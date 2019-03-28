Марат Баширов
Последние публикации
Две столицы – это возможно?
Честно говоря, удивляет, что временно исполняющий обязанности, без пяти минут губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так долго ждал. Его назначили ещё осенью прошлого года. Но, видно, так принято в старой управленческой школе — разобраться, оценить собственные возможности, а потом обращаться...
28 марта 2019
Утраченные иллюзии. Почему бессмысленно разбивать градусник социолога
На прошлой неделе глава социологической службы ВЦИОМ Валерий Федоров обнародовал данные замеров по Санкт-Петербургу. Согласно им врио губернатора Александра Беглова поддерживают 48% респондентов (жителей города). А если брать активных граждан, то доля поддерживающих нового главу Северной столицы...
25 марта 2019