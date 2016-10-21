Максим Ханин
Последние публикации
Китай и Россия продолжают наращивать золотые запасы
Народный банк Китая за сентябрь увеличил золотые запасы на 5 тонн. В результате, по данным МВФ, общий золотой запас КНР составил 1838 тонн, что делает Китай шестым по объемам накопленного золота после США, Германии, МВФ, Италии и Франции. Поднебесная начала публиковать статистику о золотом запасе в...
21 октября 2016
Повышение ставки ФРС США в этом году: для золота ничего нового
Федеральный комитет открытого рынка США опубликовал 12 октября протоколы с сентябрьского заседания, показавшие разногласия среди руководителей ФРС по поводу сроков следующего повышения ставок. «Голуби», как всегда, осторожничают: индекс потребительских цен продолжает находиться ниже целевого...
14 октября 2016