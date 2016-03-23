Фраза В. В. Путина о том, что В. И. Ленин заложил бомбу под Россию созданием федерации народов, продолжает обсуждаться. Разговор о национальном самоопределении надо начинать с понятия нация. «Нация», как и другие понятия общественных наук, имеет историю своего происхождения и развития. Это понятие имело два рождения. Первый раз оно родилось во время Великой французской революции. Новое правовое и культурное понятие «гражданин» вне сословий стало основой для формирования идентичности. Понятие нации французов подразумевало всех граждан Франции, включая бывших чернокожих рабов заморских колоний. Синонимичность понятий «нация» и «гражданство, государственность» актуальна и сегодня. Например, Организация Объединенных Наций. Для перевода слова national на русский язык используют кальку «национальный», что фактически означает «общегосударственный». К примеру, «национальный долг», «национальная библиотека».

Иван Шилов ИА REGNUM Бомба

Второй раз понятие «нация» родилось в 1820-е гг. На волне романтизма началось конструирование новых идентичностей. Эти идентичности основывались на «кровном родстве», исторической общности, общности языка. Конструирование идентичностей в 1830−40-е гг. включило изобретение истории, сбор фольклора. Именно в это время были изобретены большинство «традиционных» символов этнических культур. К примеру, шотландские клетки кланов и килт, британский придворный этикет и так далее. «Нация» из романтического явления стала интеллектуальным конструктом (нечетким, как и все интеллектуальные конструкты).

Сбор фольклора и обычаев превратился в науку этнографию. Во второй половине XIX века одним из предметов изучения этнографии стали обычное право и правовые традиции.

В первой половине XIX века в Европе разворачивалась промышленная революция, в правовых системах исчезали сословия. Европейцам понадобилась новая идеология (инструменты политической мобилизации). «Нация» превратилась в фигуру общественной риторики. Универсальной идеологией второй трети XIX века стала теория самоопределения наций. Эта почвенническая идеология идентичности могла использоваться как для объединительных движений немцев и итальянцев, так и для сепаратистках движений ирландцев, венгров и поляков и других.

Историко-культурная и этнографическая риторика смешалась с социальной риторикой и конвертировалась в вопросы регионального управления. Лозунг самоопределения наций был в начале ХХ века общим местом в риторике леворадикалов. Для них общим был лозунг «за право всех наций на самоопределение, и … солидарность с рабочими всех стран, страдающих в настоящее время под игом военного, национального или иного деспотизма». Интеллектуальные конструкты «нация» и «классы» использовались как инструмент политической мобилизации.

В России с полиэтничным населением также развивались различные «национальные» движения. Это были сепаратистские движения в Польше и Финляндии, этнокультурные движения на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике и на Кавказе, различные еврейские организации, мусульманские движения. Далеко не все этнокультурные движения претендовали на создание независимого государства. Ряд движений выступали просто за реализацию своих культурных и религиозных прав.

В русской общественной мысли, разумеется, «национальный вопрос» был одной из острых тем. В 1909 г. в России была опубликована книга О. Бауэра «Национальный вопрос и социал-демократия». Австрийский умеренный социал-демократ обосновывал решение национального вопроса путем создания «национальных союзов», — экстерриториальных национально-культурных автономий, а не вычленение территорий из государства. Сегодня такие структуры считаются институтами гражданского общества. Эта работа широко обсуждалась и оказала влияние на формирование позиций разных политических организаций.

И консерваторы, и либеральные демократы выступали прежде всего за равенство прав граждан, независимо от национальности и вероисповедания. Консерваторы в лице октябристов говорили о возможности создания культурно-национальных автономий, либеральные демократы в лице кадетов говорили о возможности создания не только экстерриториальных, но и территориальных автономий в рамках Российского государства.

Леворадикалы, и эсеры, и эсдеки, выступали за право наций на самоопределение.

