В Москве прошел конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость». Истории его основательницы Натальи Присецкой и девушек-участниц в чём-то схожи. В юности после несчастного случая Наталья стала передвигаться на инвалидной коляске, но благодаря близким и друзьям вернулась к полноценной жизни.

«Я проснулась утром, а у меня отнялись ноги. Мне было 12 лет, и я была абсолютно здорова. Врачи так и не смогли понять, почему это произошло», — рассказывает Евгения Сычева, член параолимпийской сборной России и Москвы по фехтованию.

В один момент полностью изменилась жизнь и Юлии Рогачевой: «Я была здоровым ребенком, ходила в садик. Мне сделали прививку, и меня полностью парализовало».

Анне Чарторижской после травмы позвоночника пришлось заново учиться буквально всему, каждому движению — шевелить руками, переворачиваться на бок, правильно дышать, говорить, сидеть…

Танцы, спорт, любимые игры, да и множество простых вещей и занятий, о которых мы и не задумываемся, вдруг стали недоступны для них. Начался новый этап — выживание, принятие себя и ситуации, привыкание к своему «новому» телу и к изменившимся обстоятельствам, годы восстановления и реабилитации. У некоторых из участниц физические недостатки были с рождения.

Проблемы, с которыми сталкиваются девушки, одни и те же. Невозможность вести независимую жизнь, недоступная среда, неприятие со стороны окружающих, сложности с трудоустройством. Часто общество сквозь призму инвалидности не видит в них личности и воспринимает их как бесполых, бесформенных существ, а не женщин.

«В последнее время люди стали к нам относиться лояльнее, я это чувствую на себе, раньше всё было намного жестче , — говорит Ольга Курбатова. — Но мнение, что девушки с ограниченными возможностями не имеют права выходить замуж, создавать семью, стойко держится до сих пор. Говорят: «Да кто на тебя посмотрит, кому ты такая нужна». Но, извините, я же личность, и у меня есть какие-то достижения и достоинства».

Объединяет девушек не только то, что они передвигаются в инвалидных колясках, их проблемы и предстоящее испытание. Все они сумели найти силы и вернуться к полноценной жизни. Они не преодолевают героически себя и обстоятельства и не считают себя бедными и несчастными инвалидами, они просто живут, как и все обычные люди. Работают, учатся, занимаются творчеством, спортом, путешествуют. И конкурс красоты — это не случайность в их судьбе, а скорее — закономерность. Потому что они открыты для нового опыта и экспериментов. Стремятся дышать полной грудью и использовать любую возможность для развития.

Марина Круглякова ИА REGNUM Участница конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Девушки долго репетировали, учились танцевать на колясках. Для большинства это оказалось очень непросто. Им помогали и поддерживали партнеры — курсанты Академии гражданской защиты МЧС России. Кирилл Хрущ из Ростова-на-Дону учится на 5-м курсе:

«Когда два года назад я шел на первую репетицию, мне было несколько страшновато. Я никогда не общался с людьми с ограниченными возможностями и не представлял, как себя вести. Но с девушками оказалось очень просто общаться, и мы быстро нашли общий язык. Я понял — они обычные люди, такие же, как и мы, между нами нет никаких барьеров, просто им иногда нужна помощь, и коляска — это их способ передвижения. И в этом году, когда узнал про конкурс, захотел снова пойти».

Марина Круглякова ИА REGNUM Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Репетиция выступления на конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Участницам предстояло пройти три испытания. Первое — танец на колясках под музыку из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». На втором этапе каждая показывала подготовленную дома видеопрезентацию и рассказывала о себе. Завершилась конкурсная программа вальсом на музыку Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». После длительного и бурного обсуждения жюри присвоило каждой участнице тот или иной титул — «Мисс Независимость», «Вице-мисс Независимость», «Мисс Душевная Москва», «Мисс Грация», «Мисс Талант», «Мисс Позитив», «Мисс Очарование», «Мисс Светская Персона», «Мисс Стиль». Гости конкурса решали, кому отдать приз зрительских симпатий.

Марина Круглякова ИА REGNUM Заключительное, третье испытание – вальс на колясках под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Марина Круглякова ИА REGNUM Заключительное, третье испытание – вальс на колясках под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Марина Круглякова ИА REGNUM Участница конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Первое испытание – танец на колясках под музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта»

Марина Круглякова ИА REGNUM Первое испытание – танец на колясках под музыку Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта»

Марина Круглякова ИА REGNUM Участница конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Но, наверное, это не столь уж важно, какой именно титул получила каждая из девушек. Сегодня им визажисты сделали макияж, а стилисты — красивые прически. Конкурс закончился, и девушки вернулись к своей обыденной жизни. Как все. Вот только некоторым дается это право — быть как все — нелегко.

