Москва, 21 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум.



Andrzej Barabasz (Chepry) Золотой запас

Народный банк Китая за сентябрь увеличил золотые запасы на 5 тонн. В результате, по данным МВФ, общий золотой запас КНР составил 1838 тонн, что делает Китай шестым по объемам накопленного золота после США, Германии, МВФ, Италии и Франции. Поднебесная начала публиковать статистику о золотом запасе в июне 2015 года, нарастив его с тех пор более чем на 180 тонн, включая 76 тонн в 2016 году.

Объемы покупок золота китайским регулятором уступают лишь российским. Начиная с 2007 года доля золота в резервах ЦБ РФ увеличилась почти в четыре раза, с 402 до 1527 тонн. Банк России еще в 2015 году отказался от закупок валюты для пополнения международных резервов в пользу закупок золота, а объемы покупок в 2016 году, как и в 2015, должны составить около 200 тонн драгоценного металла.

В последние годы наблюдается тенденция перетока физического золота с Запада на Восток. Некоторые развитые западные страны, такие как Великобритания, Франция, Голландия, активно распродают свои золотые резервы, в то время как драгоценный металл скупается нациями и народами, понимающими ценность физического золота.

Одной из таких стран — Индии — в 1991 году пришлось распродать свой золотой запас, чтобы пережить серьезный экономический кризис. Отрицательный платежный баланс, дефицит бюджета, неустойчивая экономика породили бегство капитала из этой страны. Чтобы предотвратить катастрофу, правительству Индии пришлось договориться с МВФ и Японией о кредите, обеспеченным 47 тоннами золота (70% от золотых резервов Индии на тот момент). С тех пор Индия почти в два раза увеличила свой золотой запас, но то, что с ней произошло, может случиться с любой другой страной, погрязшей в долгах.