Эсеры, частью мировоззрения которых был федерализм как принцип политического устройства, сравнительно подробно описывали разные модели самоопределения. В. М. Чернов обосновал возможность и федеративных отношений, и автономии. С подачи этого поборника террора в программе Партии социалистов-революционеров 1906 г. утверждается, что «эсеры за форму федеративной демократической республики с территориально-национальной автономией в пределах этнографического расселения народностей и с обеспечением основными законами страны как прав национальных меньшинств, так и вообще публичных прав для всех языков, на которых говорят трудящиеся массы в России», а также за «экстерриториальные персонально-автономные союзы в районах, где имеются национальные меньшинства, или для национальностей, не имеющих определенных территорий, например для евреев».

В отличие от эсеров, российские эсдеки не рассматривали пристально эту тему, считая ее лишь частью общей классовой борьбы. В партийной программе 1902 г. национальный вопрос с подачи Ю. О. Мартова ограничен лишь упоминанием права наций на самоопределение без конкретизации форм. Большевики не создавали собственной программы по этому вопросу. Работы Ленина и Сталина по национальной теме являются не анализом проблем, а полемическими заметками по поводу чужих мыслей или действий. Значительная часть этих работ является частью узких внутрипартийных дискуссий, обычных для экстремистов. Единственная самостоятельная мысль, которая неоднократно четко высказывалась большевиками, это неприемлемость культурно-национальной автономии. Они полагали, что эта форма решает только культурную составляющую национального вопроса и является утонченной формой национализма. С их точки зрения, национальное самоопределение может быть реализовано исключительно на территориальной основе.

Другая их часть этих работ касается неизменной критики «кровавого» режима в России. Приведем несколько примеров. В. И. Ленин последовательно постоянно выступал против попыток Российского государства унифицировать законодательство на территории России и Финляндии. К примеру, правительство попыталось упразднить отдельную финляндскую армию и включить эти части в общую российскую армию, а также предоставить русским офицерам возможность поступать на службу в оставшиеся финляндские части. В. И. Ленин, выступил против этих действий правительства.

Когда Союз армянских социал-демократов в своем манифесте заявляет, что они ставят целью только культурную автономию, а не политическую, Ленин критикует их. Он говорит, что необходимо требовать территориального самоопределения.

В польском вопросе Польская социалистическая партия полагала, что нации — конструкции господствующих классов, и выступать за самоопределение — значит отвлекаться от классовой борьбы. Ленин также находит аргументы и против этого, обосновывая необходимость отделения Польши. Роза Люксембург доказывала на примерах конкретной статистики, что именно российские рынки создают возможность развития капитализма в Польше. На это Ленин отвечает, что если Польша выйдет на рынки Европы, то это гораздо лучше будет способствовать ее развитию. Не правда ли, очень напоминает современные сюжеты?

О государственном языке В. И. Ленин пишет: «Социал-демократия отвергает «государственный» язык. В России таковой особенно излишен, ибо свыше семи десятых населения России принадлежит к родственным славянским племенам, которые при свободной школе в свободном государстве легко достигли бы, в силу требований экономического оборота, возможности столковываться без всяких «государственных» привилегий одному из языков». В этом большевик противоречит Программе РСДРП, в которой говорится, про «введение родного языка наравне с государственным во всех местных, общественных и государственных учреждениях».

Вот В. И. Ленин пересказывает подход, заимствованный у В. М. Чернова: «Социал-демократия требует замены старых административных делений России… делениями, основанными на требованиях современной хозяйственной жизни и согласованными по возможности с национальным составом населения.

Все области государства, отличающиеся бытовыми особенностями или национальным составом населения, должны пользоваться широким самоуправлением и автономией при учреждениях, построенных на основе всеобщего, равного и тайного голосования».

В целом, говоря о возможности разных форм самоопределения наций, В. И. Ленин твердо придерживается мнения, что «неправильно было бы под правом на самоопределение понимать что-либо иное, кроме права на отдельное государственное существование».

