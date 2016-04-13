6 апреля в Нидерландах прошел референдум по вопросу о Соглашении об ассоциации Украина и Европейского союза. Голландия — последняя из 28 стран — членов ЕС, которая пока не подписала это соглашение. В вопросе об этой ассоциации сошлись несколько важных тем. Прежде всего, это тема мигрантов.

nastol.com.ua Украинская красавица в ожидании у плетня

Пролетариат в Европе из «класса, которому нечего терять, кроме цепей», превратился в обычное население со всеми гражданскими правами, свободами и социальными гарантиями. Новые левые идеологи объявили, что основными движущими силами революции теперь являются этнические и сексуальные меньшинства и женщины. Феминистские движения выступают не только за равенство политических, социальных и трудовых прав. Один из основных фронтов сегодня — борьба за достоинство и независимость личности. Главным преступлением, конечно, является сексуальное насилие. Важнейшим символическим рубежом в этой теме — отказ от грани между флиртом и насилием. Частая отговорка насильников состоит в том, что жертва насилия просто сама хотела этого и когда говорила «нет», просто играла и провоцировала. Эта точка стала символом борьбы против сексуального насилия, и символом феминистской борьбы вообще. Он определен слоганом «Нет» значит «нет»! До недавнего времени этот слоган «принадлежал» левому сектору европейской политики. Однако, последнее время в европейском политическом спектре много перемешалось.

Массовый наплыв беженцев в прошлом году в Европу сопровождается резким ростом преступности. Однако больше всего европейцев потрясли массовые случаи сексуального насилия, начавшиеся в январе этого года. Тема сексуального насилия, которая раньше была на острие феминистского движения и уже стала легитимной в общественной жизни, в Европе вдруг стала замалчиваться, и, более того, стали появляться сообщения об изнасилованных левых активистках, работающих с беженцами. Они оправдывали совершенное над ними насилие! На этом фоне даже аналогичное сообщение об активисте из Норвегии уже выглядит не трагедией, а комедией положений.

По вопросу соглашения с Украиной голландские партии разделились не в соответствии с традиционной политической ориентацией. Так, сторонниками Соглашения стали Народная партия за свободу и демократию, Рабочая партия, Политическая партия «Демократы-66», Христианский союз, Зеленые левые, Политическая реформаторская партия, Политическая партия пенсионеров «50 плюс», Христианско-демократический призыв. Противниками Соглашения выступили Социалистическая партия, Партия свободы, Партия за животных.

Ряд организаций и активистов евроскептиков создали интернет-проект GeeStejl. По-голландски «Нет стиля», то есть заранее без привязки к какой-либо конкретной политической партии. Они ведут блог, снимают репортажи для своего интернет-ТВ, занимаются разными локальными и не очень общественными проблемами.

В 2014 г. сложилась коалиция евроскептиков GeenPell («Нет уровня»), в которую вошли вебсайт GeenStijl, Гражданский комитет ЕС, Форум за демократию. Когда король объявил о проведении референдума по поводу Соглашения Украины и ЕС, эта коалиция взялась за агитацию «против». Основной агитационной площадкой стал GeeStijl. На этом сайте выкладывали разную информацию о коррупции на Украине, рассказывали о перспективах наплыва еще одной волны беженцев, теперь с Украины.

Очевидно, что все же для самих голландцев вопросы коррупции на Украине или перспективы ЕС не настолько важны., как собственная трагедия. Представление о слове «Украина» прежде всего у них связано с крушением «Боинга». Результаты расследования пока что так и не опубликованы, журналисты постоянно делают вбросы то в одну, то другую сторону. Можно заключить, что референдум в Нидерландах, кроме своей формальной стороны, фактически явился опросом мнения самих голландцев о том, кто же виноват в гибели их сограждан и родственников.

Жители Нидерландов весьма недвусмысленно высказали свое отношение к Союзу с Украиной. На избирательные участки в первый же день референдума пришли более 32% избирателей при минимальном кворуме 30%. Из них более 61% проголосовали против Соглашения. Официально референдум завершится 13 апреля, а его официальные итоги объявят 14-го. Но уже сейчас он в целом состоялся. Однако, этот референдум носит лишь рекомендательный характер, и правительство может не прислушаться к нему. Острота момента в том, что именно от этого решения правительства Нидерландов зависит судьба Соглашения ЕС с Украиной.

Мы видим, что кампания была развернута в соответствии с принципами гражданского общества. Коалиция GeePell подает вопрос о решении правительства как диалог правительства и обществом. И в этом она использует феминистскую риторику. С действием женщин в каждой культуре есть фразы, которые являются мемами и могут жить самостоятельно. У нас «коня на скаку остановит», в Америке «мы можем сделать», в Европе — «Нет» значит «нет»!».

На протяжение референдума этот слоган использовался как символ несогласия на Соглашение с Украиной. А теперь слоган «Нет» — значит «нет»! обращен к правительству Нидерландов с призывом выполнить однозначную волю населения. В противном случае правительство уподобится насильнику со всеми подобающими аллюзиями на феминистскую риторику.