Кристина Уколова
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В Москве прошел III Международный православный форум: фоторепортаж
В Москве 23 августа прошёл III Международный православный молодёжный форум. В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители епархий Русской православной церкви, лидеры общественных молодёжных организаций и движений. Всего на форуме было представлено более 50...
24 августа 2018
Купание в водоёмах и фонтанах: как спасаются от жары в Москве?
В Москва установилась сухая, жаркая погода. По сообщениям синоптиков, столица находится под властью антициклона и высокие температуры в ближайшее время будут преобладать. Несмотря на запрет купаться в неположенных местах, люди ищут спасения от жары в близлежащих источниках — необорудованных...
1 августа 2018
В Москве открылся Международный фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ
20 июля в Москве стартовал международный фестиваль искусств «Вдохновение». В столице он проходит в четвёртый раз на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В 2018 году главной темой фестиваля стал театр, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль называют ярким художественным...
20 июля 2018