Спекуляция черновых и лениных состоит в том, что социологические понятия и категории они без перехода превратили в понятия политические и правовые. В результате субъектами права становятся такие интеллектуальные конструкты, как «класс», «нация». Управление этнокультурной идентичностью общности прежде всего включает гуманитарные вопросы: язык, религия, традиционные праздники и традиционные знания. Однако, это не превращает этнокультурную общность в субъекта права.

Взяв власть, большевики столкнулись с необходимостью реально заниматься решением национального вопроса. Для этого сразу же был создан Народный комиссариат под руководством И. В. Сталина. Он регулировал отношения с этнокультурными организациями, готовил создание СССР. На вооружение была взята концепция эсеров, согласно которой административные границы корректировались в соответствии с ареалами расселения этнических общностей.

В 1920−30-х гг. было развернуто национальное строительство. Для этого специально было подготовлено большое количество этнографов. Для языков народов России были созданы или обновлены алфавиты, языки и группы населения были классифицированы и номинированы. Территориальные органы были сформированы по этническому принципу: были созданы «национальные» республики и волости, а в ряде мест и «национальные» Советы народных депутатов.

Договор о создании СССР на федеративных началах подписали 4 государства, в которых большевики сумели удержать власть. Впоследствии ЗСФСР разделилась на три союзные республики, а статус среднеазиатских республик из автономных в составе РСФСР был изменен на союзные. Государства, вошедшие в СССР, de facto являлись автономными административными единицами, но de jure — независимыми государствами, созданными на обломках Российской империи. Именно таким образом Ленин осуществил то самое превращение этнокультурных идентичностей в субъекты международного права. Именно такое правовое положение позволило этим государствам покинуть СССР.

Как говорилось в начале, проект эпохи модерна «нация» в проявлении «национальное самоопределение» мог означать и центростремительную, и центробежную стратегию. Первый сценарий реализации проекта до конца осуществили нацисты. Второй вариант — большевики.

Мало того, превращения абстрактных групп людей в субъект и объект правовых отношений порождает и другой способ применения этого подхода — репрессивный. Большевики стали арестовывать и расстреливать заложников из числа «зажиточных классов». «Расказачивание» являлось репрессией по отношению к группе людей, выделявшихся одновременно по социальному и этнокультурному признаку. Благодаря этому подходу стало возможно организовать переселение целых народов.

Сегодня можно увидеть рассуждения о том, что-де Николай II подложил эту бомбу под Россию, а В. И. Ленин, наоборот, спас страну, создав СССР хоть на каких условиях. И. В. Сталин же вообще вернул утраченные территории. Это странно слышать. После революции 1905−1907 гг. происходил рост различных общественных движений, в том числе и этнокультурных. Царское правительство совершенно необдуманно сдерживало назревшие политические реформы и развернуло репрессии. Простые политические вопросы оставались нерешенными (равенство граждан перед законом, отмена сословий, черты оседлости, введение всеобщего равного избирательное права и пр.) Вместо срочного их разрешения правительство продолжало давление. Эта политика довела напряжение общества до взрыва и затем катастрофы. Поляризация общества достигла такого накала, что к власти пришли не взвешенные умеренные политики, а экстремисты.

В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. М. Чернов со товарищи были теми, кто профессионально готовил эту катастрофу, специально все делал, чтобы она произошла. Только, неожиданно для себя и всех, оказавшись у власти, большевики столкнулись с необходимостью как-то удерживать власть над страной и преодолевать те проблемы, к созданию которых они имели самое прямое отношение.

Увы, это не просто исторические споры. Бомба, заложенная под Россию, — не только статус субъектов СССР, а в целом воплощенная большевиками модель государственного управления, увязанного с этническими идентичностями. Бомба эта тикает до сих пор.

P.S.

Напоследок предлагаю посмотреть на прогноз Ленина о грядущих русских гастарбайтерах на Украине и их ассимиляции.