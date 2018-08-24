Москва, 24 августа, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Москве 23 августа прошёл III Международный православный молодёжный форум. В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители епархий Русской православной церкви, лидеры общественных молодёжных организаций и движений. Всего на форуме было представлено более 50 молодёжных проектов, самые перспективные и общественно значимые инициативы будут отмечены грантами патриарха и мэра Москвы для дальнейшего развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристина Уколова ИА REGNUM
Гости форума пытаются погладить козу
Кристина Уколова ИА REGNUM
У входа на форум
Кристина Уколова ИА REGNUM
Гости Православного форума
Кристина Уколова ИА REGNUM
Часть макета церковных владений

Молодёжных проекты презентовали в пяти тематических направлениях: «Православие, миссионерство и добровольчество — фундаментальная основа жизни»,"Православие: современные технологии и традиции в искусстве и производстве»,"Православие, история и культура — духовное наследие народов», «Православная молодежь: миссия церкви в цифровую эпоху», «Православная молодежь: наш выбор — спорт и здоровый образ жизни».

Кристина Уколова ИА REGNUM
Мастер-класс по церковной росписи
Кристина Уколова ИА REGNUM
Гости пробуют написать икону
Кристина Уколова ИА REGNUM
Команда и болельщики оглушительно приветствуют своего победителя, который взбирается на стенку
Кристина Уколова ИА REGNUM
Сектор «Зодчество»
Кристина Уколова ИА REGNUM
Поисковые работы
Кристина Уколова ИА REGNUM
Изготовление просфор
Кристина Уколова ИА REGNUM
Для детей

На форуме также прошли лекции, мастер-классы, спортивные тренировки, виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры и викторины. Патриарх Кирилл посвятил часть своего выступления вызовам и возможностям цифровой эпохи. Он призвал молодёжь пользоваться всеми современными техническими достижениями с тем условием, что они подойдут к этому ответственно и разумно.

«Нужно отделить стремление людей излечить недуги с использованием новых технологий, в том числе генных, от стремления человека усовершенствовать человеческую природу. Если мы лечим, в том числе осуществляя имплантацию, то никакого греха тут нет. Если пересаживаются органы от одного человека к другому, например, если родители жертвуют почку ребенку, то кто тут согрешает? Это великий подвиг», — подчеркнул он.

Кристина Уколова ИА REGNUM
Изготовление стеклянных мозаик
Кристина Уколова ИА REGNUM
В зоне экстремальных видов спорта
Кристина Уколова ИА REGNUM
Мастер-класс
Кристина Уколова ИА REGNUM
На церковной кухне
Кристина Уколова ИА REGNUM
Православный транспорт

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения литургии под открытым небом на главной площади Котласа в праздник Преображения Господня патриарх Кирилл призвал жителей России «укреплять веру, которая может преображать окружающий мир».

Кристина Уколова ИА REGNUM
Участник форума

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