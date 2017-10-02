



MrsMyerDE Немецкий «ящик для детей»

Наблюдая полемику, идущую вокруг «ящиков для детей», нельзя не задаться вопросом, для каких целей в России с недавних пор так усиленно продвигаются «беби-боксы»? Ведь они не только чужды нашему менталитету, но и отрицательно зарекомендовали себя за рубежом. Неужели кто-то хочет, чтобы Россия повторила печальный «зарубежный опыт», когда пятая часть детей, оставленных в «беби-боксах», бесследно исчезает? Такую статистику, в частности, приводят немецкие исследования, которые однозначно свидетельствуют о несостоятельности использования «беби-боксов» для спасения жизни новорожденных.

Современная история анонимного отказа от детей в Германии начинается в сентябре 1999 года, когда в рамках проекта «Моисей» немецким матерям разрешают анонимно передавать новорожденного ребёнка сотруднику «социальной службы женщин-католичек» (нем. Sozialdienst katholischer Frauen). В декабре того же года немецкая благотворительная организация SterniPark, расположенная в Гамбурге, в рамках своего проекта «Подкидыш» (нем. «Findelbaby») организовала экстренный телефонный номер, по которому матери могли получить консультацию, а также договориться о времени и месте анонимной передачи своего новорожденного ребёнка.

В апреле 2000 года организация SterniPark в рамках того же проекта «Подкидыш» установила в Гамбурге первый в Германии современный «беби-бокс». Поводом для его установки стал четвёртый за год случай нахождения мертвого младенца в Гамбурге. По состоянию на 2016 год, согласно данным организации SterniPark, в Германии имеется 91 «беби-бокс» (согласно другим источникам — 93) [1], [2].

Девизом проекта «Подкидыш» организация SterniPark объявила следующий: «Без вопросов, без свидетелей, без полиции». Тем не менее, вопросы об эффективности работы «беби-боксов» у немецкой общественности появились. Были опрошены свидетели, до полиции, однако, дело пока ещё не дошло. Но обо всём по порядку.

В 2009 году Немецкий институт молодёжи (нем. «Deutsches Jugendinstitut») по поручению Федерального министерства семьи, пенсионеров, женщин и молодёжи (нем. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) начал серию исследований текущей ситуации с анонимным отказом от детей в Германии. Исследования проходили с 1 июля 2009 года по 15 октября 2011 года в рамках проекта «Анонимные роды и «беби-боксы» в Германии — цифры, предложения и контексты» (нем. «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland — Fallzahlen, Angebote, Kontexte») [3].

Перед тем как перейти непосредственно к результатам исследований, необходимо сказать пару слов о самом институте. Немецкий институт молодежи — это один из самых больших социологических институтов в Германии по исследованию в области детства, юношества, семьи и других связанных политических и практических областей. Институт работает на стыке научных дисциплин и политических консультаций, а также занимается научным сопровождением практикующих специалистов, то есть действует как посредник между наукой, политикой и узкими специалистами.

Почти половина всего бюджета института поступает из средств федерального министерства семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Небольшую часть финансируют федеральные земли Германии. Кроме того, часть средств для исследований институт получает из внешних источников. Более подробно с деятельностью Немецкого института молодежи можно ознакомиться на их сайте.

Результаты исследований в рамках проекта «Анонимные роды и «беби-боксы» в Германии…» были опубликованы в феврале 2012 года [4].

Главные выводы работников Немецкого института молодёжи неутешительны. Исследователи признают, что изначально заявленная цель о спасении новорожденных, которые находились под угрозой инфантицида, при анонимной передаче детей не достигается [5]. Целевые группы, на которые изначально ориентирована анонимная передача, а именно неблагополучные женщины (например, проститутки, наркоманки, а также женщины, готовые убить своих новорожденных детей), не пользуются «беби-боксами» и другими «услугами» анонимного отказа от детей [5]. При этом пользователями подобных услуг, как установили исследователи, становятся различные женщины, в том числе и те, у которых уже есть дети или которые уже отдавали своих детей на усыновление.

Исследователи из Немецкого института молодёжи также указывают на то, что «беби-боксы» нередко используются не по назначению. Были случаи, когда в них оставляли ребёнка в возрасте нескольких месяцев, а также подкидывали мертвых младенцев и младенцев-инвалидов, а также ситуации, когда ребёнка приносил посторонний человек (не мать) или ребёнка сдавали как бы «временно» ввиду сложной жизненной ситуации [5].

Перед тем как перейти непосредственно к цифрам, представленным в исследованиях, поясним, что сегодня в Германии анонимно отказаться от младенца можно тремя способами: передать ребёнка с рук на руки сотруднику социальной службы, положить ребёнка в «беби-бокс», а также после анонимных родов.

Результаты исследований по анонимным родам и «беби-боксам» представлены в работе «Заключительный отчет по анонимным родам и «беби-боксам» [5]. На странице 11 и 12 можно прочесть следующее: «За период с конца 1999 года по 31 мая 2010 года было насчитано 973 анонимно сданных младенца. Две трети детей (652 ребёнка) были рождены анонимно, одна треть (278 детей) были сданы в «беби-боксы», остальные 43 ребёнка отданы на условиях анонимности сотрудникам социальных организаций. Для 21,6% детей, положенных в «беби-боксы», а также для 23% анонимно рожденных детей, ответственные организации не смогли дать информацию об их дальнейшей судьбе. Соответственно, практически о пятой части анонимно сданных детей у организаций нет данных об их местонахождении» [5].

Получается, что даже сильно бюрократизированная немецкая система не может отследить судьбу детей, попавших в «беби-боксы». И речь идёт о каждом пятом ребёнке! Возникает вопрос, что происходит с пропавшими детьми?

Немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» опубликовала в 2009 году статью «Дети-найденыши из «серой зоны», в которой привела факты, свидетельствующие, что в Гамбурге в 2008 году было зафиксировано четыре случая анонимной сдачи детей в «беби-боксы», о которых впоследствии не было проинформировано агентство по делам молодежи (нем. Jugendamt) [6]. Согласно немецкому законодательству, агентство по делам молодежи должно быть незамедлительно проинформировано о ребёнке, попавшем в «беби-бокс». Комментируя данный факт, Дитрих Верзих, сенатор по здравоохранению и социальной политике города Гамбурга, предложил провести проверку на наличие достаточных оснований для начала уголовного расследования в отношении организации SterniPark, в ведении которой находятся «беби-боксы» в Гамбурге [6]. Таким образом, был сделан намёк на то, что организация SterniPark может заниматься торговлей детьми.

В той же статье во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» приводится мнение профессора по гинекологической психосоматике из Бонна Анке Роде: «С моей точки зрения, «беби-боксы» не нужны. Как раз напротив, на мой взгляд, они даже вредны. На основе моего судебно-психиатрического опыта я могу констатировать, что женщины, которые убивают своих новорожденных, это не те же самые женщины, которые в состоянии сдать своего ребенка в «беби-бокс» [6].

Что касается инфантицида, то результаты исследований достоверно показывают, что наличие возможности анонимно отказаться от ребёнка в Германии никак не повлияло на количество убитых или оставленных умирать новорожденных детей. Так, в работе «Инфантицид. Экспертиза в рамках проекта «Анонимные роды и «беби-боксы» в Германии — цифры, предложения и контексты» на странице 17 и 18 приводится следующая информация: «Уровень инфантицида в Германии с 80-х годов по 2009 год с определенными колебаниями можно считать постоянным» [7]. То есть никакой связи между существованием «беби-боксов (а также другими анонимными возможностями отказа от ребёнка) и количеством детских смертей не обнаружено.

Основываясь на опыте использования «беби-боксов в Германии, можно уверенно сделать вывод, что «беби-боксы» не влияют на уровень детской смертности и не помогают тем матерям, которые решили избавиться от своих новорожденных детей. Немецкие исследователи научно обосновывают свои выводы, используя большой объем статистической информации по анонимному отказу от детей, собранную на протяжение десятилетий. При этом даже с учётом «немецкой педантичности» и бюрократизма становится невозможным отследить судьбу каждого пятого ребёнка, сданного в «беби-бокс»!

Так зачем же «беби — боксы» нужны в России?

Ссылки

[1] SterniPark: «Список беби-боксов на январь 2016» (нем. «Babyklappenliste, Stand Januar 2016»)

[2] «Беби-боксы города Хюлльхорст: «Список известных беби-боксов в Германии и других странах» (нем. Babyklappe Hüllhorst: «Liste aller Babyklappen in Deutschland und weiterer Länder (soweit bekannt)»)

[3] Проект «Анонимные роды и беби-боксы в Германии — цифры, предложения и контексты» (нем. Projekt «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland — Fallzahlen, Angebote, Kontexte»)

[4] Результаты исследования проекта «Анонимные роды и беби-боксы в Германии — цифры, предложения и контексты» (нем. Projekt «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland — Fallzahlen, Angebote, Kontexte»)

[5] «Заключительный отчет по анонимным родам и «беби-боксам» (нем. Abschlussbericht «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland»)

[6] «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»: «Дети-найденыши из «серой зоны» (нем. Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Findelkinder aus der Grauzone»)

[7] «Инфантицид. Экспертиза в рамках проекта проекта «Анонимные роды и беби-боксы в Германии — цифры, предложения и контексты» (нем. «Neonatizid. Expertise im Rahmen des Projekts «Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland — Fallzahlen, Angebote, Kontexte»)