Марина Круглякова ИА REGNUM Девушкам наносят макияж

Марина Круглякова ИА REGNUM Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Девушкам наносят макияж

Марина Круглякова ИА REGNUM Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Марина Круглякова ИА REGNUM Девушкам наносят макияж

Марина Круглякова ИА REGNUM Подготовка к конкурсу красоты для девушек с ограниченными возможностями «Мисс Независимость»

Жанна Пронина

Марина Круглякова ИА REGNUM Жанна Пронина

Жанна Пронина любит гулять со своим другом — далматинцем Немо. Ей 36 лет, ее жизнь — остросюжетный триллер. В 10 лет вместе с родителями ехала в автомобиле. Автокатастрофа, родители погибли, Жанна получила перелом позвоночника. Родственники от нее отказались. Родной брат продал квартиру и отправил ее в деревню, в дом без удобств. Оттуда с гангреной и температурой 40 соседи отвезли девочку в больницу:

«Чудо-доктор спас мои ноги. Но мне было негде жить и нечего есть. Началась дистрофия, при росте 170 весила 42 кг. Я не совсем счастливая, но удачливая. Встречаю очень хороших людей. Они меня спасли, помогли получить жилье, образование. В любой ситуации надо не забывать, что вокруг люди и, может, кто-то из них нуждается в твоей помощи. Хочу создать центр для детей-инвалидов, чтобы помогать им».

Марина Круглякова ИА REGNUM Жанна Пронина завоевала титул «Мисс Душевная Москва».

На конкурсе Жанна завоевала титул «Мисс Душевная Москва». «Кто не стучится, тому не открывают, кто не пробует, у того не получается, — считает она. — На конкурс я попала случайно, сначала даже хотела уйти, но потом стало интересно, и я решила побороть свои страхи, испытать себя — смогу или не смогу».

Ольга Курбатова

Марина Круглякова ИА REGNUM Ольга Курбатова

Курбатова Ольга любит посещать художественные выставки. Ей 22 года, она учится в МГГЭУ, изучает английский, немецкий, французский и турецкий языки. Мечтает стать переводчиком и преподавателем:

«В 10-м классе мне пришлось перейти в другую школу, так как новый директор заявил, что инвалиды должны учиться в специализированных заведениях. Считается, что они должны сидеть дома, а если работать, то в специально отведенных местах. Я категорически против этого. Я тоже думала, что ничего не могу, но познакомилась с людьми, которые, находясь в такой же ситуации, ведут активный образ жизни, и поняла: мои возможности на самом деле безграничны, нет рамок, которые могли бы меня удержать. Я поверила в себя. Сейчас борюсь за права инвалидов, за их право вести полноценную жизнь, учиться, работать, создавать семью, путешествовать».

Марина Круглякова ИА REGNUM Ольга Курбатова стала обладательницей титула «Мисс Грация»:

На конкурсе Ольга стала обладательницей титула «Мисс Грация»:

«Первое время было тяжело танцевать на инвалидной коляске, но потом научилась. Я участвую в конкурсе, потому что хочу, чтобы люди с ограниченными возможностями не оказались в той же ситуации, как я, — чтобы они не отчаивались, не сидели в 4 стенах, начали активно действовать, не замыкались в себе, ведь в любом случае человек не одинок, сейчас есть интернет, социальные сети, мессенджеры».

Анна Чарторижская

Марина Круглякова ИА REGNUM Анна Чарторижская

Анна Чарторижская занимается грузоперевозками. Работает в сфере международной оптовой торговли, специалист по логистике, таможне, экономист. Ей 37 лет. Анна родилась в семье военного. Травму получила в 25 лет.

«Меня спасли, и Бог дал мне второй шанс прожить свою жизнь дальше более качественно и полезно для себя и других. После травмы была полностью неподвижна. Очень хотелось жить. Я поставила перед собой цель — максимально восстановиться для того, чтобы быть счастливой. Начала двигать руками, переворачиваться… Когда научилась сидеть, поступила в Университет управления на факультет транспортной логистики. Экзамены сдавала без поблажек. В глазах приемной комиссии увидела растерянность и панику, но смогла убедить, что справлюсь. Получила водительские права, занимаюсь вокалом, люблю готовить».

