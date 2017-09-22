В Москве в зонах платных парковок появились специальные места для стоянки электромобилей. Как заявил ещё в начале сентября руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, уже установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак парковки для электромобилей

В частности, такие места есть по адресам: улица Красная Пресня, дом 3, Глинищевский переулок, дом 6, улица Остоженка, дом 36, улица Бахрушина, дом 20, Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 2, улица Малая Дмитровка, дом 21/18, улица Большая Бронная, дом 14. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные автомобили не смогут парковаться в данных зонах. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковочные места для электромобилей заняты обычными автомобилями

Отметим, что сейчас владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всей Москве. Горожанам доступно около 80 точек, где можно зарядить машину. Согласно постановлению правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП плата за размещение электромобилей на городских объектах парковочного пространства не взимается.

Также на сегодняшний день, согласно пилотному проекту в городе Москве, в зоне платных парковок установлено и введено в эксплуатацию 13 зарядных станций для электромобилей. Сеть электрозарядных станций будет расширяться, и в будущем планируется развитие электрозарядной инфраструктуры в пределах Третьего транспортного кольца, а также на стоянках у торговых центров за ТТК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрозарядные станции в Вознесенском переулке

«Станции устанавливаются в рамках партнёрских программ департамента транспорта и энергетических компаний. До конца года планируется подключить в общей сложности порядка 70 станций. Зарядки разместятся в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах ТТК, а также на плоскостных парковках в торговых центрах», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, расширение инфраструктуры повысит экономическую эффективность и надёжность энергетического обеспечения транспортного комплекса Москвы. Также это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей, что сократит вредные выбросы в окружающую среду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка для электромобилей на улице Бахрушина

Полноценная сеть зарядных станций на городских парковках в Москве создаётся в рамках соглашения между правительством Москвы, энергетическими и электросетевыми компаниями ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Российские сети». Получить карту для зарядки электромобиля и воспользоваться электрозарядной станцией ПАО «Российские сети» можно на сайте компании. Запуск зарядной станции ПАО «Мосэнерго» производится при помощи карты «Тройка». Подробная инструкция по использованию электрозарядной инфраструктуры опубликована на «Едином транспортном портале».

Отметим, согласно информации, взятой с «Единого транспортного портала», плата за пользование электрозарядной инфраструктурой не будет взиматься до ноября 2017 года. На карте московского парковочного пространства есть адреса зарядных станций для электромобилей. Чтобы посмотреть все точки, где можно зарядить электротранспорт, необходимо зайти на сайт parking.mos.ru, затем на карте парковок выбрать фильтр «Зарядные станции для электромобилей». Сейчас в зоне платных парковок организовано 13 зарядных станций, все они расположены в пределах Третьего транспортного кольца, часть из них станет доступна после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица».

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Кроме того, департамент транспорта планирует в 2017—2018 годах установить 157 зарядных станций для электромобилей. Как отметил Максим Ликсутов, в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарядка электромобиля на станции, расположенной на улице Бахрушина

Добавим, первая зарядная станция для электромобилей открылась в Москве на улице Бахрушина в 2015 году. Ее установили на территории паркинга. Одновременно с запуском зарядной станции прошла презентация первого московского электротакси. Им стал электромобиль марки Tesla.

Не всё так хорошо, как рисует Ликсутов

Казалось бы, столичный департамент транспорта ратует за экологию и экономическую эффективность. Однако кто скажет, насколько экономически оправдано появление этих бесплатных парковок и заправок в столице, востребованы ли они? В Москве банально не хватает мест для обычных авто, но вместо решения этой проблемы у нас решают другие, те, что хотят власти.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель движения «ГдеПаркинг» Валентин Шабанов, парковки для электрокаров — это показательная мера, чтобы об этом написали многие СМИ.

«На мой взгляд, конечно, вряд ли это мера (установка такой парковки для электрокаров вместо парковок для обычных автомобилей) по повышению удобства жителей Москвы, скорее это показательная мера, что вот Москва идёт в ногу со временем: вот, смотрите, у нас есть парковка для электрокаров», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрозарядная станция на улице Большая Бронная

По данным на 1 января 2017 года во всей Российской Федерации было зарегистрировано всего 920 электромобилей (не считая «гибридов»). Из них 281 — стоят на учёте в Москве, подсчитали аналитики агентства «АВТОСТАТ». Это чуть более 30% всех электромобилей в РФ.

Не берёмся назвать самый популярный электрокар в столице, но согласно исследованиям того же «АВТОСТАТА», 37% электроавтомобилей в РФ приходится на модель Nissan Leaf, 28,6% — на Mitsubishi i-MiEV, 19,2% — на Tesla Model S. Всего 93 авто в парке принадлежит вазовской разработке — электромобилю LADA Ellada. Renault Twizy, Tesla Model X и BMW i3 представлены в РФ не более чем 20 экземплярами.

В 2016 году на форуме ENES 2016 министр энергетики России Александр Новак заявил, что к 2020 году количество электромобилей в России может вырасти до 200 тысяч единиц, из них на Московский регион придётся около половины.

Подумать только!!! до 200 тысяч за три года. При том, что пока их порядка 1 тысячи. Рост в 200 раз?! Кто-то ещё верит в сказки?

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель официального дистрибьютора и импортёра автомобилей Mitsubishi в России, в данный момент электрокары Mitsubishi официально не поставляются в РФ.

Стоит вспомнить и о ценах на электромобили. Удовольствие не из дешёвых.

«Стоимость нового электромобиля семейства Tesla Model S (с дальностью пробега до 420 км) варьируется от 104 до 190 тыс. долларов (то есть порядка 6−11 млн рублей). Цена модели Smart (двухместный с запасом хода до 145 км) — от 1,6 до 2,2 млн рублей для подержанного автомобиля, а модели Nissan Leaf (с дальностью хода 199 км) — от 1,7 до 2,0 млн рублей и выше. Стоимость машины LADA Ellada (выпущенных в тестовом режиме в 2012 году АвтоВАЗом) составила 1,2 млн рублей», — пишет издание «КС».

Так разве для рядового гражданина эти бесплатные парковки и заправки делают в Москве? Сколько он будет копить на эти электро-чудо-автомобили, на которых и уехать-то далеко (в масштабах РФ) не получится?