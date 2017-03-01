Леонид Бляхер
Последние публикации
Почему на Дальнем Востоке не растут «малыши»?
О том, что малый бизнес нужно поддерживать, не сказал только немой, и только глухой не услышал этот призыв. Но стоит попытаться перейти от призывов к каким-то более или менее конкретным действиям, как все становится намного сложнее и непонятнее. Во-первых, зачем его вообще развивать. Налогов от...
1 марта 2017
Хищники или бандиты — кто продаст народу порядок?
Достаточно часто мы слышим: на это (что-то) нет политической воли, или для этого (чего-то) нет разрешения. Вот и ждут умные люди этого (какого-то) разрешения, чтобы что-то изменилось. Анализируют умные люди невнятные сигналы, идущие из верхов и из-под ковра, где происходит жаркая схватка за...
22 февраля 2017