Марина Круглякова ИА REGNUM Анна Чарторижская стала обладательницей сразу двух титулов – «Мисс Светская Персона» и «Мисс Стиль»

Анна стала обладательницей сразу двух титулов конкурса — «Мисс Светская Персона» и «Мисс Стиль».

«Участие в конкурсе — это позитив и большое удовольствие для меня. Нравится всё — репетиции, примерки платьев, то, как вокруг нас все бегают и хлопочут, делают нам прически и макияж. Мне вообще интересно, и я стараюсь участвовать в различных культурно-социальных мероприятиях как вокалист или модель».

Евгения Сычева

Марина Круглякова ИА REGNUM Евгения Сычева

Евгения Сычева — член параолимпийской сборной России и Москвы по фехтованию, выступает на всех трех видах оружия — рапирах, шпагах и саблях. Мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира, Европы и России. Родилась в Слободском Кировской области. Занималась в музыкальной школе по классу виолончели, рисовала. В 12 лет появились проблемы со здоровьем. Евгения закончила школу с золотой медалью, а также факультет иностранных языков МГГЭУ. Затем поступила в Университет физической культуры и спорта.

«Я выбрала фехтование, потому что это эмоциональный и динамичный вид спорта, единоборство и постоянная борьба с соперником. Мечта? Обычно я планирую, а не мечтаю, ставлю перед собой цель и достигаю ее. Главное, найти свое место в жизни, быть счастливым и оптимистом».

Марина Круглякова ИА REGNUM Евгения Сычева получила титул «Вице-мисс Независимость», а также специальный приз «За улыбку» от спонсоров мероприятия

На конкурсе Евгения получила титул «Вице-мисс Независимость», а также специальный приз «За улыбку» от спонсоров мероприятия.

«Конкурс для меня — это возможность получить какой-то другой опыт. Познакомиться с новыми людьми. Я хочу показать людям с инвалидностью, что, если что-то случается, жизнь не заканчивается. Всегда есть возможности для развития и самореализации, например параолимпийский спорт или танцы на колясках. Чтобы они видели, что человек в любой ситуации может полноценно жить и быть счастливым».

Юлия Рогачева

Марина Круглякова ИА REGNUM Юлия Рогачева

Юлия Рогачева больше всего любит проводить время в различных клубах. С удовольствием ходит на концерты, в кино, кафе или просто по магазинам. Ей 23 года, родилась в Белгороде. В три года в результате врачебной ошибки Юлию полностью парализовало. На восстановление фактически ушло всё детство. Сейчас учится на 3-м курсе МГГЭУ на факультете психологии. После окончания планирует остаться в магистратуре, затем — в аспирантуре.

«Самое главное в жизни — семья. Сейчас для меня — это мама. Я очень благодарна ей за всё, что она для меня сделала, за то, с каким терпением и упорством реабилитировала меня. Я мечтаю найти хорошую работу, выйти замуж за любимого человека. Сдать на права, купить машину и самостоятельно передвигаться на ней, путешествовать. В людях я ценю искренность, не люблю, когда врут и не держат слово».

Марина Круглякова ИА REGNUM Юлия Рогачева завоевала титул «Мисс Очарование»

На конкурсе Юлия завоевала титул «Мисс Очарование».

«Первое время было очень тяжело сидеть на танцевальной коляске, когда выполняли различные движения, кружилась голова, думала научиться — просто нереально, а сейчас мне кажется, что это вообще мое».

Кстати, вместе со званием Юлия на конкурсе получила… предложение руки и сердца.

Лола Якубова

Марина Круглякова ИА REGNUM Лола Якубова

Лола Якубова в прошлом — член параолимпийской сборной Калмыкии по настольному теннису. Лоле 30 лет. Благодаря спорту, она побывала во многих странах и городах. В Москву приехала из Элисты. Сейчас учится в МГГЭУ.

«Начало моей жизни было нерадужным. Дом ребенка, несколько лет в больнице, центр для сирот и инвалидов. В Элисте я нашла приемную семью. Теперь у меня есть мама, 8 сестер и брат. Все они, как и я, — приемные. Мне нравились компьютеры, но когда я увидела, какие формулы изучают будущие программисты, пошла на факультет психологии. Хотелось разобраться в себе, лучше понять свои проблемы и комплексы. После 4 лет учебы не скажу, что на 100% узнала себя, но какие-то вещи для себя открыла и сейчас более спокойно отношусь к тому, как социум реагирует на инвалидов».

