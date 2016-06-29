Общеизвестно, что Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко квалифицировали разрушение СССР как геополитическую катастрофу ХХ века. На V Всебелорусском народном собрании белорусский лидер вновь подчеркнул, что «крушение Советского Союза действительно было крупнейшей геополитической катастрофой».

Знак Евразийского экономического союза

И здесь возникает сакраментальный вопрос: может ли геополитическая катастрофа служить основанием независимости Белоруссии? Только абсолютно неграмотные или сошедшие с ума люди могут утверждать подобное. Но ведь общественному сознанию постсоветской республики как раз и навязывается этот неграмотный или сумасшедший взгляд, будто бы Белоруссия после крушения Советского Союза стала независимой и суверенной державой. Даже с точки зрения здравого смысла, элементарной логики должно быть понятно, что после геополитической катастрофы на постсоветском пространстве образовались не новые независимые государства, а лишь политические осколки, лишенные действительных признаков государственной независимости и самостоятельности. Глупо смешивать политические вывески постсоветских образований, на которых написана их государственность, с их реальным суверенитетом. Собственно говоря, это признает и Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который на V Всебелорусском народном собрании сказал, что после этой геополитической катастрофы «создавались предпосылки, чтобы Белоруссия была под внешним управлением. В те годы народу Белоруссии предстояло отстоять свой суверенитет». Разумеется, это относится не только к Белоруссии, но и ко всем другим постсоветским осколкам, в том числе и самому большому — России.

Если приводить некоторые исторические аналогии, чтобы понять сущность геополитической катастрофы ХХ века и тех условий, в которых оказались народы якобы новых независимых государств, следует обратиться к эпохе феодальной раздробленности и существовавших в то время удельных княжеств. Формально это были суверенные государства. А фактически — политические осколки некогда единого Древнерусского государства. В чем выражалась несостоятельность формального суверенитета удельных княжеств? В том, что они находились под внешним управлением. Северо-Восточная Русь под золотоордынским игом, а Юго-Западная Русь (нынешняя Украина и Белоруссия) под польско-литовским. Отстаивая, защищая свой удельный суверенитет, свой удельный интерес, правители удельных княжеств тем самым отстаивали раздробленность или, выражаясь современным языком, дезинтеграцию своей общерусской земли, то есть сохраняли условия, при которых их удельные княжества продолжали находиться под внешним управлением. Почему Куликовская битва считается поворотным пунктом в истории русского народа? Потому что Дмитрий Донской на Куликовом поле защищал не только свое Московское княжество, но и все другие русские княжества, не только свою московскую землю, но и всю Русскую землю. На Куликовом поле родилось Русское государство. Ровно через сто лет, в 1480 году, великий князь московский Иван III разрывает в присутствии послов татарского хана его грамоту. Этим актом ордынское иго или внешнее управление на русских землях официально объявлено прекращенным.

В чем историческое значение для белорусов и украинцев разделов Речи Посполитой в конце XVIII века? В том, что Белоруссия и Украина окончательно освободились от польско-шляхетского ига или внешнего управления и, воссоединившись со всей Русской землей, восстановили свою цивилизационную суверенность и этническую идентичность, возвратились в свою общерусскую историю. И хотя польская шляхта, используя пропольские симпатии Александра I, стремилась продолжить свое внешнее управление на украинских и белорусских землях, тем не менее 24 октября 1795 года является знаменательным днем в белорусском историческом календаре, когда польско-шляхетское иго на белорусских землях было официально ликвидировано.

Аналогично обстоит дело и на постсоветском пространстве. Как бы руководители так называемых новых независимых государств не распространялись на тему суверенитета и независимости, объективно их удельные государства находятся под внешним управлением США и Евросоюза. Будь это рекомендации Международного валютного фонда или какие-то иные формы западного доминирования на постсоветском пространстве. Должно быть понятно, чтобы покончить с внешним управлением США и Евросоюза над нынешними удельными землями постсоветского пространства, постсоветские руководители должны осуществить свою общеземельную Куликовскую битву, должны возвратить свои удельные образования в русло общерусской истории.

