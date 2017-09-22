Марина Владимировна Данюкова
Последние публикации
Творим что хотим? Вы ещё верите московской власти?
В Москве в зонах платных парковок появились специальные места для стоянки электромобилей. Как заявил ещё в начале сентября руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, уже...
22 сентября 2017
В 2015 году без коек в стационарах останутся 600 тыс. москвичей: интервью
Реформа здравоохранения в Москве, инициировавшая ряд вызвавших массовые протесты процессов, уже принесла первые плоды. Плановые сокращения «лишнего», по мнению авторов проекта, коечного фонда в больницах города, привели к острой нехватке мест в стационарах. Согласно расчетам, которые сделали...
20 января 2015
«Ювенальная ловушка» России: опека совершенствует технологии отбора детей
В преддверии вступления в силу скандального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», российские органы опеки все чаще используют в своей практике «скандинавские» технологии по отбору детей из семей. Дети исчезают «без суда и следствия» и часто по надуманным...
2 декабря 2014