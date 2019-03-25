На прошлой неделе глава социологической службы ВЦИОМ Валерий Федоров обнародовал данные замеров по Санкт-Петербургу. Согласно им врио губернатора Александра Беглова поддерживают 48% респондентов (жителей города). А если брать активных граждан, то доля поддерживающих нового главу Северной столицы переваливает через 50%. Это означает, что он смог бы победить на сентябрьских выборах, если, конечно, примет в них участие, в первом туре выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для его оппонентов это стало громом в ясном небе, многие из них рассчитывали на гораздо более низкие рейтинги. Известно, что слабый кандидат — удобный объект для заключения тайных альянсов и скрытых договоренностей. А как показала эта зима, скрывать в Санкт-Петербурге многим из прошлой городской власти есть что, и, похоже, господин Беглов не намерен с этим мириться. Кадровая метла уже метет по кабинетам в Смольном.

Но и оппоненты оппонентам рознь. Оставлю в стороне депутатов и городских чиновников, борющихся за место под солнцем. Поговорим о нас — журналистах, блогерах и аналитиках. Поразительно, как часть блогеров и журналистов стремительно набросились … не на Беглова, а на Валерия Федорова, обвинив его в том, что он предал огласке данные, не соответствующие их представлению о популярности городского главы. Блогосфера позволяет не стесняться в эпитетах, и этим воспользовались в полной мере, яд разочарования так и сочился через экраны смартфонов.

Понимаю — политическая беллетристика требует красочности подачи и едкости формулировок, так как это изящно делал, например, Александр Невзоров. Его программы стали настоящим прорывом в политической журналистике. Но вот что-то я не помню, чтобы он когда-либо критиковал градусник, который показывает политическую температуру в городе, а в данном случае градусником выступает социологический замер. Невзорову всегда хватало мужества уважать своих зрителей и принимать действительность такой, какая она есть. Когда ВЦИОМ выдает данные о снижении рейтинга власти в стране, то вы носите его на руках и даете ссылки на его исследования с удовольствием. Но когда вам цифры не нравятся, открывается ваша темная сторона.

В романе Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии» главный герой — молодой писатель Люсьен Шардон де Рюбампре, столкнувшись с подводным кругом журналистики и сильными мира сего, желая выбиться в дворяне, мечется между лоялистами и либералами, а в итоге теряет старых друзей — они яростно критикуют его, а новые коллеги его не поддерживают, подозревая в конъюнктурщине. В итоге Люсьен, гонимый кредиторами, пешком возвращается к себе в Ангулем.

Я вижу, что многие критики — ещё достаточно молодые люди, пусть даже и поработавшие в солидных газетах и журналах. Личные амбиции, желание сделать карьеру, иллюзии собственного влияния на политические процессы — всё это можно только приветствовать. В конце концов, это и есть часть демократического гражданского мировоззрения. Но в любой политической аналитике и журналистике есть определенные основы. Не нормы, не правила, а именно основы. Если вы пишете для народа и ваша цель — улучшить жизнь вашего города, то настроения жителей, полученные в результате замеров, и есть первичная основа. Можно пытаться переубеждать ваших соседей по дому или читателей ваших постов и статей, но бессмысленно разбивать градусник социолога. Замер-то не про рейтинг Беглова, он про отражение того, что глава города делает, и это явно петербуржцам нравится.

А если вы пишете по заказу — будьте готовы к тому, что придется и расстаться с иллюзиями уже в начале сентября, после выборов губернатора. И отправиться в свой Ангулем, как Люсьен.