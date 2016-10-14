Москва, 14 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

Федеральный комитет открытого рынка США опубликовал 12 октября протоколы с сентябрьского заседания, показавшие разногласия среди руководителей ФРС по поводу сроков следующего повышения ставок. «Голуби», как всегда, осторожничают: индекс потребительских цен продолжает находиться ниже целевого двухпроцентного уровня, и нет свидетельств, что рост заработных плат усиливает инфляционное давление. Аргументы в пользу повышения звучат как обычно: экономика растет уверенно, и необходимо действовать на опережение инфляции. Некоторые члены FOMC были также обеспокоены, что отсрочка может снизить доверие к ФРС. По моему мнению, страх не оправдать ожидания будет главным аргументом в пользу повышения ставки в декабре, как это было в прошлом году. Однако это повышение рискует оказаться лишь набором дистанции, чтобы было что потом снижать во время рецессии.

ФРС ожидает ускорения роста ВВП во второй половине года, несмотря на снижение оценки потенциала экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В начале месяца МВФ резко ухудшил прогноз по темпам роста экономики США с 2,2% до 1,6%, что ниже прогнозного уровня 1,9% представителей FOMC. Фактический рост ВВП за первый и второй кварталы составил 1,1% и 1,4% соответственно. Решится ли ФРС повысить ключевую ставку в случае неоправдания своих ожиданий по росту экономики? Скорее всего, да. Заложено слишком много ожиданий. Вопрос в том, не придется ли потом их снижать, как эта сделала Новая Зеландия. Резервный Банк Новой Зеландии стал первым регулятором, перешедшим к повышению процентных ставок после финансового кризиса 2008 года. Вялый рост экономики наряду с низкой инфляцией вынудил регулятор повернуть политику в противоположном направлении.

После кризиса 2008 года многим странам так и не удалось разогнать инфляцию до докризисных уровней, а в Японии и Европе до сих пор наблюдаются дефляционные процессы. Бесконтрольное увеличение денежной массы вместо реальной инфляции привело к скрытой инфляции в виде надувания финансовых пузырей на долговом и фондовом рынках. Ужесточение монетарной политики будет оказывать давление на эти пузыри. Из приведенного графика видно, что фондовый рынок и золото зачастую движутся разнонаправленно: при снижении биржевых индексов золото начинает играть роль защитного актива.

Экономика начнет буксовать без новой порции денежной инъекции, и ФРС будет вынуждена вновь запустить печатный станок для борьбы со стагфляцией. Высокий уровень инфляции будет сопровождаться спадом деловой активности, а реальная отрицательная процентная ставка уйдет далеко от нейтральных значений, создавая наиболее благоприятную атмосферу для роста желтого металла. На графике ниже прослеживается отрицательная корреляция реальной процентной ставки ФРС США и котировок золота. На протяжении всей исторической выборки с 1970 года снижение реальной процентной ставки ниже нуля сопровождались ростом котировок на желтый металл.

Повысит ли ставку ФРС в декабре или нет, но золото в любом случае продолжит расти, вопрос в том, насколько глубока будет следующая рецессия. Мир в нее входит с беспрецедентно низкими процентными ставками.