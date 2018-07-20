Москва, 20 июля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. 20 июля в Москве стартовал международный фестиваль искусств «Вдохновение». В столице он проходит в четвёртый раз на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В 2018 году главной темой фестиваля стал театр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристина Уколова ИА REGNUM Иммерсивный проект немецкой театральной группы Rimini Protokoll, который родился из большого социального исследования-эксперимента

Кристина Уколова ИА REGNUM Зрители учавствуют в постановке-эксперименте Девушка учавствует в эксперименте-постановке «Situation Rooms», рассказывающем истории 20 героев

Кристина Уколова ИА REGNUM Девушка следует указаниям, которые получает через наушники и планшет, учавствуя в постановке Rimini Protokoll. «Situation Rooms»

Кристина Уколова ИА REGNUM Женщина смотрит на провода, учавствуя в постановке-эксперименте

Фестиваль называют ярким художественным проектом, он считается одним из крупнейших в Европе: вся территория главной выставки будет задействована под уличные и камерные театры. Инициаторами проведения фестиваля стали актриса театра и кино, телеведущая Ингеборга Дапкунайте, а также арт-директор фестиваля, театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

Кристина Уколова ИА REGNUM Организаторы фестиваля отвечают на вопросы на пресс-конференции, посвященной открытию Вдохновения на ВДНХ

Частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к открытию после реставрации Дома Культуры — жемчужины архитектурного «большого стиля» ВДНХ. Во второй специальной программе театр встретится с кино. Для посетителей фестиваля приготовили большой цикл документальных и художественных фильмов.

Кристина Уколова ИА REGNUM Постановка Rimini Protokoll. «Situation Rooms»

Кристина Уколова ИА REGNUM Девушка учавствует в эксперименте-постановкеRimini Protokoll. «Situation Rooms»

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мероприятия итальянский театр NoGravity покажет «театр чуда», известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll представит социологическое исследования — проект «Situation Rooms», а французский театр Les Plasticiens Volants («Пластические Воланы») приготовил шоу «Космическая Одиссея» из гигантских фантастических фигур.

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