Евразийский союз — это и есть метафизическое Куликовское поле, на котором сегодня происходит освобождение нашей земли от западного внешнего управления, а следовательно, восстановление, обретение реальной независимости и суверенитета Белоруссии, России и других постсоветских земель. Союзное государство Белоруссии и России положило начало современной Куликовской битве, интеграции на постсоветском пространстве, возвращения в свою общерусскую историю. В этом и заключается сущность белорусского пути, белорусской модели развития. Белорусский путь — это путь отказа от удельного интереса, от навязываемого «европеизма», путь на интеграцию, на общенациональный, стратегический интерес, справедливость, дружбу народов, то есть всего того, что было характерно до геополитической катастрофы. Белорусский путь — не причина кризиса в нашей республике, как об этом любят разглагольствовать всевозможные квазиевроинтеграторы и псевдореформаторы, наоборот, благодаря белорусской модели удалось самортизировать, смягчить разрушительные последствия геополитической катастрофы, которая является главной причиной кризиса для всех бывших союзных республик.

Отсюда должна быть понятна неприемлемость так называемой евроинтеграции, «Восточного партнерства», ассоциаций и всех других программ евроатлантического сотрудничества, которые навязываются Западом постсоветским республикам. Ибо эта квазиевроинтеграция основывается на геополитической катастрофе, исходит из политики консервации внешнего управления на наших землях путем закрепления дезинтеграционного состояния постсоветского пространства. Тем более продолжать талдычить о евроинтеграции, когда граждане Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года проголосовали за выход своей страны из Евросоюза, то же самое, что искать вчерашний снег. В этом плане разговоры наших экспертов об «интеграции интеграций», об интеграции от Владивостока до Лиссабона не только наивны, но прямо-таки антидемократичны. Ибо, как совершенно верно в свое время указывал Владимир Ленин, Соединенные Штаты Европы, то есть нынешний Европейский союз, либо невозможны, либо реакционны.

Евросоюз в его нынешнем административном и социально-политическом обличье — это сугубо бюрократическое, олигархическое, реакционное образование. Зададимся вопросом: кто выступает в поддержку Евросоюза и его европейских ценностей? Это евробюрократия и европлутократия, евросоюзовские неофиты — руководители прибалтийских республик, Польши, Румынии, а также такие «европеоиды», как мракобесные бандеровцы на Украине и им подобные деятели в других постсоветских республиках. То есть те якобы евроинтеграторы, которые как раз характеризуются бюрократизмом, ксенофобией, русофобией, неофашизмом, полнейшим антидемократизмом и отсутствием всякой политической порядочности. Разумеется, граждане тех европейских государств, где еще существуют политические приличия и сохранились элементы демократии, не хотят видеть рядом с собой не только азиатских и африканских мигрантов, но также ни новых членов Евросоюза, ни ассоциаций с Украиной, ни фарисейских политиков и циничных плутократов в своих странах. Евросоюз, обнаживший свое реакционное, антидемократическое лицо, логично идет к своему распаду. И чем быстрее это произойдет, тем скорее оздоровится экономически, политически, нравственно весь Европейский континент. Факт остается фактом: кэмероны, меркели, олланды, юнкеры, шульцы, туски — вся эта лицемерия, словоблудливая шайка оказалась у разбитого корыта. Им чудилось, что они поймали золотую рыбку, которая будет без конца удовлетворять их жадность и наглость, а они будут светиться лучезарными улыбками и посмеиваться над простотой своих граждан, верящих в европейскую демократию, но на самом деле весь этот евросоюзовский бомонд ничем не отличается от пушкинской глупой старухи. Итак: Евросоюз гол и никакое новое платье политических мошенников уже не скроет его безобразного вида от взора всех честных людей.

В чем видится основное препятствие на пути укрепления и развития Евразийского союза? В том, что лидеры так называемых новых независимых государств не понимают главного, а именно: продолжая настаивать на сохранении своих удельных суверенитетов, они тем самым лишают свои страны возможности подлинного суверенитета и независимости. Растаскивать общенациональный, общеевразийский интерес по удельным квартирам — значит продолжать оставаться в ситуации геополитической катастрофы, находиться под внешним управлением западной бюрократии и олигархии. Пора заканчивать ламентации об изъятиях и ограничениях в Евразийском союзе, необходимо подняться на уровень стратегического понимания безальтернативности евразийской интеграции, ведущей к созданию единого Союзного государства как полноценного субъекта мирового сообщества.