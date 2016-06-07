Максим Жиленков
Последние публикации
Хочет ли Россия пожинать плоды безудержного либерализма Запада?
Член Совета Федерации Елена Мизулина внесла 1 июля в Госдуму законопроект, запрещающий в России «беби-боксы». На пресс-конференции, посвященной данному законопроекту, Елена Мизулина совместно с председателем организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марией Мамиконян...
7 июня 2016
Условия криминального бизнеса: «Без вопросов, без свидетелей, без полиции»
Наблюдая полемику, идущую вокруг «ящиков для детей», нельзя не задаться вопросом, для каких целей в России с недавних пор так усиленно продвигаются «беби-боксы»? Ведь они не только чужды нашему менталитету, но и отрицательно зарекомендовали себя за рубежом. Неужели кто-то хочет, чтобы Россия...
25 апреля 2016
¡No pasarán! — интеллектуалы Европы поддерживают борющийся Донбасс
В пятницу, 18 сентября, в Берлине при поддержке немецкой ячейки движения «Суть Времени» и немецкого Общества по защите гражданских прав и человеческого достоинства была открыта выставка и проведена конференция в рамках международного проекта «Культура против фашизма». Проект объединяет европейских...
19 сентября 2015