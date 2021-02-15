Коста Дзугаев
Последние публикации
Беслан
Беслан… Я был там с утра 1 сентября, сразу после захвата школы. Видел, как седеют и стареют родители захваченных детей. Двое суток уговаривал двоюродного брата, которому кусок не лез в горло, что-нибудь поесть для поддержания сил. Его сын-шестиклассник был в группе мальчишек, которым удалось бежать...
15 февраля 2021
Беслан
Беслан… Я был там с утра 1 сентября, сразу после захвата школы. Видел, как седеют и стареют родители захваченных детей. Двое суток уговаривал двоюродного брата, которому кусок не лез в горло, что-нибудь поесть для поддержания сил. Его сын-шестиклассник был в группе мальчишек, которым удалось бежать...
2 сентября 2020
Лауреаты и клеветники. Южная Осетия: страсти по букварю
Недавно я обнаружил, что у славного ИА REGNUM есть такая опция, что статьи конкретного автора складируются на отдельном адресе. В от они, мои шедеврики. Их там уже три: по одной на каждый из предыдущих годов. Эти три точки выводят интересующегося югоосетинской проблематикой на нелинейное понимание...
1 января 2020
Ночь перед Рождеством, или Природа и церковь о воссоединении Осетии
Знаки — они повсюду вокруг, надо только вовремя приглядеться. Впрочем, в данной публикации речь не идёт о классической семиотике: скорее, о новогоднем предрождественском «потоке сознания», как интервенции в наш бренный мир моего личного гештальта — воссоединения Осетии. Как и следовало ожидать, по...
5 января 2018
Объединение Южной Осетии и Северной: когда и зачем?
На девятую годовщину геноцидной агрессии режима М. Саакашвили против Южной Осетии в нашей республике, как обычно, проводился ряд мероприятий по этому поводу, и одним из них стал круглый стол в Госкомитете информации и печати аккурат за день до исторической даты признания. Таковое состоялось, как...
4 сентября 2017
Бикфордов шнур югоосетинской политики —
Несколько дней назад на сайте «Ног Уацамонга» («НУ») был опубликован материал под названием «Задача на деление», вызвавший общественный резонанс специфического, непубличного характера. Со стилистикой сайта я хорошо знаком, политологически его наблюдаю; сайт позиционируется как союзнический по...
10 марта 2016