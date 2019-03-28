Честно говоря, удивляет, что временно исполняющий обязанности, без пяти минут губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так долго ждал. Его назначили ещё осенью прошлого года. Но, видно, так принято в старой управленческой школе — разобраться, оценить собственные возможности, а потом обращаться к федеральному правительству.

Результаты встречи Александра Белова с главой правительства не стыдно представить петербуржцам. Фото с официального сайта правительства РФ

Изначально было понятно, что слова о равенстве столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, останутся пустыми словами, если не сделать сопоставимыми бюджеты. И вот Беглов взял курс на верную цель — нарастить доходную часть города до 1 триллиона рублей и привлечь якорных налогоплательщиков. В этой простой вроде бы заявке скрыто многое. И рабочие места, и возможности развития инфраструктуры, и разрешение многочисленных коммунальных проблем, и выравнивание условий жизни в разных частях города, и повышение туристической привлекательности. Это и есть современное целеполагание губернатора — мэра города, стремящегося делать дело во благо, а не быть иконой в кабинетах.

Встреча Александра Беглова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым готовилась основательно, и результат не стыдно представить петербуржцам: 17 миллиардов рублей на транспортную инфраструктуру Петербурга, рекультивация полигона опасных отходов «Красный Бор» (95% — федеральный бюджет, 5% — бюджет Санкт-Петербурга), 10,5 миллиарда рублей на строительство социальных объектов и на расширение программ льготного обеспечения. Весомые цифры и серьезный сигнал для инвесторов о том, что Северная столица скоро тоже «похорошеет».

Конечно, дело само по себе не делается, нужны время, команда, стратегическое планирование, умение не терять за текучкой намеченные цели и таран, который бьет в точку раз за разом. В России ничего не делается без сильного лидера. Им невозможно стать по велению, ты или лидер или нет. И, кстати, это ключевой фактор при голосовании в нашем патерналистском обществе.

Говорят, что Москва — не Россия. И это верно. В этом отражается соль межбюджетных отношений Федерации и регионов. Сначала деньги текут в столицу, а потом регрессом распределяются по землям. С точки зрения поддержания социального равенства в стране можно признать это верным решением. А с другой стороны, есть особенности и выгодные преимущества регионов, которые надо и стоит поддерживать. У Санкт-Петербурга таких точек роста много, они на поверхности — историческое наследие, территориальное расположение, промышленная база и культурные объекты, научные центры и многое другое. Если грамотно обосновать свои претензии, то поддержку в федеральном правительстве получить легко, что мы и увидели в итоге.

На очереди работа с крупными компаниями на Петербургском экономическом форуме, который скоро состоится в городе на Неве. Тут задачка посложнее будет. Заманить их головные офисы, даже с учетом того, что уже переехал Газпром, — непросто, это не решается по команде чиновников. Беглову и его команде придется найти серьезные аргументы для этого, но и дивиденды стоят того. Один триллион городского бюджета — заманчивая и амбициозная цель.

Баширов Марат — политолог, автор Телеграм-канала «Политджойстик».