Марина Круглякова ИА REGNUM Лола Якубова

Марина Круглякова ИА REGNUM Приз зрительских симпатий гости конкурса отдали Лоле Якубовой

На конкурсе гости отдали Лоле приз зрительских симпатий.

«Я хочу чувствовать себя красивой. Участие в конкурсе — это еще одна граница, которую я хочу преодолеть».

Алина Швецова

Марина Круглякова ИА REGNUM Алина Швецова

Алина Швецова любит ездить на своей машине. Ей 21 год, она закончила Академию народного хозяйства при Президенте РФ по специальности «Реклама и связи с общественностью». В детстве занималась бальными танцами, участвовала в различных конкурсах, завоевала 33 медали. Затем — травма колена, неудачная операция, после которой отказали ноги. Алина училась дома, занималась музыкой, плаванием, закончила школу с золотой медалью:

«Я сначала, когда надо было куда-то выйти, переживала, как на меня будут смотреть. Не могла принять ситуацию, что я на коляске и в какой-то момент придется попросить о помощи. Но сейчас всё изменилось, думаю, благодаря моим друзьям. Они понимают, что я всё могу сама делать, относятся ко мне не как к особенной, а к такой же, как они, просто мне периодически нужна помощь».

Марина Круглякова ИА REGNUM Алина Швецова завоевала титул «Мисс Независимость»

На конкурсе Алина завоевала титул «Мисс Независимость»:

«Я участвую в конкурсе, чтобы лучше узнать себя, увидеть, как буду вести себя именно в этой ситуации. Хочу показать себя друзьям с другой стороны. Они знают, что я занимаюсь творчеством, вокалом, но не понимают, насколько это важно для меня. Хочу, чтобы они открыли во мне неожиданные для них умения и качества».

Анастасия Житкова

Марина Круглякова ИА REGNUM Анастасия Житкова

Анастасия Житкова любит заниматься верховой ездой. Ей 24 года, она учится на 3-м курсе МГГЭУ на факультете психологии.

«Я решила заниматься психологией, чтобы разобраться в себе и помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Я считаю, что к людям с ограниченными возможностями у нас в стране часто относятся несправедливо и нередко негативно. Ощущаю это с детства. И хотела бы это изменить. Я люблю петь, слушать музыку. Когда мне что-то нравится, то всегда стараюсь принимать в этом участие. Я целеустремленный человек, если поставила перед собой цель, то добиваюсь ее. Мечтаю отправиться в кругосветное путешествие, встретить любимого человека, выйти замуж и создать крепкую, дружную семью».

Марина Круглякова ИА REGNUM Анастасия Жидкова завоевала титул «Мисс Талант»

На конкурсе Анастасия прочитала стихотворение, которое сочинила сама, и завоевала титул «Мисс Талант»:

«Я стала участвовать в конкурсе, чтобы доказать, в первую очередь себе, что люди с ограниченными возможностями могут добиться всего, чего захотят, достичь любой цели, поставленной перед собой».

Мария Агеева

Марина Круглякова ИА REGNUM Мария Агеева

У Марии Агеевой много увлечений, одно из них — занятия на спортивных тренажерах. Ей 19 лет, родилась в Смоленске. Сейчас учится на первом курсе МГГЭУ на факультете журналистики. «Я закончила курсы радиоведущих, и это меня очень зацепило. Я бы хотела всё делать качественно и поэтому поступила в институт. Родственники и друзья говорят:

«Машка, отучишься и будешь работать дома». Это самое неприятное и страшное для меня, когда пророчат надомную работу. Я не терплю одиночества, не могу находиться дома одна, люблю людей со всеми их негативными проявлениями. Я бы хотела работать среди них. Быть диджеем в клубе или хотя бы шарики на улице продавать, потому что это живое общение, видишь улыбки, слезы. Я всегда завидовала уличным художникам, ведь они встречают много новых людей, у каждого из них своя история».

Марина Круглякова ИА REGNUM Мария Агеева, самая юная участница конкурса, получила титул «Мисс Позитив»

Мария, самая юная участница конкурса, получила титул «Мисс Позитив»:

«Первое время мне было сложно танцевать на коляске, казалось, что не смогу и сама я какая-то неуклюжая, но потом стало получаться, и эти мысли ушли. После конкурса возникла идея продолжить заниматься танцами. Благодаря ему я узнала отличных девчонок, с некоторыми из них мы учимся в одном вузе, но не были знакомы. Я участвую в конкурсе, потому что хочу реализовать свои способности. И я люблю всё новое — меня это всегда воодушевляет».