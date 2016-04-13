Максим Кучинский
Последние публикации
Сексуальный подтекст референдума в Нидерландах: «Нет» значит «нет»!
6 апреля в Нидерландах прошел референдум по вопросу о Соглашении об ассоциации Украина и Европейского союза. Голландия — последняя из 28 стран — членов ЕС, которая пока не подписала это соглашение. В вопросе об этой ассоциации сошлись несколько важных тем. Прежде всего, это тема мигрантов...
13 апреля 2016
Коренные малочисленные народы Севера: реестр несуразностей
В Комитет по делам национальностей Государственной думы был подан законопроект о внесении изменений в Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». (Далее — 82-ФЗ) Проект предполагал создание реестра представителей коренных малочисленных народов. Такой реестр...
31 марта 2016
Бомба для империи
Фраза В. В. Путина о том, что В. И. Ленин заложил бомбу под Россию созданием федерации народов, продолжает обсуждаться. Разговор о национальном самоопределении надо начинать с понятия нация. «Нация», как и другие понятия общественных наук, имеет историю своего происхождения и развития. Это понятие...
23 марта 2016