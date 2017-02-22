Достаточно часто мы слышим: на это (что-то) нет политической воли, или для этого (чего-то) нет разрешения. Вот и ждут умные люди этого (какого-то) разрешения, чтобы что-то изменилось. Анализируют умные люди невнятные сигналы, идущие из верхов и из-под ковра, где происходит жаркая схватка за кормовую базу между высшими хищниками. Тем не менее изменения случаются не тогда, когда меняется состав господствующего слоя, а наоборот. Он меняется потому, что изменилась реальность.

Иван Шилов ИА REGNUM Привал разбойников. (По мотивам Алессандро Маньяско)

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Функции «Стационарного бандита»

Чтобы понять, как и под действием каких причин может измениться государство, стоит подумать, а какие функции оно (государство) выполняет в обществе?

Некогда известный современный мыслитель Манкур Олсон, описывая государство, ввел понятие «стационарный бандит». Это такой специальный «бандит», который хотел бы не просто ограбить путника, но иметь возможность взять с него нечто и сегодня, и завтра, и через год. В принципе, по своим изначальным задачам и чаяниям такой бандит не особенно отличается от своего собрата — бандита-гастролера. Он тоже хочет пить, есть, причем желательно за счет труда кого-то другого. Но, став «стационарным», он неожиданно обретает новые функции. Причем неожиданно для него самого.

Во-первых, функция защиты. Любой грабитель, кроме самого стационарного бандита или его представителя, теперь грабит не крестьянина, ремесленника или купца, а самого стационарного бандита. Ведь с ограбленного много не возьмешь. Значит, стационарный бандит вынужден защищать свою будущую пищу. Во-вторых, он заинтересован (пусть неявно), чтобы пища была жирнее, а значит, начинает поддерживать ее хозяйственные начинания. И, главное, он сам начинает производить очень нужный обществу «товар»: порядок. Именно он гарантирует выполнение сделок и договоров, соблюдение норм и правил. Все то, что делает нашу жизнь предсказуемой и планируемой. Понятно, что он делает это в отношении тех своих «подопечных», в которых он заинтересован, то есть в отношении поставщиков пищи. Остальные ему не то чтобы враждебны, но безразличны. Они для хищников помельче. Впрочем, «товар» они производят тот же самый.

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Долгие годы главным источником пищи были крупные и сверхкрупные предприятия. Их он и поддерживал. Доходы от их деятельности позволяли питаться самому «высшему хищнику», да и тем, кто рядом. Доходов хватало даже на «активную социальную политику», то есть покупку лояльности населения. Но сегодня нехватка пищи ощущается все сильнее. Гиганты деградируют, челюсти высшего хищника не могут ухватить пищу мельче. Да и пищи этой намного меньше. Как же могут развиваться события?

Всё меньше хищников и порядка

Сразу оговорюсь, речь идет не о «завтра». То, что случается «завтра», как правило, бывает катастрофой, после которой остается только все начинать «с нуля». Но тенденция вполне очевидная. Внутривидовая конкуренция будет нарастать. Хищников будет становиться все меньше. Как и пищи. Да и сами хищники изменятся. Поскольку гиганты — поставщики пищи для высшего хищника, по существу, стали к концу нулевых годов более или менее явными структурами самого высшего хищника, его безусловными охотничьими угодьями, избыток можно было просто изымать, а потом распределять его так, как сочтет нужным сам высший хищник. Соответственно, государство редуцируется до инструментов изъятия («челюстей») и распределения. Все остальные элементы остаются только в качестве декоративной надстройки.

Цитата к/ф «Хищник. Темные века». реж.Джеймс Буш. 2015.Великобритания Хищник

С мелкими предприятиями и предпринимателями такая тактика срабатывает плохо. Хотя в ближайшие год-два попытки ее применить будут продолжаться. Но даже самым малым и теневым хозяйствующим структурам, да и просто людям очень нужен продукт, который вырабатывает государство, точнее, может его вырабатывать. Напомню, речь идет о производстве порядка и обеспечении экономических актов. Там, где это не делает государство, появляются другие «производители порядка»: бандиты. Они появляются в тех областях, которые по каким-то причинам не видит или не может видеть государство.

Но бандиты могут производить порядок в очень локальной области и в очень ограниченном объеме. Потому все малые и теневые предприятия и люди предпочли бы другого производителя порядка. К бандитам и другим «уважаемым людям» обращаются просто потому, что государство оказывается слишком дорогим, а его услуги не всегда качественными. Здесь и возникают возможности для эволюции высшего хищника. Не потому, что он «осознал и изменился» или «пришло новое поколение к власти». Все проще: кушать хочется. Поскольку во вполне обозримом будущем основным источником пищи для высшего хищника окажутся именно малые и средние предприятия, большей частью находящиеся в тени, то для того, чтобы получать пищу, высшему хищнику (уже не вполне хищнику) придется как-то организовать процесс так, чтобы они захотели платить. Сами же люди платят за то, что им нужно. Соответственно, это нужное (порядок) и придется производить и продавать.

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Остается только …

Как писал еще классик, государство обладает относительным преимуществом в осуществлении насилия. Соответственно, производимый им порядок лучше по качеству и шире по ассортименту, чем тот, который предлагают бандиты. Остается только договориться о цене. Думаю, что у них получится. Ведь разумные люди всегда смогут договориться.

Кто будет поставщиком услуг, губернатор, глава ФСБ региона или еще кто-то, сегодня сказать не возьмусь. Может быть, разным сферам жизнедеятельности будут оказывать услуги по производству порядка разные поставщики. Не знаю, за что именно будут перечислять средства из регионов в федеральный бюджет. Может статься, что ему, в новых условиях, хватит остатков нефтяной ренты. Важнее другое, это будет уже другой высший хищник. И его отношения с «пищей» тоже будут другими.