыми людьми, заниматься парашютным спортом, как и те, кто ходят на своих ногах».
Александр Феретос (Alex Feretos) из Греции — единственный в мире парашютист, передвигающийся на инвалидной коляске, который прыгает самостоятельно, без инструктора.
Больше десяти лет назад Александр попал в мотоциклетную аварию, два месяца находился в коме. На реабилитацию ушло полтора года, передвигаться теперь он может только в коляске. Но Александр не из тех людей, что сдаются. Он начал играть в баскетбол на колясках, плавал в море. Когда совершил прыжок с парашютом в тандеме, сразу влюбился в этот вид спорта. «Я не мог избавиться от этого чувства, мне понравился тандем, но я должен был найти способ быть в небе одному». И он добился своего. В 2015 году Феретос совершил свой первый самостоятельный прыжок. Он сконструировал приспособление, которое защищает его от ударов в миг приземления и удерживает ноги параллельно друг другу в свободном падении. Александр любит природу, ему нравится находиться среди жизнерадостных людей, и у него множество планов на будущее.
Ида Раббмарк (Ida Rubbmark) — единственная Швеции девушка с ограниченными возможностями, которая прыгает с парашютом в тандеме. Занимаясь конным спортом, она получила тяжелую травму. Увлекается баскетболом на инвалидных колясках. HandiFly — ее первые соревнования по парашютному спорту. «Жизнь должна быть приключением», — считает спортсменка. Ее инструктор Кристоф Нордин (Christofer Nordin) добавляет: «Я счастлив, что принимаю участие в фестивале HandiFly и открываю небо для людей с ограниченными возможностями, делаю его доступным для всех, показываю, как это потрясающе здорово — прыгать с парашютом».
«Это такой выброс адреналина, когда отделяешься от самолета на высоте 4000 метров. Ты это сделал и приземляешься уже совсем другим человеком», — делится впечатлениями Елена Волохова из Москвы. Десять лет назад она попала в ДТП, после которого потеряла руку и ногу. Но не отчаялась. Занялась йогой, плаванием, парадайвингом, полетами на мотодельтапланах и парашютным спортом. Участвовала в показах коллекций Международного конкурса особой моды. Елена — учредитель и президент Международного благотворительного фонда «Подари любовь миру».
Евгений Смирнов в результате аварии потерял ногу. Он не только прыгает с парашютом, но и занимается танцами: «Я переосмыслил свою жизнь и стал бороться с внутренним негативом. Искать позитивные стороны положения, в котором оказался, а также занятие, через которое мог бы реализовать себя. Думал, что делать дальше. Потихоньку начал выкарабкиваться. Увлекся спортом, и чем активнее занимался, тем сильнее хотелось чего-то еще большего. Я снова стал улыбаться, чувствовать себя счастливым. Прыжки с парашютом нельзя ни с чем сравнить, и трудно описать ощущения, которые испытываешь при этом. Когда в свободном падении управляешь своим телом, ты уже не падаешь, а паришь, и душа начинает порхать. Мы все в детстве мечтали полетать, словно птицы, посмотреть на мир сверху. И вот я исполнил давнее желание».
Александр Похилько родился без ног и кистей рук. Это не помешало ему стать художником. Выставка его картин прошла в Третьяковской галерее, а также в Индии, Германии, Франции, Швейцарии; Александр трижды покорил Килиманджаро, участвовал в марафонах по бегу. «Я не человек с ограниченными возможностями, — говорит он. — У меня, как и у всех остальных, неограниченное число возможностей. Границы только в нашей голове». Александр играет в инклюзивном театре, выступает с мотивационными лекциями и помогает людям восстанавливаться после травм. В 2014 году ему была присуждена Международная премия Н. А. Островского в номинации «За личное мужество и крепость духа, за творческие успехи в разных сферах деятельности».
После автомобильной аварии Жаннат Бабагулова прикована к инвалидной коляске. Она приехала из Казахстана. Жаннат считает, что главное — не засиживаться в депрессии, дать себе шанс на новую жизнь. И если начать с малого, то постепенно сможешь достигнуть большего. Она стремится быть независимой и самостоятельной, работает в одной из крупных фирм. Вела социальную программу на радио. «Участвуя в соревнованиях, я еще раз убедилась, что наши возможности бесконечны, все границы только в голове, — говорит Жаннат. — У меня вновь проснулась невероятная тяга к жизни. Я наполнена энергией, мне хочется помогать другим, творить и создавать. Теперь у меня появились новые друзья и единомышленники из разных уголков мира».
«Парашют для меня это скорее хобби и выброс адреналина, — говорит Анна Мыльникова из Московской области. — В такие моменты я забываю, что у меня физические ограничения, и просто получаю удовольствие». Анна — воспитанница Дмитровского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями. «Родителям сказали, что я не выживу, и предложили написать отказ, — рассказывает Анна. — Так я оказалась в детском доме. Но, когда мне было 11 лет, они меня нашли. Я очень счастлива, что они появились в моей жизни».
Эйэтт Дженнан (Hayette Djennane) из Франции стала серебряным призером чемпионата. «Прыжки с парашютом — это другой взгляд на мир, другое мировоззрение. И я очень рада, что у меня есть такая возможность», — говорит спортсменка. Она четырехкратная чемпионка Франции по парашютному спорту среди людей с ограниченными возможностями. С возрастом Эйэтт всё больше убеждается в том, что жизнь — это подарок. Она долгие годы борется с миопатией, но не позволяет болезни влиять на ее проекты и мечты. Каждая новая трудность укрепляет ее и напоминает о том, что сила духа важнее всего. Эйэтт считает, что если у человека есть мечта, то он может достичь ее с помощью труда, настойчивости и смелости.
Золотым призером чемпионата стал Максим Гранье (Maxime Granier) из Франции. Заниматься парашютным спортом для Максима с его диагнозом ДЦП — это, прежде всего, парить в воздухе. Он также увлекается скалолазанием, лыжами и танцами.
Минос Стаматис (Minos Stamatis) — из Греции, травму получил в результате аварии на мотоцикле. Он, его земляк Панагиотис Контогианис (Panagiotis Kontogiannis), Мария Самуйлова и Айсель Алиева из Азербайджана совершили на аэродроме «Крутицы» свой первый прыжок с парашютом.
Всего в чемпионате HandiFly участвовали более 100 спортсменов с ограниченными возможностями из 10 стран: России, Франции, Германии, Швеции, Греции, Македонии, Хорватии, Литвы, Латвии, Азербайджана.
Кроме того, в разных регионах России по программе «Небо, открытое для всех» ежегодно совершают парашютные прыжки множество людей с ограниченными возможностями. Все они точно знают, что у неба и воли нет границ.