Москва, 24 августа, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Москве 23 августа прошёл III Международный православный молодёжный форум. В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители епархий Русской православной церкви, лидеры общественных молодёжных организаций и движений. Всего на форуме было представлено более 50 молодёжных проектов, самые перспективные и общественно значимые инициативы будут отмечены грантами патриарха и мэра Москвы для дальнейшего развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кристина Уколова ИА REGNUM У входа на форум

Кристина Уколова ИА REGNUM Гости Православного форума

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Молодёжных проекты презентовали в пяти тематических направлениях: «Православие, миссионерство и добровольчество — фундаментальная основа жизни»,"Православие: современные технологии и традиции в искусстве и производстве»,"Православие, история и культура — духовное наследие народов», «Православная молодежь: миссия церкви в цифровую эпоху», «Православная молодежь: наш выбор — спорт и здоровый образ жизни».

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На форуме также прошли лекции, мастер-классы, спортивные тренировки, виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры и викторины. Патриарх Кирилл посвятил часть своего выступления вызовам и возможностям цифровой эпохи. Он призвал молодёжь пользоваться всеми современными техническими достижениями с тем условием, что они подойдут к этому ответственно и разумно.

«Нужно отделить стремление людей излечить недуги с использованием новых технологий, в том числе генных, от стремления человека усовершенствовать человеческую природу. Если мы лечим, в том числе осуществляя имплантацию, то никакого греха тут нет. Если пересаживаются органы от одного человека к другому, например, если родители жертвуют почку ребенку, то кто тут согрешает? Это великий подвиг», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения литургии под открытым небом на главной площади Котласа в праздник Преображения Господня патриарх Кирилл призвал жителей России «укреплять веру, которая может преображать окружающий мир».

Кристина Уколова ИА REGNUM Участник форума

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