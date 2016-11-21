Лев Криштапович
Последние публикации
Общерусская культура как основа белорусской идентичности
Мысль о русской природе белоруса постоянно присутствует на страницах исторических источников. В известном смысле она даже приобретает императивную окраску, когда требуется подчеркнуть национальную особенность коренного жителя на территории современной Белоруссии. Например, в послании киевского...
21 ноября 2016
Метафизика Евразийского союза
Общеизвестно, что Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко квалифицировали разрушение СССР как геополитическую катастрофу ХХ века. На V Всебелорусском народном собрании белорусский лидер вновь подчеркнул, что «крушение Советского Союза действительно было крупнейшей...
29 июня 2016
Белорусский путь — вместе с Россией
В течение всего постсоветского времени белорусскому обществу навязывается польско-шляхетский взгляд на белорусскую историю, в соответствии с которым исторический путь Беларуси никак не вписывается в логику развития Русской цивилизации, русского мира. Официальная историческая наука в Республике...
25 апреля 2016
Власть, лишенная человеческого образа
Киев — колыбель общерусской истории, матерь городов русских, один из красивейших городов не только в Европе, но и во всем мире, и в то же время какой парадокс: в этом красивейшем и святом месте для каждого нашего человека поселилась безобразная власть, то есть власть, лишенная человеческого образа...
9 апреля 2015
Западные фарисеи и Россия
Ни для кого не секрет, что Запад в своей стратегии развития на постсоветском пространстве преследовал и преследует цель сделать из Украины военно-политический плацдарм НАТО против России и Евразийского союза. Эта навязчивая идея закодирована в геноме западной элиты, о чем свидетельствует вся...
27 марта 2015
Россия и франко-немецкий фактотум
Состоявшиеся переговоры в Минске по прекращению военных действий на юго-востоке Украины правильнее назвать не комплексом мер по политическому урегулированию ситуации в Донбассе, а комплексом мер по установлению возможного временного перемирия между киевской властью и новороссийскими ополченцами...
19 февраля 2015
Бандера клялся служить Фатерлянду Гитлера, Яценюк — «Муттерлянду» Меркель
Нет ничего тайного, что со временем не стало бы явным. И сколько бы ни клялись западные политики в своей верности демократии и правам человека, в душе своей они остаются антидемократами и ретроградами. Историческое значение бандеровщины на Украине выражается в том, что тайные помыслы западных...
19 января 2015
Бандеровщина как явление дегенерации
Трагедия Украины состоит в том, что в западных проектах ей отведена роль военно-политического плацдарма США, направленного против России, в более точном смысле, против общерусского мира, общерусской цивилизации. Такую установку для Украины четко сформулировал польский американец Збигнев Бжезинский...
18 